'Volver a vivir', la carta de Marcos Polo sobre la salud mental

Me llamo Marcos Polo Collazos, vivo en la localidad de Cáceres, Extremadura, y mi intención es defender la salud mental y a todas las personas que la sufren. Antes de nada, este escrito también lo hago en honor y recuerdo de todas aquellas personas que han perdido la vida por suicidio.

Quiero recordar que en España se producen miles de fallecimientos por suicidio cada año. No es fácil hablar de este tema, pero considero que es necesario hacerlo.

Ahora voy a contar cómo he vivido yo el acercamiento al suicidio. Mi vida, antes de pasar por problemas de salud mental, era bonita. Recuerdo con cariño mi infancia y mi adolescencia, pero a los 17 años comenzaron a aparecer los primeros síntomas de alerta.

Antes de todos estos acontecimientos, llevaba una vida normal y discreta, con una infancia feliz y una adolescencia tranquila. Empecé a tener pensamientos conspirativos que rumiaban constantemente en mi cabeza. Mi madre, Cristina María Collazos Arias (fallecida el 18 de febrero de 2024), fue quien, con valentía y amor, decidió llevarme por primera vez al Hospital San Pedro de Alcántara.

Allí me dejó en manos de los profesionales de la planta de psiquiatría por primera vez en mi vida. Fueron semanas muy difíciles, pero al mismo tiempo aquel ingreso me ayudó a eliminar la psicosis por completo. Todavía recuerdo que mi agobio y mis paranoias eran tan grandes que me daba miedo prácticamente todo.

Todo empezó en julio de 2022, a raíz de problemas que tuve con ciertas personas cuyo anonimato quiero mantener, ya que no tuvieron culpa de lo que sucedió.

Muy resumidamente, sufrí un brote psicótico bastante fuerte antes de entrar en el hospital. Con el paso del tiempo, gracias a mis padres, a mi familia y, sobre todo, al doctor Francisco Javier Jerez Barroso, al psicólogo Juan María Tovar Jiménez y a mi querida madre, Cristina María Collazos Arias, conseguí superar aquellos delirios y dejar atrás la psicosis.

Mi relación con mi madre y, posteriormente, con mis hermanos, Eugenio y Marta, siempre fue maravillosa.

Siguiendo con esta historia, en 2023 intenté quitarme la vida, entre otras cosas por la pérdida de mi mascota y por muchos factores y detonantes que me afectaron profundamente. Recuerdo que fue antes de Navidad y tuvieron que hacerme un lavado gástrico. Perdí gran parte de la memoria de aquellos días debido a la gran ingesta de pastillas.

Siendo lo más breve y claro posible, recuerdo que ingresé unos días en psiquiatría. Allí empecé a darme cuenta de que aquello era una gran red de seguridad para mi vida y no un lugar para personas sin solución, como muchas veces se cree desde fuera.

Más tarde llegó el mayor golpe de mi vida.

El 18 de febrero de 2024 falleció mi madre.

Todo comenzó cuando me despedí de ella y le dije: «Hasta mañana, mamá». Más tarde, mientras estaba medio dormido, escuché los gritos de mi hermana desde el comedor. Mi hermano y yo bajamos corriendo las escaleras. Había sangre y mi madre se había desplomado.

Afortunadamente, entre mi hermano, mi hermana y una vecina le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. La reanimación funcionó y consiguieron trasladarla a la UCI, donde permaneció una semana en coma.

Finalmente, falleció después de aquellos días tan largos y dolorosos.

Yo estaba lleno de culpabilidad por no haber podido despedirme de ella, aunque con el tiempo entendí que aquello fue algo imposible para toda la familia.

Entre 2024 y 2025 viví por vivir. Me daba igual casi todo. No me centré en recuperarme, pero tampoco en morirme. Simplemente existía.

La pérdida de mi madre había dejado un vacío enorme dentro de mí. Cada día era una lucha constante contra la tristeza, la apatía y la sensación de que nada tenía sentido.

Pasado aquel año, llegó la Navidad de 2025.

Me afectó tanto la ausencia de mi madre y ver una silla vacía en la mesa que volví a recaer. Todo volvió a repetirse: pastillas, lavado gástrico y un nuevo ingreso en psiquiatría.

Fueron días muy duros.

Después de aquella Navidad pasé meses horribles. No era capaz de concentrarme en mis estudios ni en muchas otras cosas. Especialmente durante diciembre, enero, febrero y mayo de 2026.

En mayo ingresé dos veces debido a intentos autolíticos. Fueron momentos extremadamente difíciles en los que llegué a pensar que no tenía fuerzas para seguir adelante.

Sin embargo, con el paso del tiempo comprendí que necesitaba ayuda y que no podía continuar luchando solo contra todo aquel sufrimiento.

Después de haber pasado por todas estas experiencias, quiero empezar a vivir y dejar de sentirme muerto en vida.

Mi enfermedad es una enfermedad depresiva, pero existen muchas enfermedades mentales diferentes y millones de personas que conviven con ellas cada día.

Pensando en todas esas personas, creo que la sociedad todavía no ha terminado de entender que tener una enfermedad mental es tan real como tener diabetes o una enfermedad cardíaca. Quiero ser escuchado y quiero que todas las personas que sufren este tipo de problemas puedan reconocer su enfermedad sin miedo, sin vergüenza y sin sentirse juzgadas.

Hoy en día todavía se siguen haciendo comentarios irrespetuosos e ignorantes. Comentarios como «loco», «pirado» o «zumbado». Muchas veces ni siquiera entienden que lo único que necesita una persona que está sufriendo es ser escuchada.

Algunos conocidos me han llegado a decir que estoy mal de la cabeza. También he escuchado decir que psiquiatría es para los locos o que es como un manicomio. Yo quiero dar voz a quienes sufren y pedir que termine de una vez la estigmatización que existe alrededor de la salud mental.

