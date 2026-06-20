Michel y Paola, de huir de la extorsión en Colombia a abrir un rincón de su tierra en Cáceres

Michel Andrés Izquierdo y Paola Andrea hablan de Colombia con cariño, pero también con distancia. Se fueron del Valle del Cauca hace casi cinco años por una razón que repiten sin rodeos: la seguridad. Él trabajaba en el puerto de Buenaventura y asegura que llegó un momento en el que tenía que pagar para poder trabajar. "Ya me cansé, ya no di más", recuerda. Ella trabajaba en la alcaldía de Buga y la pandemia terminó de empujar una decisión que ya venía de lejos. Se enfermó de covid, tuvo neumonía y un hermano suyo, que ya vivía en Cáceres, le insistió para que viniera.

Llegaron primero ellos. Después lo ha ido haciendo parte de la familia. Paola dejó en Colombia a su hijo mayor y a su madre, pero ambos están ya en España. También se ha reunido aquí parte de la familia de Michel. Cáceres fue el lugar elegido para empezar de nuevo, lejos de las grandes ciudades y con una tranquilidad que ellos valoran especialmente. "Aquí hay calidad de vida", resume Michel.

Los primeros años

Como muchos migrantes, empezaron trabajando en cocinas, con jornadas largas de 14 y 15 horas. Lo cuentan sin dramatismo, pero tampoco lo suavizan. Aquellos trabajos les permitieron asentarse y ahorrar. Después llegó el primer negocio: El Son Latino, un bar de copas situado junto a la plaza Mayor, en la zona de Cuatro Esquinas, que en septiembre cumplirá tres años en sus manos.

El restaurante ha venido después. Se llama Sabor de mi Tierra y está en la avenida de Cervantes. Lo han abierto con la idea de ofrecer comida colombiana en una ciudad donde, según explican, hay presencia latina, pero no tantos espacios vinculados directamente a la cocina de su país.

Platos de varias regiones

La carta mira a distintas zonas de Colombia. Hablan de la bandeja paisa, con frijoles, chicharrón y arepas; de los tamales de gallina del Valle del Cauca; del aborrajado, elaborado con plátano macho maduro y queso; o del ajiaco, más propio de la zona de Cundinamarca. También ofrecen menú diario y raciones pensadas para un público que busca precios contenidos.

La familia, al completo. / E. P.

El local mantiene parte de la apariencia de un bar de barrio, pero incorpora decoración colombiana y símbolos reconocibles para quienes proceden de allí. En las paredes y en la conversación aparece también el fútbol. Michel lleva la camiseta del América de Cali y Paola, la de la selección colombiana. Él participa además en equipos y torneos de fútbol sala con otros compatriotas, una actividad que también funciona como punto de reunión.

Un lugar de encuentro

El bar no se explica solo por la comida. El restaurante se ha sumado a El Son Latino como parte de una pequeña red de convivencia para muchos colombianos y latinos que viven en Cáceres. Algunos comen en el restaurante y luego pasan por el bar de copas. Otros llegan atraídos por platos que les recuerdan a su país.

Michel y Paola no esconden el motivo que les hizo marcharse. Tampoco ocultan lo que han encontrado en Cáceres: trabajo, tranquilidad y la posibilidad de reunir a los suyos. Su historia resume una parte de la inmigración latina que ha llegado a la ciudad en los últimos años: la de quienes han dejado atrás una vida difícil y han intentado construir otra, sin romper del todo con el lugar del que vienen.