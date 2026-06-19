José María Valverde, recuerdo del poeta y filósofo de Cáceres que defendió la libertad académica

En 1996, en la ciudad de Barcelona, fallecía el filósofo, poeta y traductor extremeño José María Valverde, natural de Valencia de Alcántara (Cáceres), una de las figuras más destacadas del pensamiento humanista y la crítica literaria en la España del siglo XX. Su muerte ponía fin a una trayectoria intelectual profundamente ligada tanto al ámbito universitario como al compromiso ético y cultural.

Valverde había sido titular de la cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló una intensa labor docente e investigadora. Su paso por la institución estuvo marcado no solo por su brillantez académica, sino también por una firme coherencia moral en un contexto político especialmente convulso.

Un gesto de coherencia y resistencia intelectual

Durante los años del franquismo, protagonizó un gesto de especial relevancia al renunciar a su cátedra en señal de solidaridad con varios profesores apartados de la universidad por motivos ideológicos. Entre ellos se encontraban figuras como José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo, Aguilar Navarro y José Montero Díaz, todos ellos afectados por las expulsiones y represalias del régimen. Este acto de renuncia convirtió a Valverde en un símbolo del compromiso intelectual y de la defensa de la libertad académica, al priorizar la solidaridad y la ética sobre su propia carrera profesional. Su decisión fue ampliamente interpretada como una forma de resistencia civil dentro del mundo universitario en una etapa de fuerte censura y control ideológico.

Legado literario y renovación cultural en la posguerra

Además de su labor académica, Valverde destacó por su producción poética y por su trabajo como traductor, gracias al cual acercó a los lectores en lengua española a autores fundamentales de la literatura universal. Su obra contribuyó a renovar el panorama cultural de la posguerra, consolidándolo como una de las voces más influyentes del pensamiento humanista contemporáneo en España.