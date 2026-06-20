La cantera de la ciencia ya tiene nombres propios: siete escolares de Cáceres se convierten en pequeños investigadores contra el cáncer

La investigación contra el cáncer tiene garantizado su relevo generacional, al menos en Cáceres. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia celebró este jueves la gala de la 'Cantera de Pequeños Investigadores 2026', una iniciativa que busca acercar la ciencia a los más jóvenes y sembrar entre ellos la curiosidad, el conocimiento y el interés por la investigación como herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas.

El acto, celebrado en el salón de actos de la sede provincial de la entidad, ha puesto el broche final a una actividad en la que han participado más de 400 escolares de distintos centros educativos de la ciudad, dentro de las acciones organizadas en torno a la VIII Marcha por la Investigación.

La gala sirvió para reconocer el talento y la creatividad de siete estudiantes, uno de Educación Infantil y uno por cada curso de Primaria hasta sexto, cuyos dibujos fueron seleccionados entre todos los trabajos presentados al concurso escolar convocado con motivo de esta iniciativa solidaria.

Los premiados fueron Aitana Sánchez, María Giralda, Adrián Gómez, Lourdes Delgado, Gala Fernández, Indira Vega y Carmen Camacho, alumnos de los colegios El Vivero, Castra Caecilia, Prácticas, Carmelitas-Santa Cecilia, Paideuterion y Josefinas-La Asunción.

Entre todos los trabajos ganadores, el jurado eligió además el dibujo realizado por Lourdes Delgado, que se convertirá en la imagen oficial del cartel de la próxima edición de la Marcha por la Investigación, prevista para 2027.

Lourdes Delgado, ganadora. / AECC

Cantera

Más allá de los premios, la iniciativa persigue un objetivo de largo recorrido: acercar la investigación científica a la infancia y mostrar a los más pequeños que detrás de cada avance médico existen años de trabajo, esfuerzo y conocimiento. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacaron la importancia de despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y fomentar el interés por disciplinas que resultan esenciales para seguir avanzando frente a una enfermedad que afecta a miles de familias.

La entidad agradeció también la implicación de los centros educativos, del profesorado, de las familias y del voluntariado, cuya colaboración ha sido clave para el desarrollo de esta actividad.

Los siete escolares premiados pasan desde ahora a formar parte de la Cantera de Investigadores de la Asociación Española Contra el Cáncer, una iniciativa que les permitirá participar en talleres científicos y actividades divulgativas organizadas por la entidad durante los próximos meses.

Galería | La Asociación contra el Cáncer suma cantera / AECC

Tras la entrega de reconocimientos, los asistentes pudieron disfrutar del taller experimental 'Luminisciencia', impartido por Voluntariado por la Ciencia, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de descubrir de forma práctica algunos fenómenos científicos y comprobar que aprender también puede ser una experiencia divertida y participativa.

Investigación

La gala forma parte de las actividades vinculadas a la Marcha por la Investigación, una de las principales iniciativas de sensibilización y captación de fondos que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres. Los recursos obtenidos se destinan al impulso de la investigación oncológica, considerada hoy el principal instrumento para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva siete décadas siendo la entidad de referencia en la lucha contra esta enfermedad en España. A través de su Fundación Científica se ha convertido en la organización social y privada que más fondos destina a la investigación oncológica, con una inversión que alcanza los 143 millones de euros repartidos en 750 proyectos, en los que trabajan más de 2.300 investigadores. Un compromiso que empieza en los laboratorios, pero que este jueves encontró también su reflejo en las aulas cacereñas y en la ilusión de quienes podrían convertirse en los científicos del mañana.