Seis institutos de Cáceres llevan al Ayuntamiento sus ideas para la ciudad del futuro

El salón de actos del Ayuntamiento de Cáceres ha sido este viernes el punto final de un proyecto que ha querido situar a los jóvenes no como espectadores, sino como parte activa de las decisiones que marcarán el futuro de la ciudad. La iniciativa "AldeaLab, Jóvenes que Mueven", promovida por el consistorio cacereño y el IES El Brocense, ha reunido durante el curso 2025-2026 a alumnado de seis centros educativos de la capital.

En el proyecto han participado estudiantes del IES El Brocense, IES Norba Caesarina, IES Ágora, IES Hernández Pacheco, IES Al-Qázeres e IES García Téllez. Todos ellos han trabajado durante los últimos meses en propuestas vinculadas a los retos urbanos de Cáceres, desde la sostenibilidad hasta la convivencia, pasando por la participación ciudadana, la innovación, la identidad urbana y la mejora del entorno.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha compartido el inicio del acto con los estudiantes y posteriormente han participado varios concejales del Gobierno municipal. El encuentro ha permitido al alumnado presentar el trabajo realizado y trasladar directamente sus ideas al Ayuntamiento, en un espacio de diálogo con responsables institucionales.

"Sois el futuro de esta sociedad"

Mateos ha defendido ante los alumnos la necesidad de que las políticas públicas incorporen la mirada de la juventud. El regidor ha señalado que "nuestras decisiones como gestores públicos influyen en el día a día de las personas, y si hay un colectivo al que hay que prestar especial atención es a las personas jóvenes, que sois el futuro de esta sociedad".

El alcalde ha destacado la implicación de los estudiantes en una iniciativa que nace con el sello de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031. A su juicio, la capitalidad no debe entenderse solo como un proyecto de ciudad, sino como una oportunidad para toda Extremadura.

Encuentro con los jóvenes. / Cedida a El Periódico

"Para mí es una satisfacción ver como os implicáis en este proyecto impulsado desde el Ayuntamiento, con el sello de la Capitalidad Cultural 2031", ha afirmado Mateos, que ha añadido que "no es un reto de esta ciudad sino fundamentalmente de toda la región, porque si somos Capital Cultural, Cáceres va a cambiar pero también Extremadura".

El regidor ha puesto el acento en el papel de los jóvenes que deciden implicarse en los asuntos comunes. "En muchas ocasiones decimos que la gente joven no se quiere implicar, quiere que se lo demos todo hecho, y los que estáis aquí representáis todo lo contrario, los jóvenes que queréis dar un paso al frente, y ser parte activa no solo del presente sino del futuro de la ciudad", ha subrayado.

Capitalidad 2031 y voluntariado joven

La conexión con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha sido uno de los ejes del acto. Mateos ha recordado que, durante la presentación del proyecto en Madrid, se puso de relieve la importancia de contar con un voluntariado formado, experto e implicado en la toma de decisiones.

A partir de ese momento, según ha explicado el alcalde, el equipo de la capitalidad comenzó a formar a jóvenes para participar en eventos relevantes de la ciudad. Esa presencia ya se ha visto en citas como Womad, Jato y otros eventos municipales, donde jóvenes voluntarios han colaborado con la camiseta de la capitalidad.

"Formáis parte de esa generación de voluntarios que sois ejemplo para muchos otros jóvenes de la sociedad cacereña y extremeña", ha señalado Mateos, que ha pedido a los participantes que mantengan la inquietud demostrada durante el proyecto porque, según ha indicado, "la sociedad os necesita".

Propuestas para una Cáceres más habitable

Durante el acto final, los estudiantes han expuesto las propuestas trabajadas en sus centros. El objetivo del programa ha sido acercar la Agenda Urbana de Cáceres a la comunidad educativa y abrir un espacio estable de participación juvenil en torno a los retos de futuro de la ciudad.

La experiencia ha permitido conectar al alumnado con AldeaLab, el espacio municipal de innovación, emprendimiento, creatividad y colaboración. También ha servido para vincular a los centros educativos con los proyectos estratégicos de ciudad incluidos en la Agenda Urbana.

Las propuestas abordadas por los jóvenes han girado en torno a la sostenibilidad, la mejora del entorno, la convivencia, la participación ciudadana, la identidad urbana y la innovación. Con ello, el Ayuntamiento pretende reforzar la idea de que la planificación de la ciudad no debe quedar limitada a técnicos y cargos públicos, sino incorporar también la mirada de quienes vivirán Cáceres en las próximas décadas.

Seis centros adheridos a la Agenda Urbana

El acto ha incluido además la entrega de los distintivos de "Centro Adherido a la Agenda Urbana de Cáceres", un reconocimiento institucional a la implicación de los institutos participantes y a su contribución al proceso de construcción colectiva de la ciudad.

Este distintivo incorpora a los centros educativos como aliados activos de la estrategia urbana cacereña. La intención municipal es que el proyecto no quede como una actividad aislada, sino que tenga continuidad en próximas ediciones y permita ampliar la participación de la comunidad educativa.

"AldeaLab, Jóvenes que Mueven" ha sido concebido como una experiencia piloto impulsada conjuntamente por el IES El Brocense y el Ayuntamiento de Cáceres. Su desarrollo durante el curso 2025-2026 ha reforzado el papel de AldeaLab como punto de encuentro entre educación, emprendimiento, innovación, cultura y participación ciudadana.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cáceres reconoce el papel de la juventud como agente activo en la definición del futuro urbano. También intenta romper el estereotipo de una generación desinteresada por lo público, dando visibilidad a alumnos que han querido aportar ideas, debatir y participar en la construcción de la ciudad.