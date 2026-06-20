Un museo “silencioso” para Cáceres: el proyecto que dialoga con la Ribera del Marco y mira a 2031

Cáceres empieza a dibujar una de sus principales piezas culturales de la próxima década con el futuro Museo de El Madruelo, un proyecto arquitectónico firmado por Patxi Mangado que aspira a algo poco habitual en la arquitectura contemporánea de gran escala: no imponerse, sino integrarse. El edificio, ya en fase de arranque de obras, se concibe como un volumen contenido, fragmentado y adaptado al entorno de la Ribera del Marco, con la vocación de convertirse en un nuevo nodo cultural de la ciudad sin romper su paisaje histórico.

Mangado giró ayer una visita a los terrenos donde se ubicará el edificio; acompañado por el consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Concepto

El concepto que define la propuesta es el de un museo “silencioso”, en palabras de su creador. No se trata de ausencia de identidad, sino de una estrategia consciente de relación con el entorno urbano. El arquitecto lo resume en una idea clara: el edificio "debe poder leerse como parte de la ciudad" antes que como un objeto autónomo. Esa filosofía condiciona toda la estructura formal del proyecto, que evita la monumentalidad explícita para apostar por la escala, la fragmentación volumétrica y la continuidad con el tejido urbano.

El enclave no es casual. La Ribera del Marco es uno de los espacios de transición más sensibles de Cáceres, el punto donde la ciudad histórica comienza a diluirse hacia zonas más contemporáneas. El nuevo museo se inserta precisamente en ese umbral, con la intención de actuar como pieza de conexión entre la Ciudad Monumental, los barrios colindantes y los nuevos recorridos peatonales que el Ayuntamiento quiere consolidar en la zona.

Mangado plantea el edificio como una suma de piezas articuladas, organizadas en torno a patios interiores que remiten a la tradición arquitectónica local. Esta decisión "no es estética", sino "funcional y climática": los patios permiten ventilación natural, control térmico y una lectura más doméstica del conjunto, reforzando la idea de un edificio que se adapta al contexto en lugar de imponerse a él.

El arquitecto Patxi Mangado explica el proyecto. / Carlos Gil

Hormigón y cerámica

La materialidad también juega un papel clave. El proyecto recurre al hormigón con textura pétrea y a la cerámica como elementos principales, buscando un diálogo directo con el granito característico de la arquitectura cacereña. La intención es que el edificio envejezca con el entorno y no contra él, integrándose progresivamente en la lectura visual de la ciudad.

Más allá de la forma, el Museo de El Madruelo tiene una ambición cultural clara: albergar la colección de la Fundación La Fontana, un fondo compuesto por más de 14.000 piezas de cerámica y una destacada colección internacional de instrumentos musicales. Este contenido, de carácter singular, sitúa a Cáceres en una escala cultural más amplia, con vocación de atraer público nacional e internacional.

El alcalde, Rafa Mateos, ha defendido el proyecto como una infraestructura estratégica para la ciudad, vinculada no solo a la cultura sino también a la transformación urbana. En sus palabras, se trata de “una infraestructura llamada a marcar un antes y un después”, que refuerza además la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, uno de los grandes horizontes políticos y culturales del municipio.

Sistema urbano

El discurso del arquitecto refuerza esa idea de integración. Mangado insiste en que el edificio no debe entenderse como una pieza aislada, sino como parte de un sistema urbano más amplio. Su objetivo, según ha explicado, es que el museo “parezca haber estado siempre ahí”, una afirmación que resume el enfoque general del proyecto: continuidad frente a ruptura, paisaje frente a objeto.

La ubicación en la Ribera del Marco añade una dimensión urbana relevante. El Ayuntamiento prevé que el entorno se consolide como un nuevo eje de conexión entre distintas zonas de la ciudad, con espacios peatonales, áreas verdes y flujos culturales que enlacen el museo con otros puntos de interés. En ese esquema, El Madruelo no solo es un edificio, sino un activador urbano.

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. La inercia térmica de los materiales y la configuración compacta del volumen buscan reducir la dependencia de sistemas mecánicos, reforzando la idea de un edificio adaptado al clima de Cáceres, donde las oscilaciones térmicas pueden ser significativas.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, el Museo de El Madruelo se perfila como una de las grandes intervenciones urbanas y culturales de la ciudad en los próximos años. Su impacto no se medirá únicamente en términos arquitectónicos, sino en su capacidad para redefinir la relación de Cáceres con su periferia histórica y para consolidar un nuevo relato urbano en torno a la Ribera del Marco y la ambición de 2031.