Los inicios de TVE Extremadura en Cáceres: un paisaje humano, una historia regional

El 28 de octubre 1956 se alzaba el telón de Televisión Española, en los estudios del Paseo de la Habana, donde el articulista trabajó casi cuarenta años. Primero en el edificio de TVE-Prado del Rey, luego en los estudios de TVE en la Casa de la Radio, posteriormente en Torrespaña, más tarde en TVE-Paseo de La Habana… Donde, en su día, por una curiosa circunstancia histórica, se enclavó el Centro de TVE-Extremadura.

Al medio todo un montón de aprendizaje, trabajo, ilusiones, inquietudes, anhelos, expectativas… Donde tanto aprendí de tantos buenos profesionales y entrañable y buena gente en todas las áreas. Sobre todo, claro es, en el periodismo. También, por supuesto, de otros muchos profesionales, de la realización, la cámara, el montaje, la documentación, la técnica, la producción, la locución y presentación…

Con la puesta en marcha de Televisión Española, llegaba, a la vez, la creación de un abanico de programas informativos, deportivos, musicales, culturales, sociales, recreativos, históricos, infantiles… Paulatinamente, se procedía a abrir un hueco para atender la actualidad más señalada en las diferentes provincias. En aquellos primeros tiempos, pues, se pusieron en marcha los Centros de TVE-Cataluña, en Miramar, y TVE-Canarias, que un servidor dirigiera durante seis años.

Unas informaciones, las de las provincias, con aquellas primeras cámaras de cuerda, Bolex Paliard, que llegaban desde Extremadura solo con imágenes. Lo que se conocía en el argot profesional como un “mudo”. Esto es, solo imagen y, más tarde, se le añadía el texto correspondiente. Imágenes que llegabanremitidas por los corresponsales. Las mismas iban acompañadas de un pequeño texto del cámara o un recorte de periódico que informaba del acto filmado y redactadas por un periodista de TVE.

Las primeras imágenes de la ciudad y de la provincia de Cáceres, a lo largo de muchos años, eran fruto del trabajo y constancia permanentede Luis Bravo Hernández yEnrique Caldera González. Los dosbuenos amigos del articulista con quienes tuve la oportunidad de pasar muchas horas, saber de su profesionalidad y pasar extraordinarios ratos de cacereñismo intenso por toda la geografía provincial durante esos fines de semana quenos enrolábamos por viajes informativos de variados aspectos.

Bravo, Caldera, Olivenza, pioneros de la presencia extremeña en TVE

Luis Bravo se conformaba como una persona íntegra y trabajadora, que da nombre a una calle en la capital cacereña, merced a su historial, cámara al hombro, permanentemente, como tantos, en busca de la fotografía, de la imagen, de la noticia, de la actualidad, de la curiosidad, del personaje, de la inquietud… En definitiva, de su gran pasión que llevaba en sus adentros desde que tuvo uso de conocimiento.Luis se movía con una soltura de escuela fotográfica que adobaba con su cordialidad humana y afectiva.

También en Cáceres, otro pionero, como Enrique Caldera González (1933-2022). De acto en acto, en Cáceres, Trujillo, Pinofranqueado, Madrigal de la Vera, rastreando la información, el reportaje. Luego, se encaminaba a sus cometidos extratelevisión. Bodas, bautizos, comuniones, el CIR, la Universidad, conferencias, actos de todo tipo y condición.Todo un personaje en la capital y provincia, de señalada talla humana, cordial, buena gente, profesional de hondura. Su nombre figura en el callejero cacereño.

Caminar por el centro de Cáceres con él era un tiempo tan largo como hacerlo con mi padre, don Valeriano. en un rosario de adioses, saludos, paradas y charlillas con el paisanaje amigo… Recuerdo, ahora, con la llamada de la nostalgia, aquella última charla. Fue en la terraza de la Cafetería-Kiosko Colón. Iba con una bombona de oxígeno. Luchando. Venciendo al desánimo de la enfermedad. Me decía que TVE le había dado la vida.

