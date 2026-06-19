El hospital que quiere curar más allá de los quirófanos: la apuesta de Cáceres por la humanización sanitaria

Durante años, los grandes proyectos hospitalarios se han medido casi exclusivamente en cifras: número de camas, quirófanos, consultas o inversión económica. La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres también impresiona en esos parámetros. Añadirá 431 nuevas camas, diez quirófanos, 182 consultas y una inversión superior a los 219 millones de euros, la mayor obra sanitaria impulsada por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Sin embargo, entre los cientos de páginas técnicas y los datos asistenciales hay un aspecto que sobresale por encima del resto: la voluntad de convertir la humanización en un elemento estructural del hospital.

El proyecto presentado por la Junta de Extremadura no se limita a ampliar la capacidad asistencial del complejo. También incorpora elementos poco habituales en la arquitectura hospitalaria tradicional, como jardines terapéuticos, espacios verdes integrados en el entorno, mejora de la iluminación natural, control acústico o una residencia para familiares de pacientes.

Galería | Así avanzan las obras del Hospital Universitario de Cáceres /

La idea responde a una tendencia creciente en los sistemas sanitarios más avanzados: entender que el entorno físico influye directamente en la recuperación de los enfermos, en la reducción del estrés y en el bienestar de quienes trabajan en los centros sanitarios.

Naturaleza y tranquilidad

La documentación técnica del proyecto destaca expresamente la integración de naturaleza y espacios exteriores como parte de la experiencia hospitalaria. Entre las medidas previstas figuran los mencionados jardines terapéuticos y soluciones inspiradas en la denominada arquitectura biofílica, una corriente que busca acercar los entornos construidos a elementos naturales. Según la memoria presentada, estas actuaciones pretenden contribuir a la recuperación de los pacientes y favorecer su bienestar emocional.

La propia configuración del nuevo complejo rompe con la imagen clásica de hospital concebido únicamente como espacio asistencial. El diseño incorpora zonas verdes, áreas de estancia y una urbanización integral que incluye mejoras de accesibilidad y movilidad, además de un helipuerto sanitario y nuevas áreas logísticas.

Galería | Así avanzan las obras del Hospital Universitario de Cáceres / Carlos Gil

La residencia de familiares

Pero probablemente la medida más novedosa sea la creación de una residencia para familiares. La segunda fase contempla alrededor de treinta habitaciones destinadas a alojar a acompañantes de pacientes que deban permanecer durante largos periodos en el hospital.

La iniciativa responde a una demanda histórica de muchas familias, especialmente en una comunidad autónoma extensa y dispersa como Extremadura, donde los desplazamientos hacia los hospitales de referencia pueden implicar decenas o incluso cientos de kilómetros.

Este enfoque no sustituye la ampliación asistencial, sino que la acompaña. La fase II permitirá completar definitivamente el complejo hospitalario y consolidarlo como centro de referencia para el Área de Salud de Cáceres, que atiende a cerca de 190.000 habitantes.

Cifras totales

Las cifras son elocuentes. El complejo alcanzará en total 711 camas, 25 quirófanos, 283 consultas y enfermerías, 45 boxes de UCI y más de 2.000 plazas de aparcamiento, además de nuevas áreas de diagnóstico por imagen y medicina nuclear.

Sin embargo, el verdadero cambio puede no estar en esos números. La sanidad lleva años avanzando en tecnología, equipamiento y especialización médica. El reto ahora es otro: hacer que los hospitales sean lugares menos hostiles para quienes pasan semanas o meses entre sus paredes.

Por eso, cuando la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres esté terminada, previsiblemente entre 2029 y 2030, su principal novedad quizá no sean los diez nuevos quirófanos ni las cientos de camas añadidas. Puede que el cambio más profundo sea algo mucho más difícil de cuantificar: que el diseño del edificio también forme parte del tratamiento.