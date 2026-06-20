Homenaje sanitario
El Colegio Oficial de Médicos se mira al espejo en Cáceres: excelencia, relevo y compromiso
La institución ha celebrado el Día de la Profesión Médica con reconocimientos a la trayectoria, la investigación, los jubilados y los nuevos colegiados
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha celebrado este viernes el Día de la Profesión Médica, una de las citas más destacadas de su calendario institucional, dedicada a reconocer la trayectoria, el relevo generacional y la excelencia dentro del ámbito sanitario. La ceremonia se ha desarrollado en el salón de actos de su sede y ha reunido a médicos, familiares, representantes institucionales y miembros de otros colegios profesionales.
El acto ha estado presidido por Sara García Espada, consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura; Evelio Robles Agüero, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres; y Pedro Hidalgo Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Tras la apertura institucional y el Himno de Extremadura, se han sucedido las intervenciones y se ha dado paso a la entrega de reconocimientos.
Distinciones principales
Uno de los momentos centrales ha sido el nombramiento como Colegiado de Honor del Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en reconocimiento a su labor en la persecución de las agresiones a profesionales sanitarios y en defensa de la seguridad en el ejercicio médico.
También han recibido la Medalla al Mérito Colegial los doctores Nieves Santos de Vega, Ignacio Casado Naranjo, Pablo Borrega García y José Ignacio Prieto Romo, por sus trayectorias profesionales y su contribución al prestigio de la medicina. Además, se ha concedido a título póstumo esta misma distinción al doctor Gonzalo Marcos Gómez, en reconocimiento a su labor profesional y humana.
Formación e investigación
Durante la ceremonia se han entregado también los premios convocados por Fumeca, la Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres. Entre los galardonados han figurado el IX Curso de Actualizaciones en Aparato Digestivo, dirigido por Rosa Méndez Barrantes y Pedro Luis González Cordero, distinguido como mejor curso de formación continuada; el póster científico de Pedro Manuel Espacio Santos, reconocido como mejor póster presentado; Laura Hermosilla Villaverde, premiada por el mejor expediente universitario de Medicina; Fernando Martín Olmedo, por el mejor currículum MIR; y Nora Flor Echevarría López, en la categoría de formación continuada.
Este bloque ha incluido además los premios del VIII Concurso de Imágenes Radiológicas. El primer puesto ha sido para María Lucía Redondo Rosco por 'Cuando los nervios duelen'; el segundo, para Daniel Serrato López por 'Pulmón a la fuga: el gran escape'; y el tercero, para Carmen Fernández Fernández por 'Hidatidosis: el larvado viaje del intestino a la columna'. La jornada ha incorporado también la ayuda al Proyecto Sanitario de Desarrollo y Solidaridad 2025, concedida a la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca).
Vocación y relevo
La celebración ha mirado también al recorrido completo de la vida profesional, con medallas conmemorativas para los diez médicos que cumplen 25 años de colegiación, Botones de Oro para 27 jubilados y Botones de Plata para 90 nuevos colegiados.
La lectura del Juramento Hipocrático ha marcado el cierre del acto institucional, que ha continuado después con una cena de gala en el Castillo de la Arguijuela de Abajo para poner el broche final a una jornada dedicada a reconocer la excelencia, la formación continua, la investigación y la vocación de servicio de la medicina cacereña.
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