Muchas personas viven con algún trastorno mental. Sin embargo, muchas no buscan ayuda por miedo a ser juzgadas o rechazadas. La discriminación en la escuela, en el trabajo o en la vida social puede agravar los síntomas y retrasar tanto el tratamiento como la recuperación.

Los tratamientos funcionan.

No voy a entrar en el debate sobre los fármacos, pero puedo asegurar que son útiles y que, junto con la terapia psicológica y la voluntad de salir adelante, pueden ayudar enormemente en el proceso de recuperación.

Los ansiolíticos ayudan a aliviar la ansiedad a corto plazo y medicamentos como los antidepresivos y los antipsicóticos pueden resultar fundamentales para muchos pacientes.

Si eres una de esas personas que reconoce que no se encuentra bien y todavía no está recibiendo ayuda, te animo a que des el paso y busques apoyo profesional.

Sé que en ocasiones algún familiar o alguna persona de tu entorno puede llegar a tratarte como si estuvieras loco o como si no tuvieras solución. Te pido que no hagas caso a esas etiquetas y prejuicios tan injustos.

Los fármacos psiquiátricos son tan importantes como los tratamientos para las enfermedades físicas.

Si una persona con una enfermedad cardíaca merece acceso rápido a un tratamiento, una persona con depresión, ansiedad o riesgo de suicidio también lo merece.

Invertir en salud mental no es un gasto. Es una inversión en vidas, en bienestar y en el futuro de toda la sociedad.

Uno de los prejuicios más frecuentes es decir que alguien que habla de suicidio lo hace para llamar la atención. Incluso hay veces que se culpa a la familia por no haber actuado correctamente antes de que ocurra una tragedia.

Yo creo que la familia es una pieza clave. La mayoría intenta ayudar de la mejor manera posible, aunque muchas veces tampoco sabe cómo actuar ante una situación tan compleja.

Ahora quiero dirigirme a todas aquellas personas que sufren problemas de salud mental.

No dudes en llamar al 024 cuando lo necesites y estés atravesando un momento de gran sufrimiento. Es una línea de atención a la conducta suicida que ayuda mucho y acompaña a las personas en momentos de enorme dolor psicológico.

Quiero añadir que el 024 ha sido una de las razones por las que hoy sigo vivo.

Siempre que he llamado me han escuchado, me han acompañado y me han ayudado a superar momentos que parecían imposibles de soportar.

Ahora te hablo personalmente para que sepas que estos problemas tienen solución.

Mi último ingreso fue una auténtica red de seguridad que me ayudó a cambiar el chip. Allí comprendí que todavía tenía motivos para seguir adelante y que la vida no había terminado para mí.

He dado un paso muy importante: dejar de pensar en el suicidio como una salida.

Ese paso ha sido fundamental porque ahora puedo decir algo que durante mucho tiempo me costó creer: estoy vivo y quiero vivir.

La vida no es solamente un momento concreto de sufrimiento. No sabemos lo que nos traerá el futuro. Muchas veces creemos que todo va a seguir igual para siempre, pero la realidad es que las circunstancias cambian y las heridas pueden cicatrizar poco a poco.

Posiblemente la vida todavía me traiga cosas maravillosas: atardeceres dignos de contemplar, momentos inolvidables junto a mi familia, conversaciones con amigos, proyectos que aún no he realizado o simplemente la satisfacción de haber superado todos los obstáculos que parecían imposibles.

Hoy digo alto y claro: NO AL SUICIDIO. SÍ A LA VIDA.

La psiquiatría y, en concreto, las plantas de psiquiatría, ayudan y constituyen una importante red de seguridad. Sin embargo, considero que todavía existen aspectos que pueden mejorar.

Sería positivo incorporar talleres, actividades deportivas, música, instrumentos musicales, grupos de apoyo, charlas educativas y una atención psicológica más frecuente. También sería conveniente contar con horarios de actividades más amplios y con programas variados que ayuden a los pacientes a mantenerse activos física y mentalmente durante su recuperación.

Permanecer ingresado durante largos periodos de tiempo realizando únicamente actividades limitadas, como dibujos, crucigramas o pasatiempos similares, puede generar una sensación de monotonía, aburrimiento y desconexión de la realidad cotidiana. Por ello, sería beneficioso ofrecer propuestas más dinámicas y adaptadas a las diferentes edades, capacidades e intereses de los pacientes.

La incorporación de actividades como lectura, escritura, informática básica, cine, debates, ejercicio físico supervisado, manualidades, música, aprendizaje de instrumentos musicales o espacios destinados al desarrollo de habilidades personales y sociales podría contribuir de manera significativa al bienestar de los pacientes durante su estancia.

Estas iniciativas no solo harían más llevaderos los ingresos prolongados, sino que también favorecerían la recuperación emocional, reforzarían la autoestima, estimularían las capacidades cognitivas y ayudarían a mantener la motivación y la esperanza. La salud mental no consiste únicamente en recibir tratamiento farmacológico, sino también en disponer de herramientas, estímulos y oportunidades que permitan a la persona seguir creciendo, aprendiendo y recuperando la confianza en sí misma mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Termino dirigiéndome a todos aquellos que están pasando por un mal momento psicólogico en su vida :

Se que lo estás pasando mal pero piensa en tu familia , los grandes planes que te quedan por vivir y sobre todo piensa en presente , que todavía estamos a tiempo de recuperarnos poco a poco

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A la memoria de todas y cada una de las personas que se han quitado la vida en nuestro país. Que nunca olvidemos sus historias y que su recuerdo nos ayude a construir una sociedad más humana, más comprensiva y más comprometida con la salud mental.