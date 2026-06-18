Tete Alejandre, artista de Cáceres, seleccionado por el Ministerio de Cultura para representar a España en Oporto

El artista visual y sociólogo cacereño Tete Alejandre dará un nuevo paso en su trayectoria internacional tras ser seleccionado para participar en la IX edición de la Bienal Mostra Espanha 2026, una de las principales iniciativas culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura para reforzar los vínculos entre España y Portugal. Su proyecto fotográfico 'Cargo' formará parte de la programación oficial del certamen y podrá visitarse en el Centro Português de Fotografia (CPF) de Oporto entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2026.

La elección de la propuesta del creador extremeño llega después de un proceso de selección nacional al que concurrieron cerca de 400 candidaturas procedentes de distintos puntos del país. Finalmente, Cargo se integrará en el reducido grupo de proyectos culturales elegidos para representar la diversidad artística española en territorio portugués.

Mirada crítica al consumo global

Lejos de limitarse a una serie documental sobre infraestructuras portuarias, Cargo plantea una reflexión sobre el modelo de producción y consumo contemporáneo. A través de una estética marcada por la geometría, las líneas limpias y el uso de colores intensos, Alejandre convierte los grandes puertos comerciales y los contenedores marítimos en símbolos de una realidad mucho más amplia, la de una sociedad marcada por la producción masiva y la inmediatez.

Las imágenes atraen primero por su aparente equilibrio visual, pero bajo esa superficie ordenada aparece una lectura crítica sobre las consecuencias del actual sistema económico y el impacto medioambiental asociado a los productos de consumo rápido y efímero. La obra busca situar al espectador frente a una pregunta incómoda: qué huella está dejando nuestra forma de vida y hacia dónde conduce el modelo que estamos construyendo.

Imagen perteneciente a la serie fotográfica 'Cargo'. / Tete Alejandre

Impulso cultural desde la región

El proyecto ha contado además con una importante participación extremeña en su desarrollo. La producción recibió apoyo de la Junta de Extremadura a través de una ayuda destinada a artistas visuales, mientras que tanto la impresión como el montaje de la muestra han sido realizados por empresas de la región.

La presencia de Alejandre en Mostra Espanha supone también un nuevo reconocimiento para una trayectoria artística consolidada, en la que fotografía y sociología se entrelazan para explorar cuestiones vinculadas al territorio, la ciudad, la sostenibilidad o las dinámicas sociales contemporáneas. Su trabajo ha pasado por espacios expositivos y festivales nacionales e internacionales y forma parte de colecciones públicas y privadas de referencia.

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La Bienal Mostra Espanha celebrará este año su novena edición bajo el lema 'España en movimiento: diversidad y futuros sostenibles', reuniendo propuestas de disciplinas como fotografía, artes visuales, música y artes escénicas en distintas ciudades portuguesas.