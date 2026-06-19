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Arte contemporáneo

El Helga de Alvear refuerza su círculo más cercano: más de 200 amigos para abrir el museo a Cáceres

El museo y su Asociación de Amigos renuevan un convenio clave para impulsar actividades, participación ciudadana y apoyo al arte contemporáneo

Helga de Alvear

Helga de Alvear / Enrique Cidoncha

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Museo Helga de Alvear y la Asociación de Amigos del Museo Helga de Alvear han renovado su convenio de colaboración, un acuerdo que consolida una alianza fundamental para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y reforzar la relación entre la institución y su entorno más próximo.

La renovación permite dar continuidad al trabajo conjunto que ambas partes desarrollan desde hace años para impulsar programas públicos, actividades culturales y espacios de participación en torno al museo. La asociación, creada en 2013, cuenta ya con más de 200 miembros y permanece abierta a nuevas incorporaciones.

VIDEO | La icónica lámpara Descending Light cambia de sala en el Helga

VIDEO | La icónica lámpara Descending Light cambia de sala en el Helga

La directora del museo, Sandra Guimarães, ha subrayado que la Asociación de Amigos funciona como “un puente activo entre el museo y la sociedad”, además de ser una herramienta importante para fomentar la participación, el intercambio cultural y la captación de fondos.

Guimarães ha defendido que esta colaboración resulta “fundamental para fortalecer esa dimensión inclusiva de un museo abierto a todos”.

Las imágenes del homenaje a Helga de Alvear en el Monasterio San Jerónimo de Yuste

Las imágenes del homenaje a Helga de Alvear en el Monasterio San Jerónimo de Yuste

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Las imágenes del homenaje a Helga de Alvear en el Monasterio San Jerónimo de Yuste / Carlos Gil

Por su parte, la presidenta de la asociación, Cecilia Calderón, ha destacado que la entidad trabaja desde su creación para apoyar y difundir la labor del museo, promoviendo actividades dirigidas a una comunidad comprometida con la cultura y el pensamiento contemporáneo.

Viajes, visitas y encuentros

Los socios disfrutan de un programa propio de actividades que incluye viajes culturales, visitas comentadas gratuitas, ediciones de artistas, encuentros, descuentos en programas del museo, libros y merchandising, entre otras propuestas.

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Con este acuerdo, el Helga de Alvear refuerza su modelo de museo abierto, participativo y conectado con Cáceres, no solo como espacio expositivo, sino también como lugar de encuentro para quienes quieren vivir el arte contemporáneo más de cerca.

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