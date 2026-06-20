Las empresas de Cáceres llevan a Europa el tren Ruta de la Plata, Almaraz y menos burocracia

El Plenario de la Cámara de Comercio de Cáceres ha realizado esta semana una misión comercial e institucional a Estrasburgo con un objetivo claro: acercar las empresas de la provincia a las instituciones europeas y trasladar directamente las prioridades del tejido productivo cacereño allí donde se deciden buena parte de las políticas económicas de la Unión Europea.

La delegación cameral, encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha visitado las instalaciones del Parlamento Europeo y ha mantenido una reunión de trabajo con los eurodiputados extremeños Elena Nevado del Campo e Ignacio Sánchez Amor.

El encuentro ha servido para poner sobre la mesa las demandas que, a juicio de la Cámara, condicionan la competitividad de la provincia: mejores comunicaciones, menos cargas administrativas, más capacidad para atraer inversiones y una atención específica a territorios como Extremadura, donde el crecimiento económico está muy ligado a la vertebración territorial.

El tren Ruta de la Plata y las conexiones pendientes

Entre las cuestiones abordadas, la Cámara ha destacado la necesidad de avanzar en infraestructuras estratégicas para la región. Una de ellas es el tren Ruta de la Plata, una reivindicación histórica para Extremadura y para el oeste peninsular, vinculada a la conexión ferroviaria del territorio y a la mejora de las oportunidades logísticas, empresariales y turísticas.

La delegación también ha trasladado la importancia de la autovía que conecta Moraleja con Monfortinho, una infraestructura considerada clave para reforzar las relaciones transfronterizas con Portugal y mejorar la movilidad en el norte de la provincia de Cáceres.

Misión comercial en Estrasburgo. / Cedida a El Periódico

Para el empresariado cacereño, estas comunicaciones no son solo obras pendientes. Son herramientas necesarias para que las empresas puedan competir en mejores condiciones, reducir costes, acceder a nuevos mercados y fijar actividad económica en zonas que sufren desde hace años los efectos de la despoblación.

Almaraz, competitividad y empleo

Otro de los asuntos trasladados en Estrasburgo ha sido la importancia de continuar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz. La instalación, ubicada en la provincia de Cáceres, tiene un peso relevante en el empleo, la actividad económica y el tejido industrial de su entorno.

La Cámara ha vinculado esta cuestión con la competitividad de las empresas y con la estabilidad económica de la provincia. En una región que busca atraer inversiones y consolidar tejido productivo, la disponibilidad energética, el mantenimiento de empleos cualificados y la actividad auxiliar vinculada a la central aparecen como factores determinantes.

La reivindicación se suma a otras demandas planteadas durante la reunión, como la necesidad de afrontar el reto demográfico para garantizar la supervivencia del medio rural y de reducir las cargas burocráticas que dificultan la actividad diaria de empresas, autónomos y emprendedores.

Menos burocracia para crecer

El Plenario cameral ha insistido en que las empresas de la provincia necesitan un marco administrativo más ágil. La reducción de trámites, la simplificación normativa y una mayor coordinación institucional fueron algunas de las cuestiones trasladadas a los eurodiputados extremeños.

La Cámara sostiene que la capacidad de crecimiento de Extremadura depende en gran medida de políticas que favorezcan la actividad económica y la atracción de inversiones. En ese contexto, la burocracia aparece como uno de los obstáculos recurrentes para que nuevos proyectos puedan implantarse o para que los ya existentes puedan ampliar su actividad.

La misión a Estrasburgo ha permitido a los representantes empresariales conocer de primera mano los procesos de decisión europeos y, al mismo tiempo, reivindicar que las instituciones comunitarias tengan más presente la realidad de territorios periféricos, rurales y con dificultades de conexión como la provincia de Cáceres.

Una estrategia para internacionalizar la provincia

La visita se enmarca en la estrategia de la Cámara de Comercio de Cáceres para fortalecer la competitividad y la internacionalización del tejido productivo provincial. La entidad quiere situar las necesidades de las empresas cacereñas en la agenda institucional y reforzar los canales de interlocución con las administraciones.

La misión ha tenido también un componente pedagógico e institucional: acercar Europa a las empresas de la provincia y mostrar cómo las decisiones comunitarias influyen en ámbitos tan concretos como las infraestructuras, la energía, la financiación, la normativa empresarial o las oportunidades de internacionalización.

Con esta visita, la Cámara busca poner negro sobre blanco las demandas de un tejido empresarial que reclama respuestas para seguir impulsando el potencial productivo de la provincia. La competitividad de Cáceres, defiende la entidad, pasa por mejorar sus conexiones, reducir trabas, atender al medio rural y garantizar condiciones que permitan generar empleo y bienestar para la población cacereña.