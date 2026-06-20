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Noche poética

Cáceres se prepara para una Noche de San Juan con poesía abierta al público y música de El Sombrero del Abuelo

El Palacio de la Isla acogerá el martes 23 la XV edición de una cita cultural con entrada libre en la que los asistentes podrán recitar sus propios versos

Vídeo | Así fue el concierto de Rocío Soto en Cáceres

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Carlos Gil

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La poesía y la música volverán a encender la Noche de San Juan en Cáceres. El Ayuntamiento celebrará el próximo martes 23 de junio, a las 21.30 horas, la XV edición de la Noche de San Juan en el Palacio de la Isla, una cita organizada por la Concejalía de Cultura que mantiene su formato participativo: las personas que lo deseen podrán recitar poemas durante el acto, con entrada libre.

La velada combinará las intervenciones poéticas del público con la música de El Sombrero del Abuelo, proyecto liderado por Raúl del Amo, que estará acompañado en esta ocasión por el bajista Gabriel Estévez. La propuesta busca convertir el Palacio de la Isla en un espacio de encuentro entre quienes escriben, quienes escuchan y quienes viven la cultura como una forma de compartir la llegada simbólica del verano.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que la cita vuelve a unir dos disciplinas artísticas y se abre a todos los cacereños que quieran compartir sus creaciones poéticas en “un lugar tan especial como el Palacio de la Isla, la Casa de la Cultura de todos”. Suárez ha animado a los amantes de la poesía y la música a participar en este evento, que ha enmarcado dentro de la programación cultural diversa de la ciudad y del trabajo municipal hacia la Capitalidad Cultural Europea de 2031.

La actividad figura también en la agenda del Portal de Juventud del Ayuntamiento, con duración prevista entre las 21.30 y las 22.30 horas, en el Palacio de la Isla, situado en la plaza de la Concepción.

El Sombrero del Abuelo, poesía urbana y canción de viaje

La parte musical llegará de la mano de El Sombrero del Abuelo, nombre con el que Raúl del Amo rinde homenaje a una vieja gorra de su abuelo que perdió en un viaje a Conil mientras tocaba por sus calles. El proyecto ha recorrido escenarios dentro y fuera de España, con presencia en festivales como Viña Rock, Sonorama Ribera, Arenal Sound, Cruïlla, Al Rumbo o las Fiestas de la Paloma, además de giras por España, Holanda y Venezuela.

Actualmente presenta Las Flores del Ahora 2.0, un trabajo en el que mezcla vivencias personales, amor, mirada social, amistad, poesía urbana y pasajes de tono onírico. La propia web oficial del grupo recoge este disco como su nuevo lanzamiento y destaca su versión digital ampliada.

La Noche de San Juan volverá así a tener en Cáceres un formato íntimo, cercano y participativo. Sin hogueras multitudinarias ni grandes artificios, pero con algo que también prende: la palabra dicha en voz alta, la música compartida y ese pequeño rito cultural de empezar el verano escuchando versos en el corazón de la ciudad.

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El año pasado las actividades contaron con la presencia de la cantante Rocío Soto.

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