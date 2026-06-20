Cáceres impulsa nuevos nombres urbanos

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado la tramitación para la denominación de nuevos espacios urbanos dentro de la ciudad, dentro de un proceso de actualización del callejero municipal que incorpora referencias vinculadas a valores sociales, culturales y de reconocimiento ciudadano.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a los expedientes incluyen la apertura de un periodo de información pública de treinta días hábiles, en el que se podrán presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Entre las propuestas destaca que el parque situado al final de la calle Libra, junto al CEIP Francisco de Aldana, pasará a denominarse Parque de la Inclusión, mientras que el paseo lateral de la avenida Hernán Cortés recibirá el nombre de Paseo de la Diversidad.

Paralelamente, la Junta de Gobierno Local ha conocido otras iniciativas relacionadas con el nomenclátor urbano, entre ellas la propuesta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres para denominar un paso peatonal como Travesía de los Veterinarios, con motivo del 120 aniversario de la institución.

La portavoz de UP, Consuelo López, con la familia de Pilar Bacas y Teresa Corcobado, miembro de la organización Cáceres Verde, de la que Bacas fue presidenta. / EL PERIÓDICO

Homenaje a Pilar Bacas

En este mismo ámbito de reconocimientos, el último pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad la denominación de la Red de Senderos Pilar Bacas Leal, una iniciativa impulsada por el grupo municipal Unidas Podemos Cáceres.

“Para nosotros es una inmensa alegría que la red de senderos que propusimos para nuestra ciudad como nexo de unión entre Montesol y Paseo Alto se llame a partir de hoy, Red de Senderos Pilar Bacas Leal en memoria de la investigadora, activista, escritora y feminista cacereña”, ha declarado la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López.

La edil ha añadido que “confiamos en que la Red de Pilar esté totalmente acondicionada en el menor plazo posible con la plantación de árboles y la instalación de bancos y fuentes para los caminantes que diariamente transitan por estos caminos”.

Unidas Podemos recuerda que la propuesta fue registrada en enero de 2025 mediante una moción para denominar así el conjunto de senderos que conectan Montesol y Mejostilla con el centro de la ciudad a través del Paseo Alto, iniciativa ya contemplada en los presupuestos de 2022.

En su intervención, la formación ha subrayado que el objetivo es reconocer la contribución de Pilar Bacas Leal al estudio y difusión del patrimonio histórico, urbanístico y medioambiental de Cáceres, así como poner en valor su compromiso con la ciudad.

No obstante, la portavoz ha criticado al equipo de Gobierno al señalar “la contradicción” en determinadas actuaciones urbanas, mencionando en particular el debate en torno al bulevar Virgen de la Montaña, cuya defensa vinculó a la propia Bacas Leal.

“Mientras nosotros trabajamos por la unión y la igualdad de nuestros vecinos y vecinas, el equipo de Gobierno se empeña en dividir la ciudad en bandos”, ha afirmado López, quien ha insistido en que su grupo apuesta por “proyectos humanos frente a proyectos faraónicos”.