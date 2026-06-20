La obra que sacó a la luz los documentos históricos de Cáceres

Desde corta edad mis padres me inculcaron el respeto y el valor de los libros, la importancia de adquirir siempre algún libro que nos entretuviera, pero también que nos enseñara, e incluso que nos llevara a mantener conversaciones agradables con nuestros amigos. De esta manera, poco a poco fuimos siendo dueños de más y más libros, de variado contenido y que en la actualidad están incorporados a nuestra biblioteca familiar.

Con los años nuestro interés por los libros en general y por los de Cáceres en particular ha ido en aumento, es evidente para quien nos conozca. De esta manera hemos tenido la suerte de poder visitar varias bibliotecas públicas y privadas de nuestra ciudad y de otros lugares. Llegando a descubrir verdaderos tesoros bibliográficos que nos han aportado mucho conocimiento sobre nuestra tierra y sus gentes. Así llegamos a conocer una curiosa biblioteca de primeras ediciones formada por medio centenar de libros, lo que aún llegó a despertarnos mayor interés por este magnífico objeto.

En la actualidad, cuando vivimos en un tiempo puramente tecnológico, es evidente que la sociedad en general no le presta la importancia al libro, ni particularmente ni institucionalmente, tal como dicho objeto se merece. Ello considerando que muchas de dichas publicaciones son verdaderos documentos históricos, testigos privilegiados de épocas pasadas.

Y aquí vamos a referirnos a una publicación muy especial que consideramos fundamental en la Historia de nuestra apreciada y querida ciudad.

Desde hace varios siglos han existido distintos intentos de inventariar el fondo documental municipal. El primero se realizó entre el siglo XVI y el XVII, con el título: "Memorial de Provisiones, Privilegios, Cédulas Reales y escrituras de la Villa de Cáceres que están en su archivo". Pero, pese a la buena voluntad de sus realizadores, quedó incompleto por faltar numerosos datos de identificación. A mediados del siglo XVII aparece un segundo intento, donde se integran 353 documentos bajo el título: "Catálogo de Privilegios, Provisiones, cargos y títulos que la Villa de Cáceres tiene en su archivo", pero como prácticamente fue copiado del trabajo anterior, repitió los mismos fallos.

Ya bien metidos en el siglo XVIII se realiza un "Índice de Reales Órdenes", donde se agrupan en varios legajos 111 documentos comprendidos entre los años 1552 y 1764, pero al no estar contemplados otros más antiguos y faltar algunos modernos, queda incompleto.

Un trabajo más serio es el catálogo que llegaría a manos de los interesados en el año 1750 bajo el título de: "Inventario de Privilegios, preeminencias y papeles de la Villa de Cáceres", realizado por el insigne escribano, paleógrafo y jurista don Juan Antonio Criado Valera, donde están relacionados 504 documentos, considerados sumamente importantes para nuestra villa, agrupados en 22 secciones dependiendo de su contenido, realizando un extracto de cada uno tan completo que se podía fácilmente prescindir del original.

Y más próximos a nuestros días se realizó otro intento de inventario. Era el año 1904 y su autor, el por entonces archivero de la Biblioteca Provincial don Marcelino Gutiérrez del Caño, el cual nos dejó numerosas fichas con datos de su interesante y minucioso trabajo. Desgraciadamente y por motivos meramente profesionales no pudo concluir su detallada tarea.

Así llegamos al trabajo realizado por don Antonio Cristino Floriano Cumbreño, que en la década de los años treinta del pasado siglo pretendía presentar en dos tomos el Inventario de todos los documentos históricos existentes en el Archivo Municipal. Saliendo a la sociedad en el año 1934 el primer tomo, al precio de diez pesetas el ejemplar, con varios cientos de ejemplares y donde aparecen escrupulosamente detallados un total de 378 documentos que abarcan el periodo desde el año 1217 al 1504, es decir, que por aquel entonces existían en nuestro archivo documentos originarios de doce años antes de la Reconquista de Cáceres en 1229, el día de San Jorge. Verdadera lástima que no pudiera concluir el segundo volumen previsto. Aunque con el paso del tiempo ha aparecido dicho periodo por otra persona ya en la segunda mitad del siglo XX.

El magnífico trabajo realizado por el Sr. Floriano Cumbreño sale a la luz bajo el título: "Documentación Histórica del Archivo Principal de Cáceres".

Apunta al inicio lo siguiente:

"Al Ayuntamiento de Cáceres y a su alcalde Antonio Canales González. Patrocinadores y propulsores de este trabajo, al que ellos han prestado el inapreciable estímulo de su estimación y en el que puso todo el cariño que profesa a la Ciudad, al Ayuntamiento y sus glorias pasadas". El Archivero. Cáceres, febrero de 1934.

