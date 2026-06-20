Cáceres responde a la llamada de la ELA en una noche para recordar en el Príncipe Felipe: del Mundial a la Isla de las Tentaciones

El fútbol regresó este sábado al estadio Príncipe Felipe apenas unas semanas después de que concluyera la temporada del CP Cacereño. Sin embargo, no era una noche cualquiera. No había puntos en juego ni objetivos deportivos que alcanzar. La verdadera victoria estaba fuera del marcador y tenía nombre propio: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Cáceres volvió a demostrar su carácter solidario en una cita que reunió a cerca de medio centenar de exfutbolistas de primer nivel nacional, campeones, internacionales y referentes del fútbol español de varias generaciones. Sobre el césped se enfrentaron el Equipo ELA y el combinado de Leyendas España, pero desde mucho antes del pitido inicial estaba claro que el resultado era lo de menos.

Lo verdaderamente importante se encontraba junto a la banda. Allí estaban los pacientes de ELA invitados al encuentro, auténticos protagonistas de una jornada diseñada para visibilizar una enfermedad que afecta a cientos de familias y para recaudar fondos destinados a mejorar su calidad de vida.

La iniciativa, organizada junto a ELA Extremadura y respaldada por instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento cacereño, el CP Cacereño y la Fundación Eurocaja Rural, convirtió el Príncipe Felipe en un punto de encuentro entre deporte, solidaridad y compromiso social.

Leyendas del fútbol por una causa común

La convocatoria reunió a algunos de los nombres más reconocidos del fútbol español de las últimas décadas. Entre ellos destacó Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010; Rubén de la Red, campeón de Europa en 2008; José Callejón, exinternacional y referente del Nápoles; o históricos como Salva Ballesta, Mista, Donato, Patxi Salinas, Engonga, Paco Jémez, Jorge Otero o Roberto López Ufarte.

También hubo una importante representación del fútbol extremeño con nombres muy ligados a la región como Julio Cobos, David Rocha, Pedro Robles, Rai Rosa, Patri, Chinto o Ito. O incluso alguna que otra sorpresa, como José Carlos Montoya, participante de la Isla de las Tentaciones. Un ejemplo de cómo en la grada y en el césped se fusionaron varias generaciones.

Uno de los integrantes del Equipo ELA fue Álex García, segundo entrenador del CP Cacereño, quien reconocía antes del encuentro el orgullo que suponía participar en una iniciativa de estas características.

"Lo primero es un honor estar aquí. Es un placer compartir esto con jugadores que han llegado a lo más alto y también un orgullo ver la grada así en un evento solidario, con la ciudad volcada y con tanta gente de renombre participando", explicó.

García destacó además la importancia de dar visibilidad a una enfermedad que continúa necesitando apoyo social e institucional. "Se está viendo que cada vez hay más afectados. Este tipo de actos ayudan a darle visibilidad y ojalá que entre todos podamos seguir impulsando que la ELA tenga la atención que merece", señaló.

Su participación llegó tras la invitación de los organizadores apenas unos días antes del partido. "Hablando durante la semana con Julio Cobos me comentaron la iniciativa. Estando aquí en Cáceres, para mí era imposible decir que no. Es un orgullo y un placer formar parte de algo así", añadió.

Un viaje de cientos de kilómetros por solidaridad

Entre las numerosas leyendas presentes también se encontraba Roberto López Ufarte, uno de los grandes iconos de la Real Sociedad bicampeona de Liga y mundialista con España en el Mundial de 1982.

El exfutbolista reconoció que apenas necesitó argumentos para aceptar la invitación. "Soy muy propenso a estar cerca de la gente que sufre y que necesita apoyo. A mí casi no me tuvieron que convencer. En cuanto me hablaron de un evento de este calibre decidí venir", aseguró.

De hecho, López Ufarte recorrió cientos de kilómetros desde Almería, donde reside actualmente, para estar presente en Cáceres. "Vivo muy lejos y he venido en coche únicamente para aportar mi granito de arena. Creo que todos tenemos la obligación de ofrecer un poco de la generosidad que llevamos dentro. La vida nos ha dado mucho y si podemos devolver algo, bienvenido sea", afirmó.

El exinternacional conoce además de cerca la realidad de la enfermedad gracias a su relación con Juan Carlos Unzué, uno de los grandes referentes nacionales en la lucha por la visibilidad de la ELA. "Ya había participado en iniciativas junto a Unzué y conozco la complejidad de esta enfermedad. Es progresiva, muy complicada y de difícil curación, pero nunca hay que perder la esperanza", explicó.

Antes de despedirse, López Ufarte también tuvo tiempo para elogiar la ciudad. Recién llegado a Cáceres, reconoció haber disfrutado de sus primeras horas en el casco histórico. "He comido en la Plaza Mayor y me ha gustado mucho lo que he visto", comentó entre sonrisas.

Una noche para el recuerdo

Antes del inicio del encuentro, las emociones ya habían comenzado. Los pacientes de ELA fueron recibidos con honores en el terreno de juego y recibieron el cariño de los aficionados y de los propios futbolistas.

Las instituciones colaboradoras también tuvieron su protagonismo durante los actos previos, ya que el combinado de Leyendas España hizo entrega de distintas camisetas conmemorativas a representantes de la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Asociación Extremeña de ELA y a Aitor Unzué, hijo de quien se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la lucha contra esta enfermedad en España.

Además, durante el acto se entregaron dos cheques solidarios por importe de 2.000 y 5.000 euros destinados a apoyar la labor de la asociación.

La tradicional fotografía de familia reunió sobre el césped a jugadores, organizadores, representantes institucionales y afectados, dejando una imagen que permanecerá en la memoria de todos los asistentes. Después llegaron los himnos. Primero sonó el de España. Más tarde, el del propio Cáceres, el inconfundible Redoble.

Y entonces comenzó el partido. Aunque durante noventa minutos rodó el balón y las viejas leyendas volvieron a demostrar que el talento rara vez desaparece, la verdadera victoria ya se había conseguido mucho antes. Estaba en la visibilidad lograda para la ELA, en los fondos recaudados, en el respaldo de la ciudadanía y en la capacidad del deporte para unir a personas muy distintas bajo una misma causa. Porque en el Príncipe Felipe hubo fútbol, nostalgia y recuerdos. Pero, sobre todo, hubo solidaridad.