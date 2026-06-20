David Jiménez estrena su primer álbum: el artista de Cáceres incluye una canción dedicada a 'La Casa del Mono'

Tras dos años de trabajo, el cantante cacereño David Jiménez ha publicado su primer álbum, Vínculo, un proyecto compuesto por ocho canciones que fusionan sonidos pop e indie pop con un estilo fresco y enérgico. Se trata de su debut como artista en la industria musical y de un trabajo muy personal que narra su propio camino hacia la música, el de un químico orgánico que decidió reconciliarse consigo mismo, apostar por aquello que realmente le hace feliz y dar un giro de 180 grados a su vida para dedicarse plenamente a su verdadera pasión.

"Al ser este mi primer proyecto, tenía muy claro que no quería olvidarme de mi tierra, porque es el lugar que me lo ha dado todo desde que era pequeño. Aunque a día de hoy vivo y trabajo en Madrid por circunstancias de la vida, mis raíces siguen estando en Cáceres y yo siempre me sentiré cacereño. Por eso, entre las ocho canciones que forman Vínculo, la gente de Extremadura y, especialmente, la de Cáceres, va a encontrar un pequeño regalo muy especial. Es una forma de devolver, aunque sea con un pequeño gesto, todo el cariño y todo lo que mi tierra me ha aportado durante todos estos años".

El origen de su primer proyecto

En cuanto al proceso de creación de este álbum, el artista asegura que ha sido un camino complejo, marcado por el aprendizaje constante y por una dinámica de prueba y error. Un proceso de descubrimiento y evolución en el que ha ido encontrando su identidad musical y dando forma, poco a poco, a cada una de las canciones que componen el proyecto. "Al final, este es mi primer proyecto artístico y, como ocurre con cualquier trabajo dentro del arte, ha ido dando muchas vueltas y se ha ido moldeando conforme avanzaba. Creo que así es como realmente se crea, probando, equivocándote y volviendo a empezar. Todo empezó en 2024, cuando terminé el Máster en Química Orgánica. En ese momento, con los estudios ya finalizados, decidí darme la oportunidad de empezar a cantar y de retomar las canciones que ya componía anteriormente, pero esta vez con un enfoque mucho más profesional. Empecé a producirlas e incluso a lanzarlas en Spotify. Recuerdo especialmente un día de abril de 2024, salí muy cansado del trabajo, me fui a dar una vuelta por Madrid y, en ese momento, nació una de mis canciones. En ella hablo precisamente de esas ganas que tenía, y que sigo teniendo, de dedicarme a la música".

Del boceto inicial al álbum final

Sus canciones nacen de distintas formas, aunque el artista reconoce que siempre ha tenido la costumbre de coger la guitarra en el salón de su casa o en su habitación para ponerse a cantar y escribir sobre lo que le ocurre, o sobre lo que piensa y siente en cada momento. En este caso, todas las canciones llegaron al estudio ya compuestas. Allí, junto al productor del disco, Martín, fueron tomando forma musical, construyéndose a partir de las melodías y letras que él aportaba. Un proceso de trabajo conjunto en el que la producción se encargó de dar vida sonora a las ideas previamente creadas por el artista. "Siendo un artista emergente e independiente, todo va cambiando mucho a lo largo del proceso. Cuando empecé a trabajar en lo que hoy es el álbum, en realidad pensaba que sería un EP de cuatro canciones y poco más. Sin embargo, poco a poco fui enamorándome del proceso de crear música, conecté muy bien con el productor y, a base de prueba y error, terminó naciendo este álbum. Al final, fueron apareciendo más canciones de las que había imaginado, y todas ellas acabaron encajando entre sí de forma muy natural, creando una coherencia y una armonía que quizá al principio no me había planteado".

Por último, el cantante señala que algunas de las canciones del álbum fueron escritas en 2019, mucho antes de que el proyecto tomara forma definitiva. El artista explica además que tiene una forma muy particular de entender su proceso creativo, no considera cerradas las etapas personales hasta que las transforma en una canción. Para él, escribir sobre lo vivido es una manera de dar por finalizados los procesos emocionales.

'La casa del mono', una reinterpretación de una leyenda cacereña

En este sentido, destaca también el tema La casa del mono, que funciona como un regalo para la gente de Cáceres y de Extremadura. La canción se inspira en una leyenda urbana de la ciudad que narra la historia de una pareja que no podía tener hijos y de cómo el marido, comerciante, trajo un mono a su esposa, criándolo como si fuera su propio hijo, aunque posteriormente acabara siendo apartado. Pese al tono oscuro de la leyenda, David Jiménez la considera su favorita de Cáceres y ha querido reinterpretarla desde la perspectiva del propio mono, con el objetivo de reflexionar sobre la búsqueda de identidad y el sentimiento de pertenencia.

En cuanto a su futuro, David ya se encuentra inmerso en una nueva fase de composición, trabajando en nuevas canciones que irán dando forma a sus próximos proyectos. Sin embargo, su objetivo inmediato no se centra únicamente en el estudio, sino también en consolidar su propuesta en directo. El artista quiere priorizar la realización de conciertos, la mejora de sus shows en vivo y el contacto directo con el público. Asimismo, busca conocer a otros profesionales del sector y seguir construyendo una comunidad en torno a su música, entendiendo esta etapa como un momento clave para crecer y consolidarse como artista.