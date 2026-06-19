Luis Roso presenta en Cáceres su nuevo libro sobre la verdad del crimen de Puerto Hurraco

El escritor español Luis Roso visitará este viernes Cáceres para participar en un acto literario en la librería 'Entre Páginas de Libros', a las 20.00 horas, donde presentará su nuevo trabajo titulado Puerto Hurraco. El espectáculo del horror. Con motivo de esta presentación, hemos conversado con el autor para conocer en profundidad el contenido de la obra y los aspectos que aborda este libro.

El origen del nuevo libro

"En 2022 publiqué un libro sobre un crimen ocurrido en Moraleja, mi pueblo, una obra que tuvo bastante éxito e incluso llegó a aparecer en el programa Cuarto Milenio. A raíz de esa repercusión, la editorial Ediciones B, con la que ya había trabajado al inicio de mi carrera, se puso en contacto conmigo para proponerme la posibilidad de escribir un nuevo libro sobre algún crimen real ocurrido en Extremadura. En un primer momento, les propuse otros casos, pero ellos me sugirieron el de Puerto Hurraco. Les respondí que tenía que pensarlo, ya que se trata de un tema muy polémico, sensible y doloroso en la región, y de entrada no me atraía especialmente abordarlo. Sin embargo, tras unos días de reflexión, decidí acercarme al lugar, visitar el pueblo y revisar la prensa. Inicialmente pensaba que sobre Puerto Hurraco ya estaba todo contado y que no habría nada nuevo que aportar, pero pronto me di cuenta de que no era así. Aunque es un caso ampliamente tratado en televisión y prensa, gran parte de lo que se ha difundido está marcado por el sensacionalismo con el que se abordó el crimen en los años 90, cuando ocurrieron los hechos".

Asimismo, comprendió que podía abordar el crimen desde una perspectiva más rigurosa, alejándose del sensacionalismo con el que fue tratado en su momento. Su intención era reconstruir los hechos tal y como ocurrieron, al tiempo que despojaba la historia de las mentiras, exageraciones y distorsiones con las que fue difundida y que, con el paso del tiempo, acabaron llegando al público.

Entre la responsabilidad moral y el impacto del sensacionalismo

Por otro lado, el autor reconoce que lo más complicado a la hora de escribir este tipo de libros es la cuestión moral, ya que se trabaja con hechos reales marcados por el dolor y con víctimas que han sufrido directamente las consecuencias de esos crímenes. "Cuando se supo que iba a escribir un libro sobre este crimen, varias personas se pusieron en contacto conmigo, ya que se trata de un suceso que marcó profundamente a Extremadura. Coincidió además con un momento muy significativo para la región, cuando en los años 90 Extremadura prácticamente estaba consolidando su identidad como comunidad autónoma, construyendo sus símbolos y su propio relato como territorio. En ese contexto, el crimen supuso un impacto enorme. De alguna manera, la imagen de la región quedó tocada por aquel suceso, lo que explica que todavía hoy siga siendo un tema tan sensible, violento y doloroso en el recuerdo colectivo. Más allá del hecho en sí, lo que considero más grave es la forma en la que se contó. El tratamiento mediático estuvo marcado por un fuerte sensacionalismo, que acabó distorsionando en gran medida la percepción de lo ocurrido".

Un intento de cerrar heridas y reconstruir la verdad

Por último, el autor señala que con este libro no pretende reabrir ninguna herida, sino todo lo contrario, contribuir a cerrarla o, al menos, a encauzar ese dolor todavía presente hacia un relato más ajustado a la realidad. Su objetivo es poner en orden los hechos, separar la verdad de las interpretaciones distorsionadas y desmontar las mentiras que se difundieron con el tiempo, con el fin de poner fin a la leyenda negra que se generó en torno a Extremadura.