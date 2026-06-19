'El Lazarillo de Tormes' se despide del Festival de Teatro Clásico de Cáceres y da paso a dos nuevas obras protagonizadas por Pepe Viyuela y Roberto Rodríguez

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres continúa desarrollando la programación de su 37ª edición. Este jueves, el actor Rafael Álvarez 'El Brujo' ha dado vida a El Lazarillo de Tormes, una de las propuestas destacadas del certamen. El intérprete mantiene una relación muy especial con esta obra, que considera un auténtico privilegio representar. A través de su interpretación, transforma la historia del pícaro en una reflexión cargada de ironía y sabiduría, en la que el hambre, la necesidad y el sufrimiento se convierten en aprendizaje. 'El Brujo' subraya además la vigencia del texto, al abordar cuestiones universales como la desigualdad, la pobreza o la ambición de poder.

Tras esta representación, el festival continuará este fin de semana con dos nuevas propuestas que volverán a llenar de cultura la Plaza de San Jorge. La primera de ellas llegará este viernes, a las 22.30 horas, con El Guitón Onofre, una propuesta protagonizada por el conocido actor Pepe Viyuela, ampliamente reconocido por su papel de Chema en la serie Aída y por su extensa trayectoria sobre los escenarios.

La historia olvidada de un pícaro

La obra transporta al público a algún lugar de la España de principios del siglo XVII, donde una modesta compañía de cómicos de la legua, integrada por un comediante y una tañedora de instrumentos y diversos objetos, se dispone a representar una historia inédita sobre las azarosas aventuras de Onofre Caballero, conocido como "guitón", término empleado para definir a un pícaro, truhán o buscavidas. La vida de este personaje, olvidado entre otros nombres más célebres de la tradición picaresca, permanece recogida en un libro que la compañía desempolvará al inicio de la representación. A partir de ahí, los actores reconstruyen una existencia marcada por la pobreza, el hambre y las dificultades propias de un Siglo de Oro menos brillante de lo que su nombre podría sugerir.

Pepe Viyuela con la obra 'Guitón Onofre', este viernes en Cáceres. / Cedida

Mientras la escenografía se levanta ante los ojos del espectador, el comediante va dando vida a los distintos episodios que marcaron la trayectoria de Onofre: desde su infancia como huérfano y los malos tratos sufridos bajo el cuidado de un hidalgo, hasta su inesperado ingreso en una orden religiosa y su posterior ascenso a los altares. A lo largo de la representación, la compañía, un pequeño "ñaque", revive con intensidad, humor y emoción los principales acontecimientos de la vida del protagonista, los amos que lo explotaron, las estafas sufridas en el camino, sus intentos fallidos por mejorar su posición social, las humillaciones, la violencia y la soledad. Episodios que lo empujan hacia una vida marcada por el rencor y el engaño constante.

Además, un accidente sufrido en su infancia, que dejó una marca permanente en su rostro, se convierte en símbolo de un destino desgraciado que acompañará al personaje durante toda su existencia. La representación concluye con la compañía desmontando la tramoya e invitando al público a reflexionar sobre el verdadero significado de la historia y sobre aquello, o aquellos, en los que se refleja el propio Guitón Onofre.

La segunda cita del fin de semana

La segunda propuesta del fin de semana será El sueño es vida, una producción de Marcos Altuve y Arroz con Costra Producciones que se representará el sábado a las 22.30 horas en la Plaza de San Jorge. La organización ha informado de que todavía quedan entradas disponibles para asistir a la función.

La obra sitúa al espectador en un reino dominado por el miedo al cambio y el inmovilismo, donde una antigua profecía marca el destino de Segismundo desde su nacimiento. Su padre, el rey Basilio, convencido de que los sueños y la capacidad de imaginar un futuro diferente podrían alterar el orden establecido, decide condenarlo al encierro para evitar cualquier amenaza a su poder. En ese contexto, la historia plantea una sociedad resignada, en la que cualquier intento de transformación es percibido como un peligro y donde la libertad se considera un riesgo que debe ser controlado.

Cartel oficial de la representación teatral que se desarrollará este sábado en Cáceres. / Gran Teatro de Cáceres

Una reflexión sobre el pensamiento y el poder

Sin embargo, cuando Segismundo recupera la libertad, aunque sea de forma temporal, descubre que sus palabras y su visión despiertan la esperanza entre quienes habían aceptado la realidad impuesta. La reacción del poder no tarda en llegar: el protagonista es devuelto a su encierro y llevado a creer que esa experiencia de libertad nunca existió realmente y que todo fue únicamente un sueño. Pese a ello, algo ha cambiado en su interior. La obra desarrolla así una reflexión sobre la libertad, la capacidad de pensamiento y el poder transformador de las ideas, defendiendo que no existe prisión más dura que aquella que limita la mente.