El único festival Fleadh de España se hace en Cáceres y conquista la Embajada

El Festival Internacional Cáceres Irish Fleadh ha dado un nuevo paso en su crecimiento internacional tras presentarse oficialmente en Dublín ante representantes del sector musical irlandés, medios de comunicación especializados y responsables institucionales de ambos países. La cita, que se celebrará en la capital cacereña del 17 al 20 de septiembre de 2026, ha aprovechado este acto para reforzar su posición como el único festival Fleadh de España y uno de los principales escaparates de la música tradicional irlandesa fuera de la isla.

La presentación ha tenido lugar en la sede de la Embajada de España en Irlanda, donde la embajadora española ha destacado el papel que desempeña el festival como vínculo cultural y turístico entre ambos territorios y el atractivo que supone una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Cáceres para el público irlandés.

El acto ha estado encabezado por la directora del festival, Patricia Bravo, junto al asesor irlandés del proyecto desde hace más de una década, Peter Crann, quien ha subrayado la relevancia que el certamen ha adquirido entre los músicos irlandeses.

La convocatoria ha reunido a más de una treintena de músicos y bailarines llegados de distintos puntos de Irlanda, además de una amplia representación de la prensa especializada, que ha mostrado interés por una cita cultural que cada año atrae a más visitantes internacionales.

Cuatro días de música en el casco histórico

Durante la presentación se han avanzado algunas de las líneas maestras de la próxima edición, que incorporará una jornada adicional respecto a años anteriores. El festival arrancará el jueves 17 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 20.

Cáceres cierra su viaje irlandés con un Irish Fleadh más internacional /

Las plazas, calles y establecimientos colaboradores del casco histórico volverán a convertirse en escenario de conciertos, sesiones improvisadas, talleres formativos y exhibiciones de danza tradicional irlandesa.

La organización ha destacado que el éxito del Irish Fleadh reside precisamente en la combinación entre el patrimonio monumental de Cáceres y una de las expresiones culturales más reconocibles de Irlanda, una fórmula que ha permitido consolidar el festival como una referencia dentro del circuito europeo de música folk.

Alianzas con otros festivales irlandeses

La agenda de trabajo de la delegación cacereña en Irlanda incluye además la asistencia al lanzamiento oficial del Belfast TradFest 2026, uno de los festivales más importantes del norte de Irlanda.

El encuentro permitirá seguir estrechando la colaboración entre ambos eventos y fomentar intercambios culturales y turísticos que refuercen la presencia de Cáceres en el panorama internacional de la música tradicional.

Carlos Gil

La participación del organizador del Belfast TradFest, Donal O'Connor, en la presentación celebrada en Dublín ha servido también para afianzar unas relaciones que la organización considera estratégicas para el crecimiento futuro del festival.

Con esta puesta de largo en Irlanda, el Cáceres Irish Fleadh inicia la cuenta atrás hacia una edición que aspira a batir registros de asistencia y a consolidar a la ciudad como una de las grandes capitales europeas de la música celta durante cuatro días cada mes de septiembre.