Le respondí: — ¡Y Luis (Bravo) tú se las has dado a Cáceres…!. Porque gracias a vuestra insistencia Cáceres ocupauna manifiesta presencia en TVE. Se le resbalóuna lágrima, adobada de una inmensidad de recuerdos y vivencias.

Enrique Caldera como Luis Bravo se ganó y bien, a base de un duro pulso, de mucho esfuerzo, la gratitud por parte de todos.Enrique fue uno de esos apasionados trabajadores que se dejó, prácticamente, la vida, por el panorama fotográfico y televisivo de la ciudad y provincia, Lo que dice mucho y bienen su favor. Sobre todo porque Enrique, siempre con su hijo Jorge, trabajaba de un modo intenso, sin reposo, dejando constancia de sus trabajos en una actividad incesante como se debe de albergar en el archivo histórico de Televisión Española.

Modestamente creo que Cáceres se encuentra en deuda con él, en la esperanza de que se incorpore su nombreal callejero cacereño, a cuyas gentes y noticiastanto se entregó en una vida tras los pasos de la actualidad.

Las imágenes informativas de Badajoz llegaban a través de la visión informativa y reportera de Emilio Rodríguez Olivenza, otro cualificadoprofesional en la historia de Extremadura, buena gente, trabajadorincansabley servicial. Olivenza pertenecía a una histórica que arrancara allá por los comienzos del último tercio del siglo XIX.

Nada más llamarle para algún servicio allá que se iba el bueno de Emilio, siempre de buen humor, servicial, de modo constante, cámara al hombro, “porque me lo han encargado de Televisión Española”. Las puertas, como señalaba, se le abrían de par en par. El gran Emilio Rodríguez Olivenza, acompañado por su hijo Alfonso. Emilio hoy cuenta con su nombre en una plaza de la capital pacense.

También en Plasencia se incorporaba por aquellos años con una cámara al hombro Antonio Medina, que amplió un poco más el campo expansivo de la presencia extremeña en Televisión Española. De este modo, entre unos y otros, corresponsales se van configurando los compases adecuados para ir avanzandoen el caminocon dirección a lo que un día habría de ser el Centro Territorial de TVE en Extremadura.

Cámaras y periodistas extremeños, unos jabatos, abrían las puertas de TVE

Con toda una serie de gestiones y de esfuerzos, ya llegaron las cámaras Beauliex, también solo con imágenes. Poco después los corresponsales gráficos comenzaron a disponer de las Arriflex BL, con imagen y sonido por separado, que se grababa en un magnetófono Nagra, Lo que se conocía como doble banda.

Los corresponsales gráficosremitían sus informaciones a través de los conductores de autobuses de línea y tren y, tras llamar por teléfono a los servicios de producción, dejando la hora de llegada del medio y la persona que llevaba el paquete, los envíos eran recogidos en las estaciones madrileñas por un conductor de TVE. La película pasaba al laboratorio para su revelado y se hacía el repicado correspondiente del sonido. Los cámaras acompañaban sus imágenes y declaraciones con informaciones de agencia o unas líneas para que un periodista de la redacción elaborara la noticia que se preparaba en montaje para su emisión.

Para ello el montador tenía que sincronizarlas declaraciones de los entrevistados hasta coincidir el movimiento de los labios con sus palabras y posibilitar la sincronización de la imagen y el sonido. Así mismo un realizador o ayudante de realización, procedían a seleccionar las imágenes idóneas para la configuración de la noticia. Más tarde se procedía a los empalmes de imágenes y textos quedando configurada la información.

Las informaciones que llegaban de las provincias a Madrid, en aquel entoncessolían recogeractos oficiales, exposiciones, fiestas, evolución y crecimiento de las ciudades y pueblos, ferias, romerías, juras de bandera, iniciativas empresariales, tipos populares y un amplio campo de las más diversas y variopintas curiosidades.

