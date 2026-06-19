Las piscinas municipales de Cáceres arrancan la temporada de baño con mejoras en sus instalaciones

El verano empieza a tomar cuerpo en Cáceres con la apertura de las piscinas municipales. La temporada de baño ha arrancado este viernes con mejoras en distintos recintos y una inversión de 238.000 euros destinada a renovar instalaciones, conducciones, sistemas de filtración y depuración, además de zonas verdes interiores. La piscina de San Jorge, en el barrio de Mejostilla, ha servido de escenario para presentar una campaña que llega en plena antesala de los meses de más calor.

En el acto han estado presentes el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, junto a técnicos municipales y representantes de Valoriza, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y apertura de las piscinas públicas de la ciudad desde el pasado 15 de abril. Según ha explicado Muriel, se trata de un contrato de dos años con la empresa, con un valor de 500.000 euros y una aportación anual municipal de 375.000 euros, destinado a garantizar la puesta en funcionamiento y conservación de las instalaciones durante la temporada de baño.

Arranque escalonado

La campaña comienza con cuatro recintos en funcionamiento desde este viernes: San Jorge, Parque del Príncipe, Ramos Guija y Valdesalor. Mientras que Aldea Moret y Rincón de Ballesteros se incorporarán a partir del 1 de julio, fecha en la que el ayuntamiento prevé una mayor demanda en estas zonas.

Muriel ha señalado que los espacios que ya reciben bañistas se encuentran "en perfecta disposición" tras las revisiones realizadas durante los últimos días. "Hemos tenido la oportunidad durante esta semana de visitar todas para ver y comprobar in situ que todo funciona perfectamente", ha indicado el edil.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, junto a la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, en la piscina de San Jorge. / Carlos Gil

San Jorge estrena piscina infantil

La presentación se ha realizado en la piscina municipal de San Jorge por el peso de las actuaciones ejecutadas en este recinto. Muriel ha recordado que en temporadas anteriores se habían registrado problemas en el vaso infantil, una situación que ha llevado a acometer una renovación prácticamente completa. "Podemos decir que este año abrimos una nueva piscina infantil", ha afirmado el concejal.

La intervención ha incluido la renovación de las conducciones de agua, desagües, sistemas de impulsión, boquillas y el revestimiento técnico de la zona infantil. El objetivo, según ha explicado, es que los más pequeños puedan disfrutar desde este viernes de una instalación renovada y en mejores condiciones. A su vez, se han realizado mejoras en el vaso grande, con actuaciones en distintos puntos vinculados a los desagües y los impulsores.

Refuerzo general

Los trabajos de mejora no se han limitado a San Jorge. El Ayuntamiento de Cáceres también ha actuado en las piscinas de Aldea Moret, Ramos Guija, Valdesalor, Rincón de Ballesteros y, de forma especial, en la del Parque del Príncipe, donde se ha renovado el vaso principal con un nuevo revestimiento técnico, además de bordillos y rejillas.

Muriel ha recordado que en la temporada anterior se produjeron situaciones que podían generar "cierto riesgo para los bañistas", por lo que las intervenciones han buscado reforzar la seguridad y mejorar la calidad del servicio.

Oferta de verano

El concejal de Servicios Públicos ha enmarcado la apertura de las piscinas dentro de la oferta municipal de ocio para los meses de más calor. En este sentido, ha destacado también el papel de la Concejalía de Deportes, que desarrolla durante julio y agosto escuelas deportivas de verano para niños, jóvenes y mayores.

Muriel ha defendido que la red de piscinas municipales ofrece una alternativa "de calidad, segura y atractiva" para los cacereños y para quienes visitan la ciudad durante el verano. Además, ha recordado que las instalaciones cuentan también con servicio de hostelería, una oferta complementaria para quienes pasan varias horas en los recintos.