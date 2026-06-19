Ir al baño en un parque de Cáceres será más fácil: ya hay fecha para los nuevos aseos públicos del Rodeo y el Príncipe

Cáceres contará próximamente con dos nuevos aseos públicos autolimpiables en el Parque del Rodeo y el Parque del Príncipe, una actuación que permitirá ampliar unos servicios que actualmente son muy escasos en la ciudad. En estos momentos, la capital cacereña solo dispone de dos baños públicos permanentes, los situados en el Paseo de Cánovas y en el parque Gloria Fuertes, una circunstancia que desde hace años viene generando quejas vecinales y demandas de mejora, especialmente en espacios verdes frecuentados por familias, personas mayores y usuarios que permanecen durante largos periodos de tiempo en la vía pública.

El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado ya el contrato para el suministro, instalación y obra civil necesaria de estos dos nuevos equipamientos. La actuación ha recaído en la empresa Proyectos e Instalación de Material Urbano SAU (PRIMUR), que ejecutará los trabajos por un importe de 113.821,24 euros, IVA incluido, frente a un presupuesto base de licitación de 130.570 euros. Al procedimiento concurrieron tres empresas y el plazo máximo previsto para la ejecución de las obras será de 75 días.

Dos parques con gran afluencia de usuarios

Los nuevos aseos estarán ubicados en dos de las principales zonas verdes de la ciudad. Uno de ellos se instalará en el paseo principal del Parque del Príncipe, junto a la zona infantil, un punto que concentra una elevada presencia de familias durante todo el año. El segundo se ubicará en el Parque del Rodeo, en el paseo situado entre la calle Muñoz Torrero y la avenida Pablo Naranjo Porras.

La intervención prevista en el Rodeo va más allá de la simple colocación del módulo. El proyecto contempla la demolición de las antiguas instalaciones existentes en la zona, concretamente un quiosco de madera de 32 metros cuadrados y una caseta metálica anexa utilizada anteriormente como aseo y cocina. También se acometerán trabajos de adecuación de pavimentos y de rehabilitación de la pérgola metálica existente en las inmediaciones.

Ubicación del futuro baño autolimpiable del Rodeo. / Ayuntamiento de Cáceres

En el caso del Parque del Príncipe será necesario ejecutar nuevas acometidas de agua, saneamiento y electricidad para dar servicio al futuro equipamiento, mientras que en el Rodeo se aprovecharán las conexiones ya existentes en la zona.

Aseos accesibles y con limpieza automática tras cada uso

Los módulos han sido diseñados para cumplir la normativa de accesibilidad y estarán preparados para ser utilizados por cualquier persona, incluidas aquellas con movilidad reducida. Cada cabina dispondrá de espacio suficiente para el giro completo de una silla de ruedas, barras de apoyo adaptadas, cambiador para bebés y sistemas de información tanto en castellano como en Braille.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el sistema de autolimpieza. Tras cada utilización, el aseo realizará automáticamente un ciclo de lavado y desinfección del inodoro, el asiento y el pavimento mediante agua a presión y productos específicos de limpieza. El sistema incluye además procesos de secado y desodorización para garantizar las condiciones higiénicas del recinto antes de la entrada del siguiente usuario.

Jorge Valiente

La instalación contará igualmente con indicadores luminosos que mostrarán si el servicio se encuentra libre, ocupado o fuera de servicio, así como con sistemas de apertura remota y mecanismos de seguridad que impedirán la activación de la limpieza mientras haya personas en el interior.

Los nuevos aseos incorporarán tecnología de comunicación móvil que permitirá informar automáticamente de cualquier incidencia. El sistema enviará avisos en casos de avería, falta de suministro de agua, fallos de funcionamiento o situaciones de emergencia, facilitando una respuesta más rápida por parte de los servicios municipales y de mantenimiento.

Además, los módulos dispondrán de locuciones sonoras para facilitar su utilización por personas con discapacidad visual y de mecanismos que permitirán la apertura remota en caso de que algún usuario quede atrapado accidentalmente en el interior.

Una demanda pendiente en la ciudad

La puesta en marcha de estos dos equipamientos supondrá que Cáceres pase de tener dos a cuatro aseos públicos permanentes, una mejora significativa en una ciudad donde la falta de este tipo de servicios ha sido objeto de debate durante años.

La elección del Parque del Príncipe y del Parque del Rodeo responde precisamente a la elevada afluencia de usuarios que registran ambos espacios. Sin embargo, la actuación también vuelve a evidenciar la escasa implantación de baños públicos en la ciudad, ya que, hasta la entrada en funcionamiento de estas nuevas instalaciones, los únicos servicios de estas características disponibles para los ciudadanos eran los de Cánovas y el parque de Gloria Fuertes. Solo 2 para 96.000 ciudadanos.

Precisamente el Príncipe vio acometida una obra hace ya casi 6 años que costó 4 millones de euros. Sumó nuevos jardines, nuevos parques y zonas por las que pasear, pero no incluyó un sencillo baño.

Imagen del aseo de Gloria Fuertes. / Silvia Sánchez

El problema se repite en, precisamente, la zona más importante de la ciudad: la parte antigua. Las promesas de un baño en la zona de la plaza Mayor ya han quedado prácticamente en el olvido, y los de San Jorge se acabaron integrando en la cafetería, cerrada desde hace años. También hay demanda de este tipo en otro lugar no tan concurrido pero igual de importante: el Santuario de la Virgen de la Montaña.

Con esta adjudicación ya aprobada y una ejecución prevista de poco más de dos meses, el Ayuntamiento espera que los nuevos aseos entren en servicio antes de finalizar el año, ampliando así una red de equipamientos urbanos que muchos vecinos consideran todavía insuficiente para una ciudad de las dimensiones de Cáceres.