Poco a poco se iba procediendo a la descentralización informativa por regiones. De este modo en el año 1970 arrancaba el Centro Territorial de TVE-Andalucía y en 1971 se ponían en marcha los correspondientes a Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Coincidiendo con el día de la llegada de Adolfo Suárez a Cáceres, durante la campaña electoral de 1977, llegaban las primeras cámaras Arriflex, pero con sonido sincronizado por radiofrecuencia.

La presencia de Extremadura en la programación regional desde Madrid

De este modo, por aquella época, se emitían, desde los Estudios de Prado del Rey, los programas “Plaza Mayor”, “Desde la Bola del Mundo”, conocido más tarde como “19 provincias” con informaciones de las dos Castillas, Cantabria, Aragón, Madrid y Extremadura, que dirigiría, entre otros entrañables periodistas, Luis Mariñas Lage, buenamigo del firmante de este recorrido habiendo trabajado juntos unos cuantos años, aunque ya, lamentablemente, nos dijera adiós por las campas de la eternidad.

A medidaque iban naciendo Centros Regionales crecía el espacio de atención a las regiones que no disponían del mismo. Una labor de intensidad de trabajo y esfuerzos por ir ganando competencias y trabajar de la forma más cercana, a pesar de las distancias geográficas, con la actualidad que se generaba, cada día, en las diferentes provincias que determinaban la configuración del espacio informativo.

“Desde la bola del mundo” se configuraba como un programa que presentaba en su momento la locutora y periodista Nieves Romero. En dicho espacioun servidor dio sus primeros pasos como redactor, con noticias procedentes de las diecinueve provincias, y, también, con una larga serie de entrevistas en el estudio, en la Casa de la Radio y que sería sustituida en esas labores por el articulista, acompañado, al tiempo, en sendas ocasiones por la popular presentadora Adela Cantalapiedra y Cristina García Ramos.

Al mismo tiempo ya iban colaborando con sus textos y entrevistas, también como periodistasJosé María Parra en Cáceres, y Manuel López en Badajoz.

Espacios en los que se volcó todo un gran equipo. Los programas se incrementaban, además, con numerosos reportajes, entrevistas, informaciones y noticias elaboradas por reporteros y cámaras llegados desde Madrid y que se adentraban por diferentes rutas, caminos y senderos de la geografía periodística extremeña. Lo que dio lugar a que la Cadena Ser-Extremadura, dirigida entonces por un radiodofonista de la talla de Julio Luengo, fueran distinguidos junto a una serie de personalidades con el galardón «Extremeños del Año» a TVE, en la persona de Luis Mariñas y del articulista.

Poco a poco crecía la presencia de Extremadura en TVE

Poco a poco, pues, iba creciendo la presencia de Extremadura en los diversos campos informativos, a través de TVE. Un compromiso en el que todo el equipo profesional de las diferentes áreas se volcó.

Más tarde Carlos Robles Piquer, director general de RTVE, nombró a este periodista Delegado de TVE para Extremadura, compatibilizando el servicio con la Subdirección del Area de Información Parlamentaria y tratar de incrustar la mayor presencia regional en los programas que buenamente se podía e ir trabajando para, en su día, la puesta en marcha del Centro Territorial de TVE-Extremadura. De este modo las expectativas regionales, las inquietudes industriales y empresariales, el panorama agrícola-ganadero, la proyección de la vida política, el crecimiento universitario, las nuevas dinámicas sociales, las ferias y fiestas populares, la cocina extremeña, el auge del turismo, las curiosidades más variopintas y otros muchos temas se incluían en diferentes espacios.

Inclusive se llegó a emitir un programa especial en directo, durante la jornada electoral de las primeras elecciones autonómicas extremeñas, presentado por Adela Cantalapiedra y un servidordesde de Mérida, con los datos del escrutinio y entrevistas con los líderes de los partidos políticos, así como se procedía a retransmisiones de los actos centrales del Día de la Comunidad y otras.

En el año 1984 ya se puso en funcionamiento una redacción central de TVE-Extremadura en Mérida, en la calle John Lennon, con Fernando Hernández Pelayo (1958-2008) al frente.

