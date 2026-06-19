Mateos recompone su Ejecutivo a un año de las elecciones: así queda el nuevo reparto de poder en el Ayuntamiento de Cáceres

La salida de Encarna Solís a la gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) ya tiene consecuencias en el organigrama del Ayuntamiento de Cáceres. Apenas un día después de la toma de posesión de Jaime Alejandro Jabato García como nuevo concejal del equipo de Gobierno, el alcalde, Rafael Mateos, ha cerrado la reorganización interna que había anunciado tras la marcha de una de las ediles con mayor peso político del Ejecutivo local.

Redistribución

El reajuste redistribuye algunas de las competencias que hasta ahora gestionaba Solís y configura un nuevo equilibrio dentro del Gobierno municipal cuando falta menos de un año para las elecciones municipales de 2027.

El principal cambio afecta al recién incorporado Jabato, que asumirá las delegaciones de Pedanías (de nueva creación) y Juventud. Esta última área estaba hasta ahora en manos de Soledad Carrasco, que mantendrá la Concejalía de Festejos.

Por su parte, la concejala Jacobi Ceballos, amplía de forma significativa su ámbito de responsabilidad al incorporar las áreas de Servicios Sociales, Mujer y LGBTI, que quedaron vacantes tras la renuncia de Solís. Se trata de competencias especialmente sensibles por su impacto directo en la atención a colectivos vulnerables y en el desarrollo de políticas sociales municipales. Y porque será Ceballos la que se ponga al frente del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

Desde la salida de Solís, estas delegaciones habían sido asumidas provisionalmente por el propio alcalde, a la espera de decidir la nueva distribución de funciones. Con este movimiento, Mateos descarga parte de esa gestión en Ceballos y refuerza el peso político de una de las integrantes de su equipo.

La remodelación constituye el segundo reajuste importante del Gobierno municipal durante la actual legislatura. El primero se produjo tras la salida de Raquel Preciados, que dejó su acta para asumir la dirección del Museo de Cáceres, un movimiento que obligó entonces a redistribuir competencias entre varios concejales del PP.

Aunque Mateos había restado trascendencia a los cambios al hablar de un "pequeño ajuste", la reorganización redefine el reparto interno de áreas estratégicas y marca el inicio de una nueva etapa en el Gobierno local, que afronta ahora el último tramo de la legislatura con la vista puesta en las municipales de 2027.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)