De Capdevila a Paco Jémez: quién es quién en el partido de leyendas que jugará Cáceres por la ELA esta noche

Cáceres vivirá este sábado una noche de fútbol, recuerdos y solidaridad. El estadio Príncipe Felipe acogerá, a partir de las 21.00 horas, un partido benéfico a favor de ELA Extremadura que reunirá a medio centenar de exfutbolistas que dejaron huella en Primera División, en la selección española o en algunos de los clubes más importantes del país.

El encuentro enfrentará al equipo de Leyendas España con el Equipo ELA, una selección formada por antiguos profesionales, exjugadores vinculados al fútbol extremeño y nombres muy conocidos para varias generaciones de aficionados. Más allá del resultado, la cita busca recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica y dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad.

Campeones, internacionales y referentes del fútbol español

La convocatoria de Leyendas España reúne a algunos de los nombres más destacados de las últimas décadas. Entre ellos sobresale Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y uno de los laterales izquierdos más importantes de la historia reciente de la selección. Junto a él estará Rubén de la Red, campeón de Europa en 2008 y una de las grandes promesas del Real Madrid cuya carrera se vio truncada prematuramente por problemas cardíacos.

También participará Kiko Casilla, exportero de Real Madrid y Espanyol; José Callejón, que disputó más de 300 partidos con el Nápoles y llegó a ser internacional absoluto; e Ignacio Camacho, capitán del Málaga durante una de las etapas más brillantes del club andaluz.

José Callejón, en el Nápoles. / Francesco Pecoraro

Los aficionados también podrán volver a ver a históricos del fútbol español y a algunos de los goleadores más recordados de las últimas décadas, como Salva Ballesta, máximo goleador de Primera División en la temporada 1999-2000; Mista, delantero campeón de Liga y Copa de la UEFA con el Valencia; o Javi Moreno, uno de los grandes artilleros del Alavés que alcanzó la final de la Copa de la UEFA en 2001.

Nombres ligados al Real Madrid, Barcelona y Atlético

La lista incluye futbolistas que vistieron las camisetas de algunos de los clubes más importantes del país. Rafael Martín Vázquez no estará finalmente, pero sí jugadores como Quique Estebaranz, exdelantero del Real Madrid; Antonio Álvarez, histórico futbolista y entrenador del Sevilla; Paco Jémez, exjugador y posteriormente técnico de Rayo Vallecano y Las Palmas; Curro Torres, campeón de Liga con el Valencia; o Marcelino Elena, central que militó en Mallorca y Newcastle.

También figuran veteranos internacionales como Donato, leyenda del Deportivo de La Coruña; López Ufarte, uno de los grandes símbolos de la Real Sociedad campeona de principios de los años ochenta; Patxi Salinas, referente del Athletic Club; Jorge Otero, internacional con España y exjugador de Celta y Valencia; y Engonga, que defendió la camiseta del Real Madrid, Valencia y Mallorca.

Donato, con el Deportivo de La Coruña. / Marca

La representación extremeña llegará de la mano de Ito, nacido en Almendralejo y uno de los futbolistas más importantes que ha dado la región, además de Juanito Rodríguez, exjugador internacional absoluto y exdirector deportivo con una amplia trayectoria en el fútbol profesional.

El Equipo ELA también reúne a nombres muy conocidos

Frente a ellos estará un Equipo ELA que combina exprofesionales de distintas generaciones con futbolistas muy vinculados al fútbol extremeño. Entre los más conocidos destaca Antonio Núñez, exjugador del Real Madrid y campeón de la Liga de Campeones en 2000. También estará Juanmi Callejón, con una larga trayectoria en el fútbol español y griego, además de su hermano José Callejón en el conjunto rival.

La portería contará con Javi Varas, que defendió durante años la meta del Sevilla en Primera División. Junto a él figuran jugadores como Víctor Díaz, capitán del Granada durante varias temporadas en la máxima categoría; Edu Moya, con experiencia en Recreativo y Tenerife; o Cifu, que pasó por clubes como Málaga y Elche.

Javi Varas, con el Sevilla. / E.P

La representación extremeña será especialmente numerosa con nombres muy reconocibles para la afición regional como David Rocha, Julio Cobos, Pedro Robles, Rai Rosa, Patri o Chinto, protagonistas durante años del fútbol extremeño tanto dentro como fuera de la comunidad.

Una noche para llenar el Príncipe Felipe

La presencia de campeones del mundo, internacionales, goleadores históricos y referentes del fútbol extremeño convierte la cita en uno de los mayores encuentros de leyendas celebrados en la región en los últimos años.

Foto de familia del partido contra la ELA en Cáceres. / Junta de Extremadura

Sin embargo, el objetivo principal estará fuera del marcador. La recaudación irá destinada a ELA Extremadura, en una jornada que pretende unir deporte, solidaridad y visibilidad para una enfermedad que afecta a cientos de familias.

Este sábado, en el Príncipe Felipe, habrá nostalgia, fotografías, viejas rivalidades y muchos recuerdos. Pero, sobre todo, habrá una causa común capaz de reunir sobre el mismo césped a varias generaciones del fútbol español.