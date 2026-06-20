Marcelo y los pisos del Amor de Dios en Cáceres

Cuentan algunos viejos del lugar que Amor de Dios debe su nombre a quienes al terminar de subir tan empinada cuesta alzaban la voz y exclamaban: "¡Por el amor de Dios!", después de haberse visto afectadas sus piernas y sus huesos tras el esfuerzo, y más si la subían cargados de maletas o cestas de la compra. Calles con el mismo nombre existen en ciudades como Madrid o Sevilla y su nombre, en ambos casos, tiene un origen religioso pues proceden de una antigua capilla o imagen de la Virgen María que se veneraba en esos territorrios bajo la advocación de Nuestra Señora del Amor de Dios.

En Cáceres, la del Amor de Dios une el Camino Llano con Fuente Nueva y es una de las pequeñas y más desconocidas puertas de acceso a la ciudad monumental. Le dio prestancia a la calle, sin duda, el edificio que la empresa constructora Pronorba levantó en 1996, justo dos años después del nacimiento de esta firma que hoy expande sus obras por todo el oeste de España, aunque siempre localizada en Cáceres, punto intermedio de la Vía de la Plata, algo que le permite atender el negocio y otros que pudieran plantearse desde Cádiz hasta León sin salir de casa.

Pronorba se fijó en esta zona y levantó todo un residencial entre Amor de Dios y Camino Llano. Era un lugar estratégico si se tiene en cuenta que Camino Llano, por ejemplo, no es una calle cualquiera. Si observamos el trazado urbano de Cáceres, encontramos en esta vía una pieza histórica clave en la evolución de la ciudad. Documentos conservados desde al menos el siglo XV la identifican como el “Camino real que dicen el Camino Llano que va al Monasterio de San Francisco”, una de las principales entradas desde el sur, destacada por ofrecer un tránsito más accesible y llano frente a otras rutas medievales. Su función estratégica en la movilidad urbana se remonta, por tanto, a varios siglos antes de la configuración de la ciudad contemporánea.

Fotogalería | Calle del Amor de Dios de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Durante buena parte del siglo XX, Camino Llano mantuvo su carácter de puerta y espacio de actividad económica y social. Tiendas, talleres, servicios y actividades culturales formaron parte de la vida cotidiana de la calle, que llegó a acoger incluso la sede de medios de comunicación regionales (albergó las instalaciones de El Periódico Extremadura antes de trasladarse a su sede actual en Doctor Marañón), consolidándose también como punto de producción cultural e informativa.

Fue por largo tiempo la arteria principal por la que llegaban hasta la plaza Mayor los viajeros y cacereños que venían desde el sur y que bordeaban así el recinto amurallado. De modo que no es de extrañar que a su alrededor florecieran tabernas y posadas pues por ella pasaban muchos arrieros, gentes de los caminos y los llamados trajineros, que eran personas dedicadas al transporte de mercancías, víveres y que viajaban de un lugar a otro utilizando carros, bestias de carga o embarcaciones, actuando así como arrieros o comerciantes ambulantes. Su labor era fundamental para el comercio terrestre y a menudo combinaban este oficio con labores agrícolas en épocas de baja demanda.

También era Camino Llano una vía de comunicación desde la plaza Mayor, puesto que las escaleras que suben a Santa María estaban como partidas en dos ya que en medio había una fuentecita donde la gente acudía a beber, pues en aquella época no había agua corriente. Por la plaza pasaban mujeres cargadas con sus cántaros en dirección al Camino Llano y La Concepción, donde también existían fuentes en las que desde muy temprano recogían el agua.

La obra

Aprovechando unos corralones que existían en el eje Camino Llano-Amor de Dios, Pronorba levantó estos edificios, que en el caso de Amor de Dios acogen los números 7 y 9. Parte de estos pisos eran apartamentos, de manera que cuando se construyeron atrajeron a muchas parejas jóvenes que vieron en esta zona la mejor opción para iniciar su proyecto de vida. Aquellos apartamentos de dos habitaciones, salón con cocina y un baño, con opción a garaje, costaron en torno a los ocho millones de pesetas. Hoy, la casa más barata, según los portales inmobiliarios cuesta 72.000 euros y la más cara, 235.000.

Los edificios se levantaron sobre una parcela de 2.540 metros cuadrados hasta sumar cuatro plantas. Entonces los comercializaba la Inmobiliaria Barrios, que estaba en Gómez Becerra y siempre atendía Valde a los propietarios. El jefe de obra era Marcelo, probablemente uno de los mejores jefes de obra que haya tenido Cáceres en su historia. Era cercano, siempre amable, dejaba acceder a los nuevos propietarios a sus viviendas para que comprobaran su evolución: un encanto de persona.

Vecinos como los Solís, los Soto, los Muñoz, Maribel, Belén, los Lancho, y tantos otros hicieron comunidad en Amor de Dios y compartieron alegría el día inolvidable de la entrega de llaves en la notaría de Gil Cordero. Pronto comenzaron a llegar los bebés y una hilera de carritos inundaba aquella calle feliz cuando aún se podía aparcar (la verdad que aquello de permitir el aparcamiento era un poco desbarajuste y no tardó el ayuntamiento, a petición de los vecinos de las plantas bajas en prohibirlos). En la calle vivía un señor que trabajaba en prisiones y que era de lo más amable: saludaba por las mañanas, hacía bromas a los muchachos y en su garaje siempre tenía tareas que realizar.

Era una vida muy de barrio, donde todos se conocían. A los críos los llevaban al Paideuterion. Justo en Amor de Dios, los del cole tenían el comedor, que llevaba Mamen. Había un día a la semana que ponían pizza y aquello era una fiesta. Profesores como Luis o Inmaculada o los ya jubilados don Antonio y doña Araceli marcaron a la chavalería nacida entre 1996 y 1997 que acabó matriculada en el Padu. Hoy, por esa cuesta de Amor de Dios se accede a la guardería y a la librería de un colegio tradicional de Cáceres que también ha marcado una época en una calle donde los recuerdos marcan el pulso de un pasado que, para muchos, sigue guardado imborrable en la memoria.