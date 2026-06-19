La Laboral vuelve al debate: proponen abrir sus plazas vacías a universitarios de Cáceres

La Universidad Laboral de Cáceres vuelve a colocarse en el centro del debate político y social de la ciudad. Unidas por Extremadura ha reclamado este jueves en el pleno de la Asamblea que la Junta habilite, mediante los cambios normativos necesarios, las plazas del IES Universidad Laboral que no estén siendo utilizadas por estudiantes de secundaria para destinarlas a alumnado de la Universidad de Extremadura.

La propuesta, defendida por la diputada Nerea Fernández, pretende dar respuesta a uno de los problemas que más tensionan la vida universitaria en Cáceres: el coste de la vivienda. La formación sostiene que la residencia de la Laboral está “infrautilizada” y que parte de esas plazas podrían servir para aliviar la presión que sufren muchas familias cuando un hijo tiene que desplazarse a la capital cacereña para estudiar.

Fernández ha situado el debate en un contexto más amplio de crisis habitacional. Ha recordado que los precios del alquiler siguen subiendo en ciudades como Cáceres, Badajoz y Mérida, mientras Extremadura mantiene algunos de los salarios más bajos del país. “Una familia extremeña destina el 43% de su sueldo a los gastos del hogar y, si a esto le tienen que sumar el alquiler de un hijo o hija que vaya a la universidad, pues lo que les queda para vivir es muy poco o bastante nada”, ha señalado.

Cáceres, una ciudad universitaria con pocas plazas públicas

El foco de la iniciativa está especialmente en Cáceres, donde estudian entre 8.000 y 9.000 alumnos de la UEx, según ha indicado la diputada. Frente a esa cifra, la oferta pública de plazas residenciales resulta muy reducida. Fernández ha recordado que la convocatoria publicada recientemente recoge 303 plazas en toda Extremadura, de las que 152 corresponden a Cáceres.

“A mí no me salen las cuentas”, ha afirmado la parlamentaria, que ha calificado de “ínfimo” el número de plazas públicas disponibles para una comunidad universitaria de alrededor de 20.000 estudiantes en la región.

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, en el pleno de la Asmblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La propuesta de Unidas por Extremadura pasa por aprovechar recursos ya existentes antes de esperar a nuevas infraestructuras. En ese sentido, la Laboral aparece como una pieza clave: un complejo histórico, con residencia, grandes espacios y una larga vinculación educativa con la ciudad, que a juicio de la formación podría prestar también servicio a estudiantes universitarios.

La vieja Laboral y sus nuevos usos

La Universidad Laboral es uno de los grandes edificios educativos de Cáceres y uno de los símbolos del crecimiento de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XX. Su dimensión, su ubicación y su capacidad residencial la convierten periódicamente en objeto de debate cada vez que se habla de vivienda pública, educación o usos infrautilizados.

Fernández ha defendido que la medida podría ponerse en marcha con urgencia y que no debería quedar reducida a una posibilidad futura. “Si no hay residencias públicas, al final la Universidad de Extremadura no se convierte en una universidad para todos y para todas”, ha indicado, vinculando la falta de alojamiento asequible con una “desigualdad social y estructural”.

La diputada también ha valorado positivamente la inversión anunciada por la Junta para reformar el instituto, cifrada en 20 millones de euros, aunque ha pedido que se ejecute realmente. “Toda inversión que vaya a nuestros edificios y centros públicos, bienvenida sea. Ojalá lo veamos y ojalá sea de verdad que se ejecute”, ha afirmado.

El alquiler como barrera para estudiar

El planteamiento de Unidas por Extremadura parte de una idea clara: el problema del alquiler ya está condicionando el acceso a la universidad. Fernández ha advertido de que hay estudiantes que no pueden asumir el coste de vivir en Cáceres y familias obligadas a hacer cuentas imposibles para sostener los estudios de sus hijos.

A su juicio, esta situación demuestra que el mercado de la vivienda “está completamente roto” y que las administraciones deben intervenir ampliando la oferta pública y adoptando medidas para limitar los precios.

La propuesta, además, no se limitaría a Cáceres. Unidas por Extremadura considera que se podría estudiar la utilización de plazas educativas infrautilizadas en otros puntos como Badajoz, Plasencia o Alburquerque, siempre con el objetivo de ampliar el parque público de alojamiento para estudiantes.

PP y Vox votan en contra

La iniciativa no ha salido adelante, ya que Partido Popular y Vox han votado en contra. En su turno de réplica, Fernández ha acusado a ambos grupos de negar el problema de la vivienda en Cáceres y ha denunciado su “falta de humanidad y de sensibilidad”.

La diputada ha insistido en que la dificultad para acceder a un alquiler asequible ya no es una cuestión secundaria, sino un factor que puede determinar quién estudia y quién no. Por eso ha pedido más financiación para la Universidad de Extremadura y más residencias públicas.

El debate deja sobre la mesa una pregunta de fondo para Cáceres: qué papel debe jugar la vieja Laboral en una ciudad universitaria donde miles de jóvenes necesitan alojamiento cada curso y donde el precio de la vivienda empieza a condicionar el futuro académico de muchas familias extremeñas.