El edificio de los toldos verdes de Cáceres

Los toldos verdes están en Cáceres y en media España. Protegen del sol, envejecen con las fachadas y dan a las calles una identidad propia. Durante décadas, ese color se extendió por balcones y ventanas, sobre todo desde los años 60 y 70, coincidiendo con la expansión de bloques de viviendas y con una forma práctica de entender las ciudades: había que buscar sombra, bajar la temperatura de las casas y respetar la estética común de los edificios cuando aún el aire acondicionado no era ni tan siquiera un sueño.

El arquitecto español Pablo Arboleda ha reivindicado precisamente en varios artículos esa mirada en torno al toldo verde como parte de un patrimonio que también ayuda a entender nuestro pasado. Y es que no todo patrimonio está en los monumentos. También está en los detalles, en los objetos que pasaban inadvertidos y en las soluciones humildes que terminaron definiendo toda una época. En la Cáceres, un ejemplo de los toldos verdes lo encontramos en el número 7 de Camino Llano. Cubren una fachada que ha visto pasar comercios, vecinos, turistas, estudiantes, cofrades en Semana Santa, visitantes y cacereños que atraviesan la calle casi sin reparar en estos elementos que forman parte también de la arquitectura urbana cacereña.

En nuestra capital hay edificios que no necesitan de una placa para formar parte de la memoria colectiva. Basta con levantar la vista, reconocer una fachada, recordar un comercio o identificar un color. Es lo que ocurre con este edificio de los toldos verdes, una construcción que mira de frente a una de las transformaciones culturales más relevantes de la ciudad: el entorno del Museo Helga de Alvear.

El contraste resulta poderoso. A un lado, el Museo Helga de Alvear, referencia internacional del arte contemporáneo. Al otro, una fachada urbana de toldos verdes, bajos comerciales y memoria de barrio. Esa convivencia resume muy bien lo que es hoy esta zona de Cáceres: un punto donde el casco histórico, el comercio tradicional, el arte urbano y la arquitectura contemporánea no se sustituyen, sino que se rozan.

Fotogalería | El edificio de los toldos verdes de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En los bajos del inmueble siguen dos nombres que forman parte del paisaje comercial de la ciudad: Expert y Colchonería Macías. Dos negocios reconocibles para varias generaciones de cacereños, de esos que sirven para orientarse sin necesidad de mirar el mapa. Donde antes estuvo Papirola, el local ha quedado vacío y estos días está siendo pintado, una intervención que apunta a un posible relevo comercial en una calle que nunca ha dejado de cambiar.

Camino Llano Bajo, una entrada histórica a Cáceres

El edificio no se entiende sin la calle. Camino Llano es pura historia de Cáceres. Los primeros documentos escritos que han llegado sobre esta vía proceden de la Edad Media, y su papel fue decisivo durante siglos. Ya metidos en plena Semana Santa, el recorrido invita a mirar con otros ojos el tramo conocido popularmente como Camino Llano Bajo, el que enlaza con la calle Colón y la plaza de San Francisco.

Durante años, esta fue una de las arterias principales por las que llegaban hasta la Plaza Mayor los viajeros y vecinos que venían desde el sur, bordeando el recinto amurallado. Por aquí pasaban arrieros, trajineros, comerciantes ambulantes y gentes de los caminos. No es extraño, por tanto, que alrededor de esta vía florecieran tabernas, posadas y espacios de descanso para quienes transportaban mercancías, víveres o productos agrícolas.

Los trajineros fueron fundamentales para el comercio terrestre. Movían lo que hacía falta mover en carros o con bestias de carga, viajaban de un lugar a otro y, en épocas de menor actividad, combinaban este oficio con labores agrícolas. Su presencia ayuda a entender por qué el Camino Llano no fue solo una calle de paso, sino una calle de llegada, de intercambio y de vida cotidiana.

Fuentes, cántaros y la ciudad antes del grifo

Camino Llano también fue una vía de comunicación directa con la Plaza Mayor. Las escaleras que suben hacia Santa María estaban entonces partidas por una pequeña fuente donde la gente acudía a beber, en un tiempo en el que el agua corriente no formaba parte de la vida doméstica.

Por la plaza pasaban mujeres cargadas con cántaros en dirección al Camino Llano y La Concepción, donde también existían fuentes en las que desde primera hora se recogía el agua. Esa imagen, hoy casi imposible de imaginar entre escaparates, coches y museos, explica la profundidad popular de esta calle. Camino Llano no era solo tránsito: era agua, comercio, descanso y conversación.

