El PSOE acelera su relevo en Cáceres y celebrará su congreso el 4 de julio, una semana antes que el PP

La renovación de las direcciones provinciales de PSOE y PP en Cáceres ya tiene calendario. Los socialistas han decidido adelantar al próximo 4 de julio su Congreso Provincial Extraordinario, mientras que los populares celebrarán el suyo una semana después, el 12 de julio, en un proceso en el que la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, se perfila como nueva presidenta provincial.

El PSOE ha justificado el adelanto de su congreso por razones organizativas y políticas, una vez cerrado el plazo de presentación de precandidaturas con una única candidatura registrada, la de Fernando García Nicolás. El encuentro tendrá lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

La formación considera que la constitución anticipada de los nuevos órganos de dirección permitirá a la ejecutiva provincial comenzar cuanto antes su trabajo, reforzar la coordinación con las agrupaciones locales y preparar la organización para los próximos retos electorales.

'230 razones para ganar'

Los socialistas han elegido como lema del congreso "230 Razones para Ganar", una referencia directa a los 223 municipios y las siete entidades locales menores que integran la provincia de Cáceres.

Desde el partido destacan que el mensaje pretende subrayar el peso del territorio en el proyecto socialista y reivindicar la importancia de cada agrupación local, alcalde, concejal y militante repartido por la provincia.

Carlos Gil

Según la organización, el objetivo es consolidar una estructura política con capacidad para reforzar la presencia del PSOE en el conjunto del territorio cacereño y afrontar el próximo ciclo electoral.

El PP también renovará su dirección

La cita socialista llegará apenas unos días antes del Congreso Provincial del PP de Cáceres, previsto para el 12 de julio, donde Elena Manzano asumirá previsiblemente el liderazgo provincial de los populares tras convertirse en la única candidata presentada.

La actual consejera de Hacienda y Administración Pública tomará el relevo al frente de la organización provincial en un momento en el que el PP gobierna la Junta de Extremadura y mantiene una posición de fortaleza institucional en buena parte de la provincia.

Con ambos congresos ya convocados, PSOE y PP afrontan prácticamente de forma simultánea una renovación de sus estructuras provinciales que marcará la estrategia política de las dos principales formaciones en Cáceres de cara a los próximos años.

La coincidencia temporal de ambos procesos evidencia que los dos grandes partidos han puesto ya la vista en el siguiente ciclo electoral. Mientras el PSOE busca reorganizarse bajo el liderazgo de Fernando García Nicolás y reforzar su implantación municipal, el PP aspira a consolidar su posición en la provincia con Elena Manzano al frente de una organización que tendrá un papel clave en el respaldo territorial al Gobierno autonómico.

Los días 4 y 12 de julio se convertirán así en dos fechas señaladas para la política cacereña, con sendos congresos que dibujarán el nuevo mapa de poder interno de socialistas y populares en la provincia.