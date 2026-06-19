Música electrónica, fiestas de barrio y planes infantiles: así es el fin de semana cultural en Cáceres

Tres opciones para disfrutar de la cultura en la ciudad.

'Merienda Electrónica' regresa este 19 de junio al Auditorio Paco Martín

El Auditorio Paco Martín, situado en el Parque del Príncipe de Cáceres, acogerá este 19 de junio una nueva edición de Merienda Electrónica, una iniciativa que apuesta por acercar la música electrónica a todos los públicos en un entorno familiar y al aire libre. El evento, impulsado por la colaboración entre 'Aguas Vivas Radio' y 'Texere', ofrecerá una tarde dedicada a la música, la convivencia y el ocio con las actuaciones de Ángel Salomón, UglyNelzon, The Catholic, Luhi y otros artistas invitados, que protagonizarán diferentes sesiones electrónicas. La cita se desarrollará entre las 19.00 y las 23.30 horas e incluirá una consumición con la entrada, además de acceso a una zona gastronómica habilitada para los asistentes. La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar de la escena electrónica local en uno de los espacios verdes más representativos de la ciudad.

San Blas celebra sus fiestas con tres días de actividades para toda la familia

Las Fiestas del Barrio de San Blas ya están listas para llenar de ambiente y convivencia las calles del barrio los días 19, 20 y 21 de junio. La Asociación de Vecinos ha preparado un programa pensado para todas las edades, con música, actividades y propuestas para disfrutar en comunidad. La programación comenzará el viernes con juegos infantiles y una sesión de DJ. El sábado, jornada central de las fiestas, contará con charanga, desfile de cabezudos, una paella popular, actividades para los más pequeños y una gran verbena acompañada de música. El domingo pondrá el broche final el tradicional concurso de pesca. Un fin de semana repleto de diversión, tradición y encuentro vecinal para compartir entre familiares, amigos y vecinos.

Taller infantil 'Cuentos que cruzan fronteras'

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear abre sus puertas al público infantil con una propuesta creativa y educativa que se celebrará este viernes a las 17.30 horas. El taller, titulado Cuentos que cruzan fronteras, invita a los más jóvenes a participar en una experiencia en la que la literatura, la narración oral y la expresión plástica se combinan para explorar la diversidad cultural a través del arte contemporáneo. La actividad está concebida para fomentar la imaginación y la empatía en un entorno dinámico y participativo. Se trata de una oportunidad para que niños y niñas disfruten de una tarde creativa en pleno centro de Cáceres, acercándose al arte desde una experiencia lúdica y formativa.