Quizá por eso el número 7, con sus toldos verdes y sus bajos comerciales, no parece un cuerpo extraño junto al museo. Al contrario. Funciona como una pieza más de esa continuidad urbana en la que Cáceres mezcla capas: la medieval, la popular, la comercial, la contemporánea y la sentimental.

La jota que hizo popular al Caminito Llano

La popularidad de Camino Llano también está en la música. Pocas calles de Cáceres han quedado tan asociadas al imaginario local como esta gracias a la jota "El Redoble". En 1965, Hispavox publicó "Cáceres, canciones y danzas", donde se grabó "Redoble, redoble". La primera estrofa dejó fijado para siempre el nombre de la calle en la memoria popular: "Las de la calle Caleros / Se lavan con aguardiente / Las del Caminito Llano / Con agüita de la fuente".

Esa copla conserva el eco de una ciudad en la que las fuentes eran punto de encuentro y las calles tenían un carácter reconocible. Caleros, Camino Llano, La Concepción, San Francisco o Colón no eran solo nombres en una placa, sino partes de una geografía emocional compartida.

Por eso, cuando se observa hoy el antiguo local de Papirola en proceso de cambio, la escena puede parecer menor, pero no lo es del todo. En una calle así, cada cierre, cada pintura nueva y cada posible recambio comercial se añade a una historia larga. Camino Llano ha sobrevivido porque ha sabido cambiar sin dejar de ser reconocible.

Entre el museo y la tienda de siempre

El entorno del número 7 resume una tensión fértil del Cáceres actual. La presencia del Museo Helga de Alvear ha situado esta zona en el mapa del arte contemporáneo, pero a su lado continúan los bajos de toda la vida, las persianas que suben cada mañana, los escaparates funcionales y los rótulos que forman parte de la orientación sentimental de los vecinos.

Ese diálogo entre el arte contemporáneo y la calle vivida es quizá lo más interesante del edificio. No compite con el museo ni pretende hacerlo. Ofrece otra lectura: la del Cáceres que se protege del sol con toldos verdes, compra electrodomésticos, cambia de colchón, recuerda antiguos negocios y ve cómo un local vacío vuelve a pintarse.

El edificio de los toldos verdes de Camino Llano no es el más monumental de Cáceres ni necesita serlo. Su valor está en otra parte. Está en su capacidad para contar una ciudad que no se entiende solo desde sus palacios, sus murallas o sus museos, sino también desde esos inmuebles discretos que acompañan la vida diaria. En esa esquina, entre el pasado medieval y el presente cultural, Cáceres vuelve a demostrar que su historia también está en las fachadas que miramos de pasada.

El toldo verde no nació como símbolo. Nació como solución. En un país de veranos duros, fachadas expuestas y viviendas muchas veces mal aisladas, protegerse del sol era una necesidad doméstica. Primero fue la sombra. Después vino la costumbre. Y más tarde, sin que nadie lo planificara, llegó el paisaje.

Ese verde, a veces intenso y a veces gastado por años de sol, acabó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de las ciudades españolas. El arquitecto Pablo Arboleda y el fotógrafo Kike Carbajal lo han estudiado en el libro "Toldo Verde", publicado por Ediciones Asimétricas, después de fijarse en un elemento que normalmente pasa desapercibido: miles de balcones y ventanas protegidos por lonas del mismo color.

La explicación tiene mucho que ver con la España de los años 60, 70 y 80. En aquellos años se construyeron cientos de miles de viviendas cada año, en plena expansión urbana y con miles de familias que dejaban los pueblos para instalarse en las ciudades. Según el INE, entre 1970 y 1981 se levantaron unas 400.000 viviendas nuevas al año de media. Aquellos pisos necesitaban sombra y el mercado ofrecía pocas opciones.

La gama era reducida: naranja, azul y verde. El naranja teñía la luz de un tono demasiado cálido. El azul oscurecía demasiado. El verde, en cambio, ofrecía una solución intermedia: protegía, refrescaba visualmente y no convertía el interior de la vivienda en una cueva. Así fue ganando terreno, primero por pragmatismo y después por imitación.

El efecto vecino y la fachada compartida

La fuerza del toldo verde no se explica