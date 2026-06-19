Suceso
Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada
La propietaria de la pastelería Mamen, víctima de un robo en su cumpleaños, lamenta la sustracción total del dinero de la caja y las propinas
Sorpresa en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres. La pastelería Mamen ha sido víctima de un robo durante la madrugada de este viernes después de que una persona accediera al establecimiento tras romper uno de los cristales del local. El suceso se produjo alrededor de las 5.20 de la mañana y se saldó con la sustracción de toda la recaudación que había en la caja, además del dinero guardado en los botes de propinas de las trabajadoras.
La dueña del negocio recibió el aviso a primera hora de la mañana, cuando la policía ya se encontraba en el lugar de los hechos. Según relató, fueron el portero de la zona y los agentes quienes le alertaron de lo ocurrido y le indicaron que no podía acceder al establecimiento hasta que concluyeran las primeras actuaciones.
"Han entrado por el cristal, se han llevado el dinero y ya está", explicó la propietaria, visiblemente afectada por lo sucedido. Los autores del robo accedieron al interior tras fracturar uno de los cristales de la parte de arriba de la entrada al local y se dirigieron directamente al dinero en efectivo.
La empresaria confirmó que los ladrones no se llevaron ningún otro objeto. "Se han llevado todo el dinero que teníamos en la caja, la recaudación y los botes de las compañeras. Se han llevado todo", lamentó.
Presunto autor identificado
Aunque el establecimiento no dispone de cámaras de seguridad, la propietaria aseguró que la investigación avanza y que las fuerzas de seguridad ya tendrían identificado al presunto responsable. "Todavía no está detenido, pero la Policía sabe quién es", señaló.
La situación resultó especialmente amarga para la responsable del negocio, ya que el robo se produjo precisamente el día de su cumpleaños. "Es el día de mi cumpleaños, un regalito que me ha querido hacer el Señor", comentó con cierta ironía resignada tras pasar buena parte de la mañana realizando gestiones y prestando declaración en comisaría.
Pese al importante susto y a los daños materiales ocasionados, la normalidad pudo recuperarse parcialmente gracias a la rápida actuación de varios profesionales, pues apenas una hora después de conocerse los hechos el cristal ya estaba siendo sustituido. "A las seis y media de la mañana estaban colocando el cristal nuevo", destacó la dueña de la pastelería.
La investigación permanece abierta para esclarecer completamente lo ocurrido y proceder a la detención del presunto autor del robo.
- Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
- La víctima del accidente de Torremejía es Carmela Rico, antigua profesora de Proa y esposa del exgerente del Cáceres CB Santos Chaso
- Muere en Cáceres a los 62 años Elena Martínez, la fotógrafa que buscó la belleza 'desde el poder de lo simple
- Una vecina de Cáceres denuncia la negativa de la DGT a tramitar unas gestiones 'por acudir tres veces en un mes
- ¿Una piscina natural en La Ribera del Marco? La propuesta turística para reactivar el verano en Cáceres
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- Los cazadores de tesoros Lucía y Juan regresan con un nuevo evento de antigüedades en Casar de Cáceres
- Muere a los 49 años Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor que llegó desde Ucrania a Cáceres en 1991