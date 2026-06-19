La Estufa Fría seguirá cerrada: Cáceres inicia ahora la redacción del proyecto de rehabilitación

Más de dos años después de su cierre, la Estufa Fría del Parque del Príncipe continúa sin fecha de reapertura. El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado ahora que el siguiente paso será licitar la redacción del proyecto de rehabilitación, un trámite previo a cualquier actuación sobre el emblemático invernadero y que evidencia que su recuperación aún se encuentra en una fase inicial.

La situación quedó patente este jueves durante el pleno ordinario de junio, donde el asunto volvió a colarse en el debate municipal de la mano de una intervención ciudadana y de las preguntas formuladas posteriormente por Unidas Podemos (UP). Las explicaciones ofrecidas por el alcalde, Rafael Mateos, despejaron algunas dudas sobre la tramitación administrativa, pero también dejaron claro que la reapertura del espacio no será inmediata.

Según explicó el regidor, el Ayuntamiento ha elaborado ya los pliegos para contratar la actuación y ha solicitado la correspondiente retención de crédito, paso previo a la publicación de la licitación en el perfil del contratante. El contrato incluirá tres lotes: la Estufa Fría, la Casa de Cultura de La Cañada y la sede vecinal de Santa Lucía.

Mateos recordó que la actuación estaba inicialmente prevista con cargo al remanente municipal de 2025, aunque finalmente tuvo que incorporarse al presupuesto de 2026 debido a las limitaciones legales que afectan a este tipo de financiación. Ahora, con las cuentas municipales ya en vigor, el Ayuntamiento podrá iniciar la contratación.

Sin embargo, la respuesta posterior del alcalde dejó entrever que el proceso será más largo de lo que muchos esperaban. Durante el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de UP, Consuelo López, mostró su sorpresa al entender que anteriormente se había hablado de un estudio patológico sobre los daños del invernadero y no de la redacción de un proyecto completo.

La respuesta de Mateos fue clara: antes de acometer cualquier obra es necesario disponer de un documento técnico que determine qué actuaciones deben realizarse. Es decir, primero habrá que redactar el proyecto, después licitar las obras y, finalmente, ejecutar la intervención. Una hoja de ruta que aleja cualquier horizonte inmediato para la reapertura.

Un espacio único cerrado desde marzo de 2024

La Estufa Fría permanece clausurada desde marzo de 2024. Su cierre supuso la pérdida temporal de uno de los espacios botánicos más singulares de Extremadura y de uno de los equipamientos ambientales más valiosos de la ciudad.

El invernadero llegó a albergar más de 1.000 ejemplares vegetales pertenecientes a unas 300 especies y variedadesprocedentes de distintos continentes. Entre ellas figuraban especies tropicales, subtropicales y desérticas, además de cactus, palmeras, bromelias y orquídeas de gran interés científico y ornamental.

Durante años, el espacio funcionó además como un importante recurso de educación ambiental, acogiendo visitas escolares, talleres divulgativos y actividades relacionadas con la biodiversidad, la sostenibilidad y el conocimiento del medio natural.

Una creciente presión para su recuperación

La demora en la rehabilitación ha provocado que aumenten las voces que reclaman una actuación urgente. Colectivos ambientales, expertos, investigadores y representantes del ámbito cultural han coincidido en alertar del deterioro progresivo que sufre el recinto mientras permanece cerrado.

Una de las voces más conocidas ha sido la de la directora de cine Gracia Querejeta, que conoció el espacio durante el rodaje de la película Invisibles en el Parque del Príncipe. La cineasta llegó a calificar la situación de la Estufa Fría como un "drama ecológico" y reclamó una intervención inmediata para evitar la pérdida de un patrimonio natural único.

A estas reivindicaciones se han sumado Ecologistas en Acción Cáceres y ADENEX, organizaciones que consideran la Estufa Fría un enclave excepcional desde el punto de vista ambiental y educativo. Ambas entidades han reclamado reiteradamente al Ayuntamiento la ejecución de las obras comprometidas y la publicación de un calendario claro para su recuperación.

También han expresado su preocupación expertos como el geógrafo Gonzalo Barrientos Alfageme y el Real Jardín Botánico-CSIC, institución que colaboró en la configuración de parte de las colecciones vegetales que alberga el invernadero.

Un debate cada vez más presente en la agenda local

La recuperación de la Estufa Fría se ha convertido en uno de los principales debates patrimoniales y ambientales de la ciudad. En 2024, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción en favor de su rehabilitación, aunque más de un año después todavía no se ha iniciado ninguna actuación física sobre el recinto.

Mientras tanto, los colectivos que defienden su reapertura insisten en que no se trata únicamente de conservar una instalación municipal, sino de proteger un espacio con valor científico, educativo, cultural y ambiental, integrado en uno de los principales pulmones verdes de Cáceres.

La licitación anunciada por el Ayuntamiento supone el primer avance administrativo concreto en meses. Sin embargo, el proceso que aún queda por delante confirma que la Estufa Fría seguirá cerrada durante un tiempo y que la recuperación de uno de los grandes símbolos ambientales de la ciudad continúa pendiente de pasar del papel a la realidad.