Ciertamente abundante es la documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres; mas, con ser esta abundancia cosa interesante y estimable, no podemos decir que ella sea su nota más característica; sobre la nota de abundancia destaca la variedad, y aún por encima de la variedad, se evidencia la originalidad histórico-jurídica de sus fondos, los cuales, cuando se aprovechen científicamente, nos revelarán sin duda tan personales aspectos jurídicos, económicos y sociales, que harán de nuestro Archivo la fuente más genuina y copiosa para investigar sobre el desarrollo histórico del Municipio extremeño en la baja Edad Media, y para iluminar por completo el interesante e intrincado problema del origen y evolución de la propiedad de la tierra, tan de siempre en la Extremadura que vierte sus aguas al Tajo, extendida desde Gredos a la Sierra de San Pedro; es decir, en la Extremadura de dehesa y de ribero, que es la típicamente cacerense y la verdaderamente nuestra, como hija última, quizá póstuma, de las postrimerías autónomas del Reino de León.

Pero, además de las notas apuntadas, tiene el depósito documental de referencia otra no menos estimable, y esta es la de su integridad, pudiendo afirmarse que no falta ni un solo documento de cuantos integraron sus fondos en todos los tiempos, pues de todos ellos existen, ya los originales, ya las copias en forma simple, de traslados o incluidos, o bien referencias; lo cual es caso rarísimo en archivos como este, perdidos y medio abandonados en oscuros rincones provincianos, en los que han estado a merced de toda clase de contingencias. Sin embargo, no es esta la primera ocasión de índole semejante que se le ha presentado al catalogador del Archivo.

La documentación en él arranca del primer tercio del siglo XIII, mas no de la época de la reconquista de Cáceres, como pudiera suponerse, sino que avanza en antigüedad doce años (hasta 1217) hasta los días en que las armas leonesas corrían por las márgenes del Alagón, desde Coria hasta Alcántara, preparando la empresa definitiva de arrancar a la vieja Cazires del poder de los moros, logrando así un apoyo indispensable para asegurarse la posesión de toda la vertiente meridional del Tajo. … … … … … … …

Iniciándose en el capítulo de catálogo con el siguiente documento:

Siglo XIII.

1.C.- 27 de mayo de 1217. Privilegio del Rey don Alfonso IX de León, concediendo a don Martín Fernández, Maestre de Calatrava, y a sus sucesores en el Maestrazgo, la villa y castillo de Alcántara, con todos sus derechos y pertenencias.

Es la fecha más antigua de cuantas datan documentos en nuestro Archivo, y como ya se indica, no se trata de un original, sino de una copia, incluida dos veces en el pleito sostenido entre Cáceres y el Maestre de la Orden de Alcántara, por haber pretendido este cobrar el blancaje a los ganados de Cáceres que pastasen en las tierras de su Maestrazgo (n.º 236). Las copias, como decimos, son dos: una del doc. aislado, incluido de esta forma en el pleito; otra del documento incluido en el Pr. R. de 12 de diciembre de 1234 (n.º 4), por el que Fernando III confirmó al Maestre la concesión a que se refiere y que, a su vez, va también incluido en el pleito.

2.C.- 23 de abril de 1229. Privilegio del Rey don Alfonso IX de León, concediendo a la villa de Cáceres su Carta de Población, o Privilegio concedido con el título de Fuero Latino de Cáceres.

3.C.- 12 de marzo de 1231. Privilegio Rodado de don Fernando III, confirmando a Cáceres su Carta de Población (23.IV.1229, n.º 2), a Privilegio conocido con el título de Fuero Latino de Cáceres.

Así hasta llegar al documento 378.O. 16 de agosto de 1504. Acta de la presentación de las Reales Cédulas relativas a la Alhóndiga de Cáceres.

Finalizando tan interesante publicación, de la que se hicieron un centenar de ejemplares, con los siguientes capítulos: Índice Onomástico, Índice Toponímico, Índice de Materias y Clasificación diplomática.

Esta magnífica publicación cacerense fue reeditada por una historiadora local, además de la segunda parte que el Sr. Floriano no pudo sacar, gracias al apoyo de la Institución Cultural El Brocense, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, tal y como hemos señalado anteriormente.

Hasta el año 2006 era el estudio de Antonio C. Floriano Cumbreño el que estaba en vigor este inventario del Archivo Municipal.

Afortunadamente para nosotros, los cacereños, y para los extremeños y cualquier persona interesada en nuestra Historia, con la instalación en el año 2002 de este extraordinario Archivo en el Palacio de la Isla, personas dotadas de la necesaria sensibilidad, además de conocimiento, realizaron el conveniente inventario y custodia de toda esa importante documentación que es una parte muy interesante de nuestra amplia Historia.

A pesar de todo esto, aún nos quedan muchos matices y tareas que se deben resolver.