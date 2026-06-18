Zapatos para pisar fronteras: la Plataforma de Personas Refugiadas lleva su protesta contra la "prioridad nacional" a las calles de Cáceres

La defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas y el rechazo a la llamada "prioridad nacional" han centrado este jueves una marcha por las calles de la capital cacereña. La movilización, convocada por la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, que se conmemora el 20 de junio, ha servido para reivindicar la igualdad de trato y la dignidad de quienes se ven obligados a desplazarse en busca de protección.

La organización ha denunciado que este tipo de planteamientos suponen, a su juicio, "el disfraz político de la discriminación y el odio", al considerar que señalan y excluyen a unas personas frente a otras. La plataforma sostiene que estas propuestas normalizan la desigualdad y enfrentan a quienes comparten problemas sociales similares.

Frontera simbólica

La movilización ha partido a las 20.30 horas desde la plaza de San Juan y se ha desplazado hasta la plaza Mayor, donde se ha llevado a cabo una acción simbólica participativa. Allí, se han utilizado zapatos como imagen central de la protesta para representar "un cuerpo, un paso y una vida".

La protesta ha reunido a decenas de personas y ha contado también con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Belén Fernández. Durante el acto, la plaza ha quedado dividida por una cinta que simulaba una frontera. A un lado y a otro, los zapatos han servido para representar a todas aquellas personas a las que se les impide avanzar o cruzar en busca de una vida mejor.

La acción ha culminado con la destrucción colectiva de esa línea fronteriza simbólica. Con ese gesto, la plataforma ha querido expresar que "los derechos humanos no tienen nacionalidad" y que ninguna persona vale más que otra por el lugar en el que nació.

Derechos y dignidad

Durante la movilización, José María Izquierdo, miembro de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres, ha explicado que el colectivo lleva años saliendo a la calle en torno a este aniversario, aunque cada convocatoria se adapta al contexto del momento. En esta ocasión, ha señalado que la reivindicación principal pasa por situar en primer plano "los derechos humanos, las personas y la dignidad de las personas".

Izquierdo ha defendido además que Extremadura no puede mirar los procesos migratorios como una realidad ajena. En este sentido, ha recordado que cerca de 800.000 extremeños tuvieron que salir de la región hace décadas para buscar trabajo y oportunidades tanto en otras comunidades, como el País Vasco, Cataluña o Madrid, como en países europeos como Bélgica, Alemania, Suiza o Francia. "También es importante tener esto en cuenta", ha señalado.

Rechazo a los recortes

La convocatoria también ha servido para mostrar el rechazo de la plataforma a la decisión de la Junta de Extremadura de suprimir las ayudas a la cooperación internacional. Según el colectivo, esta medida dejará sin financiación a proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida en países en vías de desarrollo.