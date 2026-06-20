Los bomberos de Cáceres rescatan a una familia en el incendio de su vivienda

Apenas dos semanas después del último incendio en una vivienda, Cáceres ha registrado uno nuevo en la tarde de este sábado. Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres se han desplazado hasta la calle Santa Luisa de Marillac ante el aviso de fuego en la primera planta de uno de los pisos de la zona.

Varias personas atrapadas

Los bomberos han rescatado a varias que personas que permanecían atrapadas, entre ellas, una niña que se había quedado en el balcón del inmueble, según ha informado la Diputación de Cáceres. Concretamente, han acudido dos dotaciones del parque de Cáceres, junto con el jefe de parque y el jefe de guardia, que localizaron y confinaron el incendio en la cocina de la vivienda afectada, procediendo posteriormente a la ventilación tanto de la vivienda como del bloque residencial.

Una vez que las condiciones de seguridad lo permitieron, los efectivos del Sepei evacuaron a la familia por el interior del edificio. Todas las personas afectadas se encuentran en buen estado y fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios.

Los bomberos actuando en la zona del suceso. / Diputación de Cáceres

El último incendio, provocado por un pique entre vecinos

Este nuevo suceso recuerda al ocurrido el pasado 6 de junio en la barriada de La Bondad, donde se registró otro incendio en una vivienda de la ciudad. El fuego se declaró en el portal de un bloque de viviendas situado en la calle El Redoble y dejó atrapada en su domicilio a una mujer de edad avanzada que residía en la planta baja del inmueble.

Según informaron entonces los servicios de emergencia, las llamas se originaron en una sillita de coche para bebés que se encontraba en el portal, en un suceso que apuntaba a un conflicto vecinal como posible desencadenante. La rápida intervención de los bomberos del Sepei permitió extinguir el incendio, rescatar a la mujer y ventilar tanto el edificio como la vivienda afectada. La residente tuvo que ser atendida por inhalación de humo y por un cuadro de ansiedad provocado por el susto.

Además, los efectivos retiraron los restos del material quemado y ventilaron tanto el portal como la vivienda de la mujer afectada, que había quedado invadida por el humo.