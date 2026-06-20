Música medieval, teatro y coros este domingo en Cáceres

Opciones diversas para todas las edades.

La música medieval llega a la Plaza de San Jorge

La Plaza de San Jorge acogerá el concierto 'Sones Medievales', una propuesta musical del Ensemble Musicantes que invita al público a viajar por la música europea de la Baja Edad Media y los primeros pasos de la polifonía del Ars Nova. El programa reúne cantigas, canciones de amor, piezas sefardíes y danzas instrumentales inspiradas en el amor cortés y el culto mariano, ofreciendo un recorrido sonoro por algunas de las expresiones musicales más representativas de la época.

Teatro infantil y títeres en La Nave del Duende

La Nave del Duende acogerá el próximo 21 de junio, de 12.00 a 13.00 horas, una sesión de teatro infantil y títeres dirigida al público familiar. La propuesta acercará a los más pequeños al mundo de las artes escénicas a través de historias y personajes que combinan diversión, imaginación y aprendizaje. El teatro infantil y los títeres constituyen una herramienta cultural y educativa que estimula la creatividad, la atención y la participación de los niños. A través de la puesta en escena, la música y la interacción con los personajes, este tipo de espectáculos fomenta valores, despierta emociones y favorece el desarrollo de la imaginación, convirtiendo cada representación en una experiencia única para disfrutar en familia.

'Domingos con la fresca' sigue con dos nuevas citas culturales

'Domingos con la fresca' continúa su programación cultural los días 21 y 28 de junio a las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. El ciclo arrancó el pasado 14 de junio con la representación de la obra 'Una Bernarda muy cacereña', a cargo de la Compañía de Teatro Rayana, de Zarza la Mayor, que ofreció una reinterpretación local del clásico lorquiano. La próxima cita será este 21 de junio, con la actuación de dos de las formaciones corales más destacadas de Cáceres, el Coro Isaac Albéniz y el Coro Francisco de Sande, que contarán con la colaboración de la Asociación Musical Cacereña. El ciclo se cerrará el 28 de junio con un homenaje a Il Divo, a cargo de la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres junto al grupo lírico vocal Lyberic, en una propuesta que unirá música sinfónica y voces líricas.