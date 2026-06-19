Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada

Sorpresa en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres. La pastelería Mamen ha sido víctima de un robo durante la madrugada de este viernes después de que una persona accediera al establecimiento tras romper uno de los cristales del local. El suceso se produjo alrededor de las 5.20 de la mañana y se saldó con la sustracción de toda la recaudación que había en la caja, además del dinero guardado en los botes de propinas de las trabajadoras.

La dueña del negocio recibió el aviso a primera hora de la mañana, cuando la policía ya se encontraba en el lugar de los hechos. Según relató, fueron el portero de la zona y los agentes quienes le alertaron de lo ocurrido y le indicaron que no podía acceder al establecimiento hasta que concluyeran las primeras actuaciones.

Pastelería Mamen. / Pablo Parra

"Han entrado por el cristal, se han llevado el dinero y ya está", explicó la propietaria, visiblemente afectada por lo sucedido. Los autores del robo accedieron al interior tras fracturar uno de los cristales de la parte de arriba de la entrada al local y se dirigieron directamente al dinero en efectivo.

La empresaria confirmó que los ladrones no se llevaron ningún otro objeto. "Se han llevado todo el dinero que teníamos en la caja, la recaudación y los botes de las compañeras. Se han llevado todo", lamentó.

Presunto autor identificado

Aunque el establecimiento no dispone de cámaras de seguridad, la propietaria aseguró que la investigación avanza y que las fuerzas de seguridad ya tendrían identificado al presunto responsable. "Todavía no está detenido, pero la Policía sabe quién es", señaló.

La situación resultó especialmente amarga para la responsable del negocio, ya que el robo se produjo precisamente el día de su cumpleaños. "Es el día de mi cumpleaños, un regalito que me ha querido hacer el Señor", comentó con cierta ironía resignada tras pasar buena parte de la mañana realizando gestiones y prestando declaración en comisaría.

Pese al importante susto y a los daños materiales ocasionados, la normalidad pudo recuperarse parcialmente gracias a la rápida actuación de varios profesionales, pues apenas una hora después de conocerse los hechos el cristal ya estaba siendo sustituido. "A las seis y media de la mañana estaban colocando el cristal nuevo", destacó la dueña de la pastelería.

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La investigación permanece abierta para esclarecer completamente lo ocurrido y proceder a la detención del presunto autor del robo.