Fernando, un todoterreno del periodismo, procedente de Radio Nacional de España en Cáceres, llegaría a ser Jefe de Informativos del Centro de TVE en la región, y a quien, tras su fallecimiento, le fue concedida la Medalla de Extremadura a título póstumo por la Junta.

Allí, en Mérida, le acompañaba como cámara y en un enriquecedor trabajo, pero, eso sí, a destajo, José Luis Caldera, mientras desde los estudios de TVE-Torrrespaña, ya se disponía de una programación informativa diaria sobre Extremadura, que se emitía de lunes a viernes con tres redactores en Madrid, Antonio Hidalgo Santos, que en 1987 pasa a ser redactor en Cáceres, Reyes Ramos y Francisco Fernández Carrasco.

Los presentadores del citado espacio informativo de TVE dedicado íntegramente a la región extremeña eran Carmen Santos y José Luis Montero.

Haciendo camino al andar

De este modo se iban dando unos pasos de extraordinario avance y relieve en la configuración del Centro Territorial de Televisión Española en Extremadura.

En 1986 se procede a mi nombramiento, como director de los Centros Territoriales de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.Un tiempo en el que logramos trasladar el Centro desde Torrrespaña a los estudios de TVE en el Paseo de La Habana, con lo que se ganó bastante, en mi más que siempre modesta opinión, en autonomía y en una mayor disposición tanto de medios técnicos como de servicios y en operatividad. A esas alturas también se había incorporado en Plasencia Ignacio Palma como cámara.

Poco a poco se iban creando Centros Territoriales en las diferentes Comunidades Autónomas y la programación extremeña ya se conformaba de un informativo y de un espacio magazine diario de lunes a viernes.

Como anécdota dejar constancia de que en la madrugada de todos los lunes Fernando Hernández Pelayo salía desde Mérida, bien en su Renault 5 o en su moto, para elaborar en Madrid la información deportiva extremeña. Un gesto y una gesta. Y tras trabajar toda la mañana intensamente presentaba el espacio “Lunes Deportivo Extremeño”, con especial dedicación e intensidad a la jornada futbolística de los principales equipos extremeñosy, a continuación, salía con toda celeridad camino de Mérida.

En la parte del magazine colaboraban en Madrid periodistas extremeños como Juan Antonio Pérez Mateos, autor de libros como «Cáceres: Piedra y fuego» o «Las Hurdes, clamor de piedras«, con el espacio «Diálogos Extremeños«, Marciano Rivero Breña, ex-redactor del “Hoy” en Cáceres, con unos reportajes de relieve, y otros programas, “Buenas tardes, Extremadura”, de entrevistas y actuaciones musicales, presentados y la periodista extremeña de Marchagaz, Fabiola Méndez.

Un tiempo de apasionante labor por la identidad extremeña, con tan inquietos compañeros, tratando de divulgar la mayor imagen informativa y documental acerca de la región. Numerosos viajes con miles de kilómetros por las carreteras y caminos de geografía autonómica, cientos de noticias, entrevistas, reportajes, informaciones, en lo que se podría denominar, como un compromiso apasionado de un gran conjunto de personas que se volcaban en su trabajo. equipo. Humano y profesional. Y, como me recordara en su día Antonio Hidalgo, trabajando mucho el reportaje del relato humano y de los aconteceres en los pueblos y ciudades extremeñas.

Continuamos ahondando en la altavocía informativa de Extremadura y que, al emitirse desde Madrid, con la ingente cantidad de emigrantes, alcanzaba un eco de señalada audiencia entre Extremadura y la capital del Estado.

Una historia de nostalgias, identidades populares y de ejercicio periodístico en el que se conformó un equipo de excelentes profesionales que se batían el cobre por la noticia, por la información, por el extremeñismo

Ya, en el año 1989, se alzó el telón del Centro Territorial de Televisión Española en Mérida, alcanzándose un largo y brillante recorrido, hasta hoy.