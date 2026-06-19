El Perú, una barriada en Cáceres con vida propia y una queja compartida: "Encontrar aparcamiento es una odisea"

El Perú se ha hecho mayor sin perder actividad. Los vecinos más veteranos lo recuerdan con otro ritmo, más joven y más comunitario, mientras quienes han llegado recientemente lo perciben como un barrio más urbano, movido e impersonal. Entre ambas miradas aparece una idea común: es una barriada cómoda, con servicios y buena calidad de vida, aunque condicionada por la falta de aparcamiento, algunos problemas de civismo y el ruido propio de una zona con mucho paso.

"Es un barrio donde se vive muy bien", resume Walter Vargas, residente en El Perú desde 2008, quien habla de una convivencia tranquila, de una sensación de seguridad razonable y de un entorno con servicios cercanos que facilitan el día a día.

Esa percepción también aparece entre quienes llevan más de cuatro décadas. Pedro Picón y Juan de Dios Morán defienden que la barriada ha evolucionado bien con el paso del tiempo y mantiene atractivo para nuevos residentes. A la presencia de vecinos de toda la vida también se ha sumado la llegada de estudiantes, además del movimiento que generan instalaciones como el centro deportivo El Perú Cáceres Wellness.

Calidad de vida

El estado general del barrio recibe una valoración positiva. Vargas destaca que los trabajos de rehabilitación energética que se han llevado a cabo han permitido mejorar el aislamiento y el confort de muchos edificios. "Con la instalación de los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), muchos vecinos han ganado en calidad de vida", explica.

Picón y Morán subrayam que los parques están "bastante cuidados" y que las zonas verdes se atienden "de forma periódica". Admiten, eso sí, que los acerados presentan problemas en algunos puntos, con baldosas levantadas o sueltas, una situación que vinculan a la presencia de arbolado y que consideran habitual en muchas calles de la ciudad.

Falta de civismo

La limpieza, sin embargo, no depende solo del mantenimiento municipal. Josefa Mateos, que conoce bien el día a día de la zona, apunta a los comportamientos incívicos como una de las cuestiones que más afean el barrio. Habla de bolsas dejadas fuera de los contenedores, cartones mal depositados y residuos que no siempre acaban donde deben. "Si entre todos colaboráramos un poquito, el barrio estaría mucho más limpio", explica.

Estacionar, el principal problema

Pero si hay una queja que se repite entre los vecinos es la dificultad para encontrar un hueco para estacionar. Quienes llevan más tiempo en El Perú explican que entre semana lo habitual es "dar vueltas y vueltas" hasta conseguir una plaza libre. "La situación se alivia algo los sábados por la tarde y los domingos", explica Picón, pero en los días laborables la presión vuelve a notarse en las calles. "Es una odisea", apunta Morán.

Nerea Durán, recién llegada del barrio de San Blas, lo expresa con más contundencia. Acostumbrada a dejar el coche cerca de casa, admite que este ha sido uno de los cambios más incómodos desde su traslado. "El aparcamiento aquí es horrible. Es lo peor de todo". Para ella, el contraste ha sido evidente, al venir de un ambiente más cercano, casi de pueblo, donde la gente se conoce y se saluda continuamente. "En cambio, aquí hay mucho más movimiento y es todo más impersonal".

Esa impresión no se traduce, sin embargo, en una visión negativa del barrio. Durán reconoce que la zona cuenta con todo tipo de servicios, está bien ubicado y "razonablemente atendido", aunque considera que todavía tiene "margen de mejora".

Más luces que sombras

La radiografía vecinal deja así más luces que sombras. El Perú sigue siendo una zona cómoda para vivir, con actividad, servicios cercanos y una mezcla de vecinos de toda la vida, estudiantes y nuevos residentes, aunque también arrastra los problemas propios de un barrio sometido a la presión urbana: más coches, más tránsito, más ruido, algunos comportamientos incívicos y una convivencia menos cercana. Un lugar que ha evolucionado y que, pese a sus carencias, mantiene buena parte de su atractivo.