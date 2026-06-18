El Príncipe Felipe de Cáceres reúne este sábado a medio centenar de leyendas del fútbol por la ELA: esta es la convocatoria completa

Cáceres tiene este sábado una cita de esas en las que el resultado será lo de menos, pero el lleno sí importará mucho. El estadio Príncipe Felipe acogerá el 20 de junio, a partir de las 21.00 horas, un partido solidario a favor de ELA Extremadura que reunirá sobre el césped a una amplia nómina de nombres reconocibles del fútbol español. La convocatoria completa confirma la presencia de medio centenar de exfutbolistas entre el equipo de Leyendas España y el Equipo ELA, en una noche pensada para recaudar fondos, dar visibilidad a la enfermedad y acompañar a las personas afectadas y a sus familias.

La llamada no es menor. Sobre el césped del Príncipe Felipe estarán campeones, antiguos internacionales, jugadores con pasado en Primera División y futbolistas ligados también a Extremadura. Entre los nombres anunciados por Leyendas España figuran Joan Capdevila, Rubén de la Red, Kiko Casilla, Amavisca, Mista, Javi Moreno, Donato, Patxi Salinas, Jorge Otero, Capel, Víctor Fernández, Roberto Fernández, Ricardo, García Lara, Ignacio Camacho, Quique Estebaranz, Paco Jémez, Marcelino Elena, Esteban Vigo, Curro Torres, Lardín, López Ufarte, Engonga, Rafa Paz, Salva García, Salva Ballesta, José Callejón, Antonio Álvarez, Manolo Sánchez, Ito y Juanito Rodríguez.

Frente a ellos estará el Equipo ELA, con una convocatoria que también reúne a nombres conocidos como Javi Varas, Edu Moya, Cifu, Crespo, Víctor Díaz, Aitor Unzué, Chinto, Pedro González, Montoya, José M. García, Santi Amaro, Rai Rosa, Troiteiro, Julio Cobos, Checa, David Rocha, Patri, Pedro Robles, Manuel, Luismi, Antonio Núñez, Pata, Monchi, Tete, Tevenet y Juanmi Callejón.