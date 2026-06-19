Pepe Viyuela antes de actuar en Cáceres: "Es una ciudad hermosamente detenida en el tiempo y cualquiera de sus calles podría servir como escenario natural"

El actor Pepe Viyuela visita este viernes Cáceres para representar El Guitón Onofre en la Plaza de San Jorge, dentro de la programación de la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico. Con motivo de su paso por la ciudad, este medio ha conversado con el intérprete para conocer en detalle las claves de la obra, los retos que plantea el personaje y la forma en la que logra conectar con el público a través de su interpretación.

-¿Cuándo se estrenó la obra y cómo ha sido el recorrido desde sus primeras funciones hasta su llegada ahora a Cáceres?

-La obra se estrenó en julio de 2024 en el Festival de Almagro y, desde entonces, hemos realizado una gira bastante amplia. Está funcionando muy bien y hemos tenido la oportunidad de llevarla a escenarios muy diferentes, desde pequeños municipios hasta grandes teatros. Además, la acogida por parte del público está siendo muy positiva, algo que nos hace especial ilusión.

-¿Qué destacarías de la obra y qué podrá ver el público sobre el escenario este viernes?

-Con esta función hemos intentado, y creo que lo estamos consiguiendo, dar a conocer a un pícaro que forma parte de esa extensa tradición de la literatura española y que, sin embargo, había permanecido prácticamente desconocido. Se trata de un manuscrito escrito en 1604 que estuvo perdido y que reapareció a comienzos del siglo XX. Desde entonces ha permanecido bastante olvidado y no se le ha prestado demasiada atención. En ese sentido, el teatro ha servido como una especie de palanca para recuperarlo, devolverlo a la vida y hacerlo viajar por todo el territorio nacional, y esperamos que pueda llegar aún más lejos. Destacaría precisamente eso, la oportunidad que tenemos de disfrutar de la esencia de este pícaro perdido y descubrir todas sus andanzas.

-¿Se trata de una obra bastante desconocida para el gran público? Resulta especialmente interesante la historia que hay detrás de ella, ¿no?

-Sí, la propia historia del manuscrito ya es interesante por sí misma, porque estuvo perdido durante siglos y prácticamente se desconocía su existencia. Solo ese recorrido ya tiene una historia detrás y, de alguna manera, también la contamos dentro de la función. La obra arranca a partir de un libro que aparece al inicio y quien narra la historia no es Onofre, sino un cómico de la legua acompañado por su pareja, que toca el arpa y canta. Es una especie de teatro dentro del teatro desde el que se van relatando las andanzas de Onofre. Y quizá eso es lo que más ilusión nos hace, recuperar algo que estaba prácticamente olvidado y devolverlo a la vida gracias al teatro.

-¿Cuántos actores hay sobre el escenario?

-Somos dos personas sobre el escenario. Está Sara Águeda, que toca el arpa y canta, creando atmósferas muy evocadoras que contrastan con el personaje del cómico, encargado de narrar toda esa miseria que rodea a Onofre, su miseria moral, la dureza de la vida que lleva o el hambre que atraviesa. Son, en cierto modo, dos mundos opuestos, por un lado, la belleza y la elevación que aporta la música, y por otro, lo más terrenal y crudo, que son las andanzas del pícaro Onofre.

Sara Águeda y Pepe Viyuela, intérpretes de la obra 'Guitón Onofre'. / EUROPA PRESS

-¿Cómo consigues transmitir al espectador esa faceta canalla y vengativa del personaje sin perder también su lado más humano y tierno?

-Jugando. Los actores lo que hacemos es buscar personajes que nos permitan jugar, divertirnos, y creo que el propio personaje ya te lo da todo. También recurro a muchas de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, especialmente en lo que tiene que ver con la comedia y el trabajo del payaso. He interpretado otros personajes canallas y más extremos de los que también bebe este. Lo que más me gusta de esta profesión es precisamente el abanico de posibilidades que ofrece, la oportunidad de transformarte en otros que no tienen nada que ver contigo.

-¿Qué es lo más complicado a la hora de meterse en la piel de un personaje?

-Lo más complicado es cuando el personaje no está bien construido. Si lo está, enseguida vas encontrando la forma de ponerte en su piel. En cambio, cuando la construcción es deficiente, aparecen contradicciones o incluso huecos en el propio personaje que pueden resultar difíciles de resolver para el actor.

-¿Qué supone para vosotros el hecho de haber agotado todas las entradas?

-Es una alegría llegar a Cáceres con este recibimiento. Creo que la ciudad encaja muy bien con cualquier texto clásico o barroco, porque es tan bella que cualquiera de sus calles podría servir como escenario natural para las escenas que representamos. Es una ciudad hermosamente detenida en el tiempo, que nos hace viajar al pasado sin dejar de ser plenamente contemporánea. Y eso conecta muy bien con los textos clásicos, obras que vienen de lejos, pero que siguen hablando directamente de lo que somos hoy.