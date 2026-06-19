Arte contemporáneo
El Helga de Alvear refuerza su círculo más cercano: más de 200 amigos para abrir el museo a Cáceres
El museo y su Asociación de Amigos renuevan un convenio clave para impulsar actividades, participación ciudadana y apoyo al arte contemporáneo
El Museo Helga de Alvear y la Asociación de Amigos del Museo Helga de Alvear han renovado su convenio de colaboración, un acuerdo que consolida una alianza fundamental para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y reforzar la relación entre la institución y su entorno más próximo.
La renovación permite dar continuidad al trabajo conjunto que ambas partes desarrollan desde hace años para impulsar programas públicos, actividades culturales y espacios de participación en torno al museo. La asociación, creada en 2013, cuenta ya con más de 200 miembros y permanece abierta a nuevas incorporaciones.
La directora del museo, Sandra Guimarães, ha subrayado que la Asociación de Amigos funciona como “un puente activo entre el museo y la sociedad”, además de ser una herramienta importante para fomentar la participación, el intercambio cultural y la captación de fondos.
Guimarães ha defendido que esta colaboración resulta “fundamental para fortalecer esa dimensión inclusiva de un museo abierto a todos”.
Por su parte, la presidenta de la asociación, Cecilia Calderón, ha destacado que la entidad trabaja desde su creación para apoyar y difundir la labor del museo, promoviendo actividades dirigidas a una comunidad comprometida con la cultura y el pensamiento contemporáneo.
Viajes, visitas y encuentros
Los socios disfrutan de un programa propio de actividades que incluye viajes culturales, visitas comentadas gratuitas, ediciones de artistas, encuentros, descuentos en programas del museo, libros y merchandising, entre otras propuestas.
Con este acuerdo, el Helga de Alvear refuerza su modelo de museo abierto, participativo y conectado con Cáceres, no solo como espacio expositivo, sino también como lugar de encuentro para quienes quieren vivir el arte contemporáneo más de cerca.
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