Cáceres acoge las oposiciones docentes entre el calor y la tensión de los aspirantes: "Siempre se viene con nervios, pero es nuestro sueño”

El IES Norba Caesarina de Cáceres se convirtió este sábado en uno de los epicentros de las oposiciones al cuerpo de maestros en Extremadura, una jornada marcada por los nervios, la concentración y unas temperaturas que rozaron los 40 grados en la capital cacereña.

En este centro educativo se examinaban los aspirantes de Educación Física, una de las especialidades con mayor competencia del proceso, en una mañana que puso a prueba tanto los conocimientos como la resistencia al calor de cientos de opositores.

Nervios

Entre los candidatos, el ambiente era de tensión contenida antes de enfrentarse a la segunda parte del examen. Javier y Jesús, opositores de Educación Física, aguardaban en la poca sombra disponible tras haber completado el supuesto práctico inicial.

"Me ha salido bien, la verdad. Estoy contento porque había practicado distintas situaciones y la propia experiencia docente ayuda a encontrar la salida", explicaba Javier, que valoraba positivamente la primera prueba.

Galería | Calor y nervios en las oposiciones a maestro en Cáceres / Carlos Gil

Los nervios, sin embargo, son una constante incluso para quienes ya han pasado por el proceso en otras ocasiones. "Siempre se viene con nervios. Da igual que no sea la primera vez", reconocía Jesús, que afronta su tercera oposición. "Las dos veces anteriores aprobé, pero todavía puedo subir un poco la nota".

Ambos coinciden en que la vocación fue clave en la elección de su especialidad. "Desde pequeños nos gustaba Educación Física y al final lo ves como tu futuro, como tu sueño", resumía Javier.

Meses de sacrificio y sensación de incertidumbre

Detrás de la jornada hay meses de preparación intensa y renuncias personales. "Tienes que dejar de lado muchos planes con amigos y familia", explicaba Jesús, que también ponía el foco en la dificultad del sistema.

"El esfuerzo no siempre se ve recompensado. Depende de factores como el supuesto o el tema que te toque. A veces no refleja realmente tu preparación", añadía.

Sara, aspirante también Educación Física, compartía esa sensación de desgaste tras meses de estudio. "Ha sido muy cansado y duro. Es mucha materia, muchos supuestos, y tienes la sensación de que necesitas más horas de las que tiene el día", señalaba.

Galería | Calor y nervios en las oposiciones a maestro en Cáceres / Carlos Gil

En su caso, asegura, ha ido estudiando un tema a la semana. Así con las 25 unidades que han entrado en la prueba. "Al principio del curso, en septiembre, iba tema por semana. He hecho 25 temas. Y salen dos bolas. Si quieres ir a lo seguro, te puedes descartar una. Y en cuanto a los supuestos prácticos, pues practicar, leer mucho en lo que te dan en la academia o en el preparador que tengas", explica.

El calor, protagonista en Cáceres

Si los nervios eran inevitables, el calor fue otro de los grandes protagonistas de la jornada en Cáceres, donde se alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 grados. En el instituto cacereño, algunos opositores relataron cambios de aula debido a las condiciones térmicas. "Nos han cambiado de clase porque hacía bastante calor en la que estábamos", explicaban, agradeciendo la reubicación en espacios con ventilación y aire acondicionado.

"Ha sido terrible", comentaba la joven. "La primera clase en la que estábamos nos han cambiado porque ni los profesores soportaban el calor. Era una clase que estaba pegando el sol ya desde temprano, entonces han dicho que ni son condiciones para nosotros ni para ellos".

"De todas maneras, hay ventiladores y más o menos se está llevando bien. Yo tengo suerte y estoy en primera fila y estoy cerca de donde hay también un aire acondicionado puesto", comentaba Jesús. "Lo cierto es que no es la mejor fecha del año con las olas de calor".

También se registraron algunas quejas puntuales relacionadas con la organización de los llamamientos previos al examen. Un opositor destinado en la Facultad de Derecho de Cáceres describió como "caótica" la concentración inicial de aspirantes en el exterior del edificio.

Imagen previa a las oposiciones en la Facultad de Derecho de Cáceres. / Cedida

Según relató, los distintos tribunales fueron distribuidos mediante puntos identificados con folios y sillas colocadas en la calle, lo que provocó momentos de aglomeración. "Los presidentes estaban subidos en las sillas llamando a grito pelado a la gente", explicó.

Balance institucional de normalidad y alta participación

Desde la Junta de Extremadura, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Sandra Valencia, que visitó el centro, aseguró que el proceso se ha desarrollado "con total normalidad y apenas incidencias" en toda la comunidad autónoma. Según los datos facilitados, se han registrado alrededor de 6.300 solicitudes para un total de 304 plazas, con una participación del 93% en el acto de presentación y en torno al 53% en la fase de examen escrita.

Sandra Valencia atiende a los medios de comunicación. / Carlos Gil

Valencia también quiso poner en valor el trabajo de los tribunales, integrados por 590 docentes, y destacó la incorporación de nuevas herramientas digitales destinadas a agilizar la gestión administrativa y reducir la carga burocrática del proceso.

Cáceres, entre facultades e institutos en una jornada clave

En Cáceres, la jornada de oposiciones se distribuyó entre distintos centros universitarios e institutos. Las pruebas de Educación Infantil se celebraron en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Derecho y la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, mientras que Audición y Lenguaje se repartió entre la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional y el IES Profesor Hernández Pacheco.

Galería | Calor y nervios en las oposiciones a maestro en Cáceres / Carlos Gil

En el caso de Educación Física, los exámenes tuvieron como sedes el IES Norba Caesarina y el IES Brocense, donde se concentraron los 589 aspirantes de esta especialidad en la región, que compiten por diez plazas dentro de una convocatoria global de 304 puestos para 6.262 aspirantes en toda Extremadura.

La jornada deja ahora paso a las siguientes fases del proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán afrontar nuevas pruebas eliminatorias antes de la valoración final de méritos.