Un alumno del Cefot de Cáceres se recupera tras ingresar en la UCI por un golpe de calor

Un alumno del Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot 1) de Cáceres se recupera en el Hospital Universitario tras haber ingresado esta semana en la UCI por un golpe de calor. El joven, de 22 años, tuvo que ser intubado en un primer momento debido a la gravedad de su estado, aunque ya se encuentra fuera de peligro, en planta y con evolución favorable, según ha confirmado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

El ingreso se produjo este miércoles por "exceso de temperatura", según ha confirmado el SES. El caso ha tenido lugar en una semana marcada por las altas temperaturas y ha llevado a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) a pedir información sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el episodio.

Aclarar lo sucedido

ATME se encuentra recabando datos para saber si el golpe de calor se produjo dentro del programa de instrucción del Cefot o en otras circunstancias. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha señalado que la asociación solicitará al Ministerio de Defensa toda la información sobre lo ocurrido en el acuartelamiento de Santa Ana.

La entidad recuerda que existen normas e instrucciones para adaptar el trabajo físico y el entrenamiento a las condiciones meteorológicas, especialmente cuando se registran temperaturas elevadas. Por ello, considera necesario determinar si esos protocolos se aplicaron correctamente y si el episodio tuvo relación directa con alguna actividad programada.

Aspirantes del Cefot 1 reciben indicaciones durante una actividad en el acuartelamiento cacereño. / Jorge Valiente

Otros episodios

La asociación ha señalado además que este no habría sido el único incidente relacionado con el calor en el acuartelamiento cacereño. Según ATME, se han producido otros desvanecimientos por altas temperaturas, aunque de menor gravedad que el sufrido por el alumno ingresado en la UCI.

El caso ha reabierto la preocupación por la seguridad en los ejercicios físicos desarrollados en periodos de calor intenso, especialmente en centros de formación militar, donde los alumnos están sometidos a programas de preparación exigentes. La asociación insiste en que las actividades deben ajustarse a las condiciones ambientales para evitar riesgos para la salud.

Semana negra

La asociación ha enmarcado el episodio de Cáceres dentro de una "semana negra" en las Fuerzas Armadas, marcada por fallecimientos, accidentes graves y varios militares heridos en distintos puntos del país.

Entre los hechos citados figura la muerte en Ceuta de un legionario de 23 años durante una instrucción física ordinaria. Según ATME, el militar sufrió una presunta parada cardiorrespiratoria mientras realizaba actividad deportiva fuera del acuartelamiento y fue evacuado al Hospital Universitario de Ceuta, donde no pudo sobrevivir.

A este caso se suma el fallecimiento, el pasado lunes 15 de junio, de un cabo mayor de la Armada, hallado sin vida en el alojamiento logístico Galeaza, en San Fernando (Cádiz). Las causas se encuentran bajo investigación judicial, según ha indicado la asociación.

Además, el 14 de junio, un Vehículo de Alta Movilidad Táctico (VAMTAC) sufrió un accidente en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, con dos militares de tropa evacuados, destinados en el Batallón de Zapadores XVI.

Petición a Defensa

La acumulación de sucesos en apenas unos días ha llevado a ATME a reclamar transparencia, responsabilidad y medidas inmediatas para evitar que sigan repitiéndose. La asociación ha recordado también que sigue sin recibir respuesta del Ministerio de Defensa sobre las gestiones relativas al reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo, una reivindicación que considera urgente.

La entidad sostiene que la tropa y marinería no puede seguir siendo "la parte más expuesta" de las Fuerzas Armadas y pide que se aclaren las circunstancias de los últimos sucesos, especialmente aquellos en los que puedan existir fallos en la planificación, supervisión o aplicación de los protocolos de seguridad.