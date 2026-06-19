La calle Fuente Concejo de Cáceres reforma sus casas viejas y es ya la mejor opción para vivir

Fuente Concejo, una de las calles más tradicionales de la ciudad, empieza a dar señales de una transformación gracias a la rehabilitación de sus casas, que son un tesoro patrimonial y de historia de la capital. La vía que une una de las fuentes más populares de Cáceres con el camino hacia el santuario de la Virgen de la Montaña, a través de la ronda Norte, se está convirtiendo poco a poco en una nueva opción para vivir.

No hay una gran promoción que lo anuncie ni un cartel que resuma el fenómeno. Lo que hay son fachadas recién arregladas, casas que recuperan dignidad, reformas en marcha, restos de mobiliario junto a los contenedores y pequeños detalles que hablan de una calle que empieza a moverse. En los números 26, 28, 30, 49, 50, 56 y 58 se aprecian buenos ejemplos de rehabilitación. A la altura del 55 también se están realizando obras, mientras que en la esquina con el Alto de Fuente Fría dos viviendas han sido reformadas con gusto.

Justo al lado, sobre el muro, aparece uno de esos guiños que cambian la mirada sobre un rincón: un mural firmado por Akane, inundado de corazones de colores. La escena convive con una silla abandonada junto a los contenedores, quizá descartada tras una reforma doméstica. En Fuente Concejo, la renovación no tiene forma de gran operación urbana, sino de suma de gestos.

La calle conserva todavía ese aire de zona tradicional de familias muy asentadas tras las cuales hay mucha hstoria y, sobre todo, nombres propios, referencias vecinales y viviendas que parecen tener relato. El número 34 está en venta. El 36 destaca por un mosaico cerámico con la imagen de la patrona. El 48 es conocido como la casa de Juan y Pepi. El 41 se identifica con la casa de la Trocha. Y el bar Yerpy sigue en venta sin que, por ahora, un nuevo inquilino se decida a dar vida hostelera a la zona. (Eso sí, está el bar de la asociación vecinal donde el cocido es marca de calidad).

Ese contraste entre casas rehabilitadas, inmuebles disponibles y negocios pendientes de una segunda vida define bien el momento de Fuente Concejo. Es una calle con memoria, pero también con margen para volver a ser mirada de otra manera. No está en el centro monumental, pero forma parte de uno de los recorridos más reconocibles de la ciudad: el que enlaza el casco histórico con la subida hacia la Montaña.

Un paseo turístico, de fe y de ejercicio

Fuente Concejo no es solo una calle residencial. Es también un paseo turístico, devocional y deportivo. Por allí caminan quienes suben hacia el santuario, quienes hacen ejercicio, quienes recorren las ermitas del Amparo y del Calvario, y quienes buscan una conexión distinta entre la ciudad histórica y la Sierra de la Mosca.

El punto de partida tiene peso propio. La fuente Concejo está considerada una de las más importantes de Cáceres. Su construcción fue ordenada por Alfonso Golfín a finales del siglo XV y conserva un escudo real labrado en piedra, datado en el reinado de Juan II. El depósito está cubierto con una bóveda sostenida por seis arcos orientados hacia la Ribera del Marco, y una explanada completaba tradicionalmente este espacio como lugar de encuentro.

La puerta más cercana para acceder a ella desde la Ciudad Monumental es el Arco del Cristo, lo que refuerza esa condición de bisagra entre la ciudad antigua, la ribera y la subida hacia la patrona.

Fotogalería | La calle de Fuente Concejo de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El recorrido culmina en el santuario de la Virgen de la Montaña, situado en la Sierra de la Mosca, a unos 600 metros de altitud y con una de las vistas más reconocibles sobre Cáceres. El templo fue levantado en el siglo XVIII y está dedicado a la patrona de la ciudad desde 1906.

Su interior, de una sola nave con capillas laterales, conserva una decoración barroca. En ellas se encuentran las imágenes de Santa Ana y del Cristo de la Salud, atribuidas a Juan Salvador Carmona. El retablo principal, de estilo churrigueresco, acoge la imagen de la Virgen de la Montaña, datada en el siglo XVII.

La importancia simbólica de este camino se refuerza cada año con la Bajada de la Virgen de la Montaña, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Diez días antes del primer domingo de mayo, la imagen es trasladada desde su santuario hasta la concatedral de Santa María. En Fuente Concejo la recibe el alcalde o alcaldesa de la ciudad, que le entrega el Bastón de Mando de Cáceres, antes de que la llegada a la plaza Mayor se convierta en una de las grandes citas emocionales del calendario cacereño.

La transformación de Fuente Concejo también se entiende por su relación con la ronda Norte, una de las infraestructuras que han marcado el crecimiento urbano de Cáceres en las últimas décadas. Abierta al tráfico el 6 de octubre de 2004, la vía comunica la N-521 y la A-58 con la N-630, y forma parte del anillo de circunvalación junto a la ronda Sur-Este y la antigua travesía de la nacional.

Fue concebida para descargar el tráfico de paso por el centro y para conectar los nuevos desarrollos residenciales del norte y del oeste de la ciudad. En la práctica, también ha modificado la percepción de zonas que antes parecían más periféricas y que ahora quedan mejor conectadas con distintos puntos de Cáceres.

Ahí se sitúa Fuente Concejo: entre la memoria del agua, la devoción a la patrona, el paseo cotidiano y la nueva vida residencial. Una calle que no hace ruido, pero que empieza a enseñar señales de cambio. Fachadas cuidadas, viviendas reformadas, casas en venta, un mural de corazones y una vieja silla junto al contenedor resumen, casi sin querer, ese momento de transición en el que un barrio empieza a preguntarse qué quiere ser.