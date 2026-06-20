Tres corales y 20 años de historia: Cáceres celebra una de sus grandes noches musicales

La música coral volverá a llenar de voces el auditorio del Seminario Diocesano de Cáceres. La ciudad acogerá el próximo 20 de junio, a las 20.00 horas, la celebración del XVIII Encuentro de Corales de Cáceres, una cita que se ha consolidado como uno de los eventos musicales más estables del calendario cultural cacereño y que este año tendrá un significado especial al coincidir con el vigésimo aniversario del Coro Francisco de Sande, organizador del certamen.

El encuentro reunirá sobre un mismo escenario a tres agrupaciones procedentes de distintos puntos del país. Junto al coro anfitrión participarán la Coral Polifónica de Consuegra, llegada desde la provincia de Toledo, y la Agrupación Coral de Don Benito, una de las formaciones de referencia de la provincia de Badajoz.

La velada se celebrará en el recinto del Seminario Diocesano, en la avenida de la Universidad, un espacio que en los últimos años se ha convertido en uno de los escenarios habituales para este tipo de encuentros musicales.

Veinte años poniendo voz a la cultura cacereña

La edición de este año adquiere una dimensión especial para el Coro Francisco de Sande. La agrupación cumple dos décadas de trayectoria, un periodo en el que ha participado en numerosos conciertos, encuentros y actividades culturales dentro y fuera de Extremadura.

Desde su creación, el coro ha desarrollado una intensa labor de difusión de la música polifónica, convirtiéndose en una de las agrupaciones más reconocidas de la ciudad. Bajo la dirección de María del Pilar Pereira Martín, el conjunto ha contribuido a mantener viva una tradición musical que sigue despertando interés entre distintas generaciones.

Agrupaci´pm Coral de Don Benito. / Cedida a El Periódico

El aniversario servirá además para reunir en Cáceres a formaciones que representan diferentes estilos y sensibilidades dentro del repertorio coral.

La organización destaca que el encuentro busca fomentar no solo la difusión de la música coral, sino también el intercambio entre agrupaciones de diferentes territorios.

El programa ofrecerá un recorrido por distintos géneros y estilos musicales, mostrando la riqueza de una disciplina que continúa manteniendo un público fiel pese a los cambios en los hábitos culturales.

Cartel de la actividad. / Cedida a El Periódico

La Coral Polifónica de Consuegra, dirigida por Alberto Muñoz Lozano, y la Agrupación Coral de Don Benito, bajo la dirección de Juan José Llorente Salgado, compartirán escenario con el coro cacereño en una noche que promete reunir armonía, tradición y convivencia musical.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, el Seminario Diocesano y diversas empresas patrocinadoras que apoyan la celebración de esta actividad.

El auge de la música coral en Extremadura

Aunque suele mantenerse lejos de los grandes focos mediáticos, la música coral conserva una importante presencia en Extremadura gracias al trabajo continuado de agrupaciones repartidas por toda la región.

Festivales, encuentros y conciertos como el que se celebrará en Cáceres permiten mantener viva una tradición musical que combina formación, convivencia y difusión cultural. Además, estos eventos se han convertido en espacios de encuentro para aficionados llegados de distintos municipios y comunidades autónomas.

Agrupación Coral de Consuegra. / Cedida a El Periódico

La organización ha invitado a todos los amantes de la música a asistir a una cita que aspira a convertir la noche del 20 de junio en una celebración de las voces, la emoción y el trabajo colectivo que caracteriza al canto coral.

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Con tres agrupaciones sobre el escenario y veinte años de historia a sus espaldas, el Coro Francisco de Sande afronta una edición especial de un encuentro que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad.