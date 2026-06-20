La FP Dual entra en 18 empresas de Cáceres para formar jóvenes sin que abandonen su tierra

Un total de 18 empresas de la provincia de Cáceres han incorporado la FP Dual como vía para formar a jóvenes y conectar mejor las necesidades del tejido productivo con la preparación que reciben los alumnos en los centros educativos. Lo han hecho dentro del Programa Apoyo al Tutor FP Pyme, desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres junto a la Cámara de Comercio de España, la Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Bertelsmann, con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus.

La clausura del programa se ha celebrado este jueves con la intervención del director de Formación y Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Carlos Castaño, que ha subrayado el compromiso de la entidad cameral con la Formación Profesional y con el refuerzo de la relación entre empresas y centros educativos.

"Estamos intensificando nuestra labor para que la juventud cacereña encuentre las oportunidades de desarrollo profesional que necesitan, sin tener que abandonar su tierra, y para que las empresas dispongan del talento que necesitan para seguir mejorando su competitividad y productividad", ha resaltado Castaño durante el acto.

Talento joven para la provincia

La iniciativa persigue un doble objetivo: facilitar que los jóvenes encuentren oportunidades profesionales en la provincia y ayudar a las empresas a disponer de perfiles cualificados. En una provincia como Cáceres, donde la despoblación y la falta de relevo generacional afectan a muchos sectores, la conexión entre formación y empresa se presenta como una herramienta clave para fijar talento.

El programa ha ofrecido un acompañamiento gratuito y personalizado para que las empresas beneficiarias puedan asumir su papel como agentes formativos. La finalidad es que la incorporación de alumnado en FP Dual no suponga una carga añadida para sus equipos, sino una oportunidad organizada y útil tanto para la empresa como para el estudiante.

El acto ha contado también con la asistencia del director de Banca de Instituciones de CaixaBank Extremadura, Alfonso Serrano, que ha destacado el compromiso de la entidad con la promoción de la FP, el impulso de la empleabilidad juvenil y la mejora de la competitividad de las empresas.

Una mesa para medir el avance de la FP Dual

La implantación de la FP en las empresas y la importancia que esta modalidad educativa está adquiriendo en la sociedad han sido analizadas en una mesa redonda celebrada durante el encuentro. En ella han participado el empresario Jesús Vidal, de Vidal Rodríguez e Hijos Seguros; la tutora externa del programa, Rosa Nevado del Campo; y el profesor del IES Ágora y tutor del centro educativo, Óscar Mateos.

El intercambio ha servido para poner en común la experiencia de las empresas, el papel de los tutores y la coordinación con los institutos. La figura del tutor resulta especialmente relevante en este modelo, porque acompaña al alumnado en su aprendizaje dentro de la empresa y facilita que la formación práctica responda a objetivos claros.

La FP Dual gana peso como fórmula para reducir la distancia entre lo que se estudia y lo que demandan las empresas. Para las pymes, el reto está en participar sin verse desbordadas por trámites o tareas adicionales. De ahí que el programa haya centrado buena parte de su trabajo en asesorar, acompañar y facilitar el proceso.

Las 18 empresas participantes

Las empresas que han participado en esta primera edición son Ursus Tecnology, Cyberlab, Vidal Rodríguez e Hijos Seguros, Aletea Comunicación, Over Winning, Kreativa, Red Mercantil de Inversiones, Pascual Asesores, Norba Club de Golf, Agencia de Formación Dual, Transportes Autopropulsados y Maquinaria, COEM, La Boutique Industrial, Escuela Extremeña, Tiritana, Oeste Digital, Arkemia Capital y Especialistas en Aislamiento.

La variedad de sectores muestra que la FP Dual no se limita a una actividad concreta, sino que puede adaptarse a empresas de ámbitos distintos. Servicios, comunicación, seguros, formación, transporte, industria, tecnología o asesoramiento encuentran en este modelo una vía para incorporar talento joven y formar perfiles ajustados a sus necesidades reales.

Con esta primera edición, la Cámara de Comercio de Cáceres refuerza su papel como puente entre el sistema educativo y el tejido empresarial de la provincia. La entidad pretende que la Formación Profesional sea una herramienta útil para mejorar la empleabilidad, aumentar la productividad y ofrecer a los jóvenes cacereños razones para desarrollar su futuro profesional cerca de casa.