La segunda vida del Palacio de Camarena en Cáceres: de casa-fortaleza a sede de arquitectos

Ubicado en la calle General Ezponda, junto a La Conce y a escasos metros de la plaza Mayor, el Palacio de Camarena estuvo cerca de ser solo una ruina noble más en el centro de Cáceres. Cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) adquirió el edificio en propiedad, arrastraba un importante deterioro y había perdido parte de su estructura original, pero conservaba todavía el valor de una antigua casa-palacio vinculada a los marqueses de Camarena.

"Al pasar a manos del colegio, hubo que recuperarlo por completo para devolverle el uso", explica Javier Merino, arquitecto de visado del Coade, durante el recorrido por el interior del inmueble. La rehabilitación permitió abrir una nueva etapa para el edificio y convertirlo en lo que es hoy: sede activa de la arquitectura extremeña, espacio cultural y pieza patrimonial incorporada de nuevo a la vida cotidiana de la ciudad.

La institución se quedó con la parte noble del conjunto, mientras que otras zonas de servicio, como las antiguas cuadras, las caballerizas o la cocina, quedaron fuera de la propiedad actual. Esa parte principal concentra hoy los elementos que permiten leer mejor la historia del inmueble.

Huella medieval

Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde 1992, su origen se sitúa en una antigua casa-fortaleza del siglo XV vinculada al linaje de la familia Carvajal, de la que era pariente Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV. De aquella primera etapa conserva su elemento más reconocible: la torre esquinera, rematada por un matacán, un vestigio que recuerda el carácter defensivo de la construcción primitiva.

A partir de ahí, el edificio fue sumando épocas, usos y reformas hasta reunir en un mismo conjunto restos medievales, una fachada principal del siglo XVIII, un patio del XVII y elementos contemporáneos incorporados durante la rehabilitación dirigida por Gerardo Ayala entre 1986 y 1989.

Riqueza interior

La fachada, de aspecto neoclásico, mantiene una imagen sobria hacia la calle. Puertas adentro, el edificio revela una riqueza menos visible desde la calle. El patio interior, con arcos de medio punto sobre columnas toscanas, es el núcleo central. A su alrededor se organizan las galerías, las diferentes estancias, las dependencias actuales del Coade y salas culturales que utiliza el Ateneo de Cáceres para cursos, conferencias, exposiciones y otras actividades.

El patio interior articula las distintas dependencias. / Carlos Gil

Durante el recorrido también destacan las bóvedas de ladrillo que dejan ver parte de la lógica constructiva del inmueble, y otro de los espacios más singulares es la antigua capilla, situada en la zona de la torre y adaptada hoy a nuevos usos. El altar ya no se conserva, aunque todavía puede reconocerse el lugar que ocupaba. Allí, el grosor de los muros recuerda el origen defensivo de la construcción.

La puerta de acceso a la capilla es uno de los elementos que más llaman la atención. "Es de los pocos elementos rococó que se conservan en Cáceres", apunta el arquitecto. Sus detalles ornamentales introducen una nota distinta en un edificio marcado por la sobriedad de la piedra y por la convivencia entre lo histórico y lo contemporáneo.

Detalle de la puerta rococó de la antigua capilla del palacio. / Carlos Gil

Edificio vivo

Esa mezcla entre pasado y presente se aprecia también en el uso actual del inmueble. Lo que fue una antigua casa-palacio funciona hoy como sede del Coade, donde trabajan unas ocho personas y se centraliza el departamento de visado de proyectos para toda Extremadura.

Por las tardes, el Ateneo de Cáceres añade otra capa de actividad. "Aquí se organizan muchísimas actividades durante todo el año", resume Merino. El edificio conserva además una colección artística formada a lo largo de los años. Según explica el arquitecto, el colegio cedía sus instalaciones para exposiciones y algunos artistas entregaban una obra como parte de esa relación.

La zona de la biblioteca y la sala de reuniones se abre hacia la Conce. / Carlos Gil

En la planta superior, la biblioteca y algunos espacios de trabajo se abren hacia la plaza de la Concepción. La luz, las vistas y la escalera de caracol que conduce hacia una terraza con vistas privilegiadas a toda la ciudad completan una imagen menos conocida del palacio, más vinculada al uso diario que a la contemplación monumental. Es ahí donde el edificio se entiende también como lugar de trabajo, no solo como pieza histórica.