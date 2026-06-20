Cuando el Ayuntamiento de Cáceres quiso llevar la Cruz al Cerro de los Pinos

La actual controversia sobre el futuro de la Cruz de los Caídos ha vuelto a situar en el centro del debate uno de los monumentos más conocidos del Cáceres contemporáneo. Sin embargo, pocos recuerdan que hace más de medio siglo, en septiembre de 1970, fue el propio Ayuntamiento de la ciudad, en pleno franquismo, quien planteó seriamente su traslado desde la plaza de América al cerro de Cabezarrubia, el conocido hoy como "Cerro de los Pinos".

La propuesta, al contrario que hoy, no obedecía a razones ideológicas. La ciudad estaba experimentando una profunda transformación urbanística. Las obras de los nuevos accesos y el creciente tráfico en torno a la plaza hacían pensar a algunos técnicos municipales que la Cruz podía convertirse en un obstáculo para la circulación. Pero, además, existía otra consideración que hoy puede resultar sorprendente: se entendía que aquel lugar, rodeado de vehículos y bocinas, había dejado de ser adecuado para un monumento concebido como espacio de recogimiento y oración.

El 2 de septiembre, la Comisión Municipal de Ensanche y Urbanismo propuso estudiar su traslado al cerro de Cabezarrubia. Desde allí, afirmaban, la Cruz sería visible desde las principales carreteras de acceso a la ciudad y, por su elevación, adquiriría una mayor presencia. El nuevo emplazamiento permitiría, además, crear un entorno más tranquilo y piadoso, alejado del bullicio urbano.

La Comisión Permanente acogió favorablemente la idea y decidió elevarla al Pleno municipal. Pero lo que parecía una cuestión puramente urbanística terminó provocando uno de los debates ciudadanos más intensos de aquellos años.

Durante días, las páginas de los periódicos locales se llenaron de artículos, cartas, opiniones y encuestas callejeras entre ciudadanos de muy distinta condición. Las respuestas demostraban que la ciudadanía estaba lejos de mantener una posición unánime.

Surgieron voces muy críticas con la idea. En las páginas del diario Extremadura, por aquel entonces de línea marcadamente conservadora, se defendía abiertamente la permanencia del monumento apelando al simbolismo con el que había sido erigido durante la Guerra Civil. Desde sus páginas podía leerse que "el recuerdo a los mártires y héroes de la Cruzada que trajo a España su grandeza y dignidad ha de estar presente y dentro del corazón, pero plásticamente en monumentos y símbolos al alcance de todos, en sitios de máximo honor, para recoger cada día su lección y ejemplo".

Otro articulista advertía que, mientras en toda España se construían carreteras de circunvalación para alejar el tráfico pesado de los cascos urbanos, en Cáceres se pretendía "sacrificar y hacer desaparecer el monumento más entrañable y el recuerdo más querido de nuestra liberación, mandándole a morirse de soledad y silencio al cerro de Cabezarrubia".

No faltaron otros testimonios en la misma línea. Un articulista recordaba el valor pedagógico que, a su juicio, desempeñaba el monumento para las nuevas generaciones: "Los primeros conocimientos que han tenido nuestros hijos, de la Cruzada, a veinte o treinta años de distancia, ha sido a través de esta Cruz. Y es que los pequeños todo lo preguntan y todo lo quieren saber. Preguntan y con una simple explicación, no vuelven a olvidar que esa Cruz es el simbolismo de una Cruzada, en la que muchos, de un lado y otro —todos eran españoles y por tanto iguales— cayeron para que no volviese a repetirse esta lucha entre hermanos".

El delegado provincial de Excombatientes reclamaba que a nadie se le ocurriera "ni tocarla, pues es para todos nosotros sagrada, ya que recuerda a nuestros muertos por una España mejor". Por su parte, la Hermandad de Alféreces Provisionales sostenía que "la Cruz es uno de los pocos símbolos que del Glorioso Alzamiento Nacional nos van quedando". Otro articulista escribía incluso que se resistía a pensar que se hiciera desaparecer "la hermosa Cruz, para volver al antiestético obelisco con que nos obsequió en tiempos la República, que tan rabiosamente combatimos".

