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Cruz de los Caídos

Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres: "No es cualquier símbolo"

La concentración, marcada por el recogimiento y la oración, busca proteger la Cruz de los Caídos, considerada un símbolo religioso por los asistentes frente a su análisis político

Imagen de la convocatoria del rezo de un rosario. En el círculo, la Cruz de los Caídos.

Imagen de la convocatoria del rezo de un rosario. En el círculo, la Cruz de los Caídos. / Pablo Parra

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Pablo Parra

Cáceres

Había cierta expectación por ver si prosperaba la convocatoria o no, pero indudablemente la noticia corrió por la ciudad. Medio centenar de personas se han reunido en la tarde de este viernes en la estatua de Gabriel y Galán para rezar un rosario. Sin embargo, el objetivo de este rezo no iba hacia el escritor, sino hacia otro monumento unos metros más alejado: la Cruz de los Caídos.

El debate por si se toca o no la Cruz lleva años en Cáceres. Y cuando parecía que se iba apagando el fuego, llegó la noticia: el Gobierno de España ordena retirarla, fundamentándose en la Ley de Memoria Democrática. Desde entonces, el fuego se ha avivado más que nunca, sobre todo al tener tres meses para ejecutar su retirada. El Ayuntamiento de Cáceres siempre se ha negado y ha asegurado que llegará hasta el final para evitar que desaparezca lo que considera un símbolo de la ciudad.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres

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Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

En esa tónica iba, en cierto modo, la convocatoria difundida por la Asociación Salvemos la Cruz. Sin embargo, durante la concentración no se ha mencionado la política en ningún momento. Para los asistentes, la razón principal de su presencia no era el debate institucional ni jurídico, sino la fe.

Rosarios en mano, abanicos sacudiéndose por el calor y un ambiente de recogimiento han marcado un acto que ha transcurrido sin consignas ni discursos reivindicativos. El protagonismo lo ha tenido la oración y la defensa del carácter religioso del monumento.

Carácter religioso, no político

Entre las asistentes se encontraba María Isabel González, integrante de la Asociación Salvemos la Cruz, quien explicó que la convocatoria surgía como respuesta a la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

"Hay una orden del Ministerio que dice que hay que retirar la cruz y muchos ciudadanos cacereños, y sobre todo personas religiosas, no estamos de acuerdo con esta decisión. Hemos venido a rezar un rosario para pedirle a Dios que nos proteja y que proteja a la cruz, porque para nosotros es muy importante", afirmó.

González defendió el valor religioso del monumento y rechazó que pueda entenderse únicamente desde una perspectiva histórica o política. "Una cruz no es cualquier símbolo. En la cruz Jesús venció al mal y es un símbolo muy importante en la Iglesia Católica. No puede tirarse así por así", señaló.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

La representante de la asociación insistió en que la concentración no perseguía fines políticos. "Nosotros no venimos a hacer política. Venimos a que se reconozcan nuestros derechos y a defender que no se pueden ir retirando símbolos religiosos así como así", sostuvo.

En su opinión, la cuestión afecta directamente a la libertad religiosa recogida en la Constitución. "Las religiones están protegidas por nuestra Carta Magna. En un país que se considere democrático no pueden atentar contra una cruz porque hay muchísimos católicos y cristianos en Cáceres", añadió.

Expectación por su futuro

La asociación mantiene contactos con distintas instituciones en el marco de este proceso. "Estamos en contacto con el alcalde, con otros estamentos y siguiendo toda la información que va apareciendo", explicó González.

Pese a la orden de retirada emitida por el Gobierno central, la integrante de Salvemos la Cruz se mostró convencida de que el monumento permanecerá en su ubicación actual. "Estoy segurísima de que no se va a tirar", aseguró.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres

La Cruz de los Caídos. / Pablo Parra

Reconversión

Pese a tener un carácter religioso más que político, entre los asistentes había disparidad de opiniones sobre el que debería ser el futuro del 'polémico' monumento. Inaugurado en el año 1938 como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil -por el bando nacional-, en la década de los años ochenta se cambió oficialmente a un homenaje por todos los caídos. Algo en lo que también se ha convertido otra cruz mucho más grande y mucho más polémica: la cruz del Valle de los Caídos.

"Deberían convertirse en monumentos en honor a los dos bandos, no destruirlo todo", comenta un asistente en mención de aquellos que prefieren demoler el lugar madrileño. "Como hicieron los alemanes con Auschwitz".

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

Los viandantes que paseaban por Cánovas como un viernes por la tarde cualquiera se sorprendían con la imagen. "¿Qué es esto?", preguntaban algunos. Incluso se unían al rezo. Otros presentes estaban de acompañamiento y comentaban que "a mí me da igual si se tira o no, pero entiendo que haya gente a la que no le guste la idea".

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La concentración concluyó del mismo modo que comenzó, entre plegarias dirigidas hacia la cruz, así como un rezo final "por España". Un acto de carácter religioso que vuelve a poner de manifiesto que el debate sobre el futuro del monumento sigue muy presente en la ciudad y que, para una parte de los cacereños, trasciende el ámbito político para adentrarse en el terreno de las creencias y la identidad religiosa.

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