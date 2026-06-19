La Asamblea rechaza reforzar el Cadex de Cáceres pese a las quejas por las listas de espera

El pleno de la Asamblea de Extremdura ha rechazado una propuesta del PSOE para garantizar la continuidad y el mantenimiento de los servicios de Atención Temprana y Habilitación Funcional que se prestan actualmente en el Cadex de Cáceres. La iniciativa, que también reclamaba reforzar estos recursos para reducir las listas de espera y mejorar la respuesta ante la creciente demanda asistencial, no ha salido adelante por los votos en contra del PP y Vox, frente al apoyo de PSOE y Unidas por Extremadura.

La propuesta socialista pedía a la Junta que planificara los recursos humanos y materiales necesarios para sostener estos servicios y que abriera un proceso de diálogo con las familias, las entidades especializadas en atención a personas con discapacidad y los profesionales del sector antes de adoptar cualquier decisión que afecte a la organización o prestación de las terapias.

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, 18 de junio, en imágenes / Javier Cintas

El debate se ha centrado en el futuro del Cadex de Cáceres y en la atención que reciben los menores y personas con discapacidad en la región. La diputada socialista Judith Olivares ha defendido que los Cadex son piezas "clave" del sistema de atención a la discapacidad en Extremadura y ha advertido contra "cualquier decisión que suponga debilitar" un modelo que, según ha sostenido, ha demostrado su eficacia.

Hasta los seis años

Olivares ha reprochado a la Junta que los niños no puedan seguir recibiendo determinadas terapias al cumplir los seis años y ha alertado de que "no todo vale para reducir las listas de espera de los Cadex". La diputada socialista ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aumente los equipos de valoración y de terapia, y le ha acusado de abandonar "poco a poco" estos servicios.

"Van abandonando poco a poco los servicios públicos para defender en su momento su privatización", ha reprochado Olivares, que en palabras recogidas por Europ Press ha defendido que la atención a la discapacidad debe apoyarse en una estructura pública "sólida, estable y dotada de recursos suficientes".

PI STUDIO

Rechazo del PP y Vox

La diputada del PP Margarita Núñez Sánchez ha negado, por su parte, que se vayan a interrumpir o eliminar tratamientos en el Cadex de Cáceres. "No se interrumpen los tratamientos de atención temprana ni de habilitación funcional, se han mantenido y se mantienen siempre", ha subrayado.

Núñez ha acusado al PSOE de generar un "atasco" durante su etapa de gobierno por "inacción, desidia y dejadez absoluta". "Sorprende que quienes dejaron en el más absoluto abandono los servicios de valoración de la discapacidad vengan ahora a intentar darnos lecciones", ha señalado.

Vox también ha votado en contra de la iniciativa. Su diputado Alfredo Galavís Melara ha considerado la propuesta "oportunista" y "fuera de tiempo", y ha acusado al PSOE de utilizar de forma "torticera" a las personas más vulnerables después de haber gobernado durante años en Extremadura.

Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex), en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

Sistema precario y "mal financiado"

Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos ha apoyado la propuesta socialista y ha afirmado que el sistema de atención a la discapacidad es "precario desde hace tiempo" y está "mal financiado". El diputado ha defendido que hay que preservar los servicios actuales y fortalecer la red pública, además de avanzar en la desburocratización para garantizar una atención "digna" a las personas con discapacidad.

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La iniciativa ha quedado finalmente rechazada, aunque el debate ha vuelto a colocar en el centro de la Asamblea la situación del Cadex de Cáceres, las listas de espera y el modelo de atención temprana y habilitación funcional en Extremadura.