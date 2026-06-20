Qué hacer este fin de semana en Cáceres: fotobordado, rock en directo y poesía inmersiva

Numerosas propuestas para todos los públicos.

Un taller de fotobordado pondrá el broche final a la primavera

Santa Gloria despedirá la primavera con un creativo 'Taller de Fotobordado' este 20 de junio a las 11.00 horas. La propuesta invita a aprender los principales puntos para bordar flores y hojas mientras las participantes crean una fotografía bordada inspirada en esta estación. La actividad incluye todo el material necesario para bordar, una fotografía impresa, un marco especial para la creación final y un desayuno de Santa Gloria. El taller tendrá un precio de 22 euros y se celebrará en Santa Gloria, ubicado en la calle San Pedro de Alcántara, 4. Las plazas son limitadas, por lo que la organización anima a reservar con antelación para despedir la primavera de una forma diferente y creativa.

Carameloraro lleva su energía rockera al Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado, a partir de las 18.30 horas, el concierto de Carameloraro, una banda salmantina de Rock and Roll nacida en mayo de 2021 y formada por cuatro amigos que decidieron unirse para dar rienda suelta a su vitalidad, creatividad y picardía. Con influencias de grandes referentes del género como Fito, Loquillo o Los Zigarros, el grupo apuesta por una propuesta cargada de energía, actitud y un directo pensado para conectar con el público. Su espectáculo promete una puesta en escena viva y dinámica, marcada por el entusiasmo y las ganas de hacer disfrutar a los asistentes.

Cáceres transformará la Plaza Mayor en un espacio de escucha y poesía

La Plaza Mayor de Cáceres acogerá este sábado a las 19.30 horas la propuesta cultural 'Cabinas Literarias del Siglo de Oro', una experiencia inmersiva que invita a los viandantes a entrar en cabinas telefónicas inglesas para escuchar, al otro lado del auricular, versos y fragmentos de obras de grandes autores clásicos. Sin escenario ni butacas, la iniciativa transforma el espacio urbano en un lugar de escucha íntima y personal, reivindicando el verso como una experiencia cercana y contemporánea. En un entorno marcado por la rapidez y la hiperconexión, la instalación propone recuperar el valor del tiempo, el silencio y la escucha pausada. El proyecto, ideado por Juanma Holguera, cuenta con voces de reconocidos intérpretes como Rafael Álvarez 'El Brujo', Ana Fernández o Chema Cardeña, entre otros, mientras que Chema Pizarro será el encargado de recibir al público en directo. La actividad está recomendada para mayores de 12 años.