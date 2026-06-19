"La mayoría necesita trabajar para vivir": el choque entre Belén Fernández y Tirso Leal en el Pleno de Cáceres

La sesión plenaria de junio en el Ayuntamiento de Cáceres terminó este jueves con un enfrentamiento entre la portavoz del PSOE, Belén Fernández, y el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, que 'obligó' al alcalde, Rafael Mateos, a intervenir para rebajar la tensión y reivindicar públicamente el trabajo de todos los miembros de la corporación.

La polémica surgió durante el turno de ruegos y preguntas, cuando Fernández reprochó a Leal unas manifestaciones previas que, a su juicio, cuestionaban la dedicación de varios integrantes de la oposición. La portavoz socialista pidió expresamente al edil popular que dejara de acusar a concejales de no trabajar por no coincidir con él en determinadas horas dentro del Ayuntamiento.

"La gran mayoría de las personas necesitan trabajar para ganar dinero y vivir", afirmó Fernández, visiblemente molesta, al recordar que muchos miembros de la corporación no están liberados y deben compatibilizar su actividad política con sus respectivas profesiones.

La portavoz socialista defendió que numerosos concejales desarrollan buena parte de su labor municipal fuera de su horario laboral y reclamó respeto hacia quienes ejercen la representación pública sin dedicación exclusiva. Su intervención elevó la tensión en los últimos minutos de una sesión que había estado marcada por debates sobre cooperación internacional, la Estufa Fría y otras cuestiones de gestión municipal.

Mateos sale al paso de la polémica

Ante el cruce de reproches, el alcalde tomó la palabra para tratar de cerrar la controversia y evitar que la discusión fuera a más. Mateos aseguró que, más allá de las diferencias políticas, ningún integrante de la corporación debería cuestionar el compromiso o la capacidad de trabajo de otro concejal.

"Nadie cuestiona la capacidad de trabajo de ninguno de los veinticinco miembros de esta corporación", afirmó el regidor, quien recordó que lleva cerca de doce años en el Ayuntamiento y conoce el esfuerzo que implica la política municipal.

El alcalde aprovechó además para subrayar que el propio Tirso Leal tampoco cuenta con dedicación exclusiva y compagina sus responsabilidades en el equipo de gobierno con su actividad profesional como autónomo, una circunstancia que, según señaló, comparten otros miembros de la corporación.

Mateos destacó que tanto los concejales del gobierno como los de la oposición participan habitualmente en comisiones, consejos sectoriales, mesas de trabajo y otros órganos municipales que requieren una importante dedicación de tiempo y que, en muchos casos, no conllevan remuneración adicional.

'Orgulloso'

El alcalde quiso cerrar el asunto con un mensaje de reconocimiento al conjunto de la corporación municipal. "Me siento tremendamente orgulloso del trabajo que desarrolláis todos y cada uno de los miembros de esta corporación", afirmó antes de levantar la sesión.