En términos semejantes se expresaba la inspectora provincial de Sanidad Militar, antigua voluntaria de la División Azul, al pedir "en nombre de aquellas madres españolas que dieron a sus hijos, que la Cruz de los Caídos siga en el sitio donde está, pues siempre que paso mis labios murmuran una oración, y además que sirva para las generaciones venideras como recuerdo de los que dieron su vida por una España mejor".

Eran expresiones que reflejaban el contexto político y social todavía dominante en la España de 1970 y la sensibilidad ideológica con la que muchos contemplaban el monumento, muy distinta de la forma en que hoy lo hace la inmensa mayoría de los cacereños.

Razones

Pero no todas las razones eran ideológicas o sentimentales. Hubo quien consideró que el traslado supondría un gasto innecesario en una ciudad que tenía otras prioridades. "Si la economía del Ayuntamiento es boyante, ni un pero —escribía un articulista—. Pero es que en Cáceres todavía queda mucho por hacer, que sea al menos tan importante como el cambio de lugar de un monumento y que requiere, acaso, más urgente atención". Un argumento que, medio siglo después, sigue apareciendo entre quienes se muestran contrarios a cualquier alteración del monumento.

Uno de los artículos más duros fue firmado por el doctor Juan Pablos Abril. "¿A quién estorba la Cruz de los Caídos?", se preguntaba. "¿Quiénes quieren ser los que de un plumazo quieren derribarla?", añadía, calificando la idea de "monstruosidad estética y patriótica". Y llamaba a los cacereños a movilizarse "para que vea nuestro alcalde que con la Cruz no se juega" y para defender "lo que otros nos quieren arrancar del corazón de Cáceres".

La polémica alcanzó tal intensidad que la Comisión Permanente se reunió con carácter de urgencia para responder públicamente al artículo. El Ayuntamiento negó cualquier intención de eliminar el monumento y aseguró que únicamente se pretendía encontrar "un emplazamiento más digno, más visible y más recoleto". Incluso llegó a estudiar la posibilidad de ejercitar acciones judiciales contra Abril por considerar ofensivos algunos comentarios dirigidos contra el alcalde y por haber "incitado a los cacereños a una auténtica rebelión contra la Corporación".

Pero también había, y muchos, quienes defendían el traslado. Consideraban que la Cruz iba perdiendo presencia, disminuida en su grandeza por los edificios que comenzaban a rodearla y que le restaban majestad, y entendían que su emplazamiento en el cerro de Cabezarrubia permitiría convertir el lugar en un verdadero santuario. Se hablaba incluso de construir una pequeña capilla y de iluminar la cruz por las noches para que pudiera contemplarse desde distintos puntos de la ciudad.

Uno de los defensores del traslado escribía en otro diario local: "La Cruz debe tener un lugar apropiado, silencioso, donde se le pueda guardar respeto; libre de los bocinazos de los camiones que rompen la meditación. Porque tal vez por eso, por estar precisamente en la plaza de América, nadie se acerca a ella para evocar recuerdos o elevar una oración por los caídos y, por el contrario, la gente cruza la plaza hasta con cierta indiferencia para con el monumento".

Mientras el ambiente se caldeaba, surgieron voces que llamaban a la moderación del debate e incluso algunos editoriales reclamaban que se consultase directamente a los vecinos mediante una especie de plebiscito, algo insólito para la época.

Finalmente, el 15 de septiembre de 1970, apenas dos semanas después de iniciarse la polémica, el Pleno municipal decidió dar marcha atrás. El alcalde Alfonso Díaz de Bustamante pidió dejar sin efecto la propuesta. "No pretende el Ayuntamiento romper la unión y armonía que debe reinar por encima de todo en el municipio", declaró ante los concejales. Insistió, no obstante, en que la intención había sido siempre buscar un lugar más adecuado para la oración y preservar la dignidad del monumento.

Paradójicamente, la primera gran polémica sobre la ubicación de la Cruz no surgió en democracia, sino en pleno franquismo. La Cruz permaneció donde estaba. Y allí continúa más de medio siglo después. Ahora bien: ¿Por cuánto tiempo?