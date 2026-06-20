Cuando 'Extremadura' costaba 2 pesetas: el nacimiento del periódico en 1923

En abril de 1923 nació EXTREMADURA. Su teléfono era el 413 y el precio de la suscripción se fijaba en 2 pesetas mensuales para Cáceres y 7 para el resto de provincias. El diario convivió con otras cabeceras históricas como El Adarve o El Noticiero. Poco después de su aparición, el periódico se posicionó a favor de la mejora de las comunicaciones entre Cáceres y Badajoz, defendiendo la necesidad de reforzar los vínculos entre ambas provincias.

Una bienvenida literaria al lector

"¿No me esperabas, lector? Pues ya me tienes aquí. Te doy palabra de honor de que quiero ser para ti siempre tu mejor amigo. Seré tu compañero en todas tus alegrías y en tus tristezas, que quiero hacer para siempre mías; tendrás un fiel consejero. Acude a mí sin cuidado, que en mis amenas páginas encontrarás condensado el amor que, a manos llenas, el cielo me ha prodigado…"

Así recibió Lucerín, uno de los colaboradores, a los lectores la mañana del 1 de abril de 1923, en el primer número del periódico, entonces denominado Diario de la Acción Católica Diocesana. Su fundador fue Pedro Segura Sáenz, obispo de la diócesis de Coria.

Vocación regional desde el origen

EXTREMADURA nació, curiosamente, con una clara vocación regional, la misma que ha mantenido hasta la actualidad. En aquel primer número también se incluyeron las palabras de presentación de su primer director, Tomás Murillo Iglesias, quien, además de su labor al frente del diario, ejerció como abogado del Estado y jefe de la Delegación de Hacienda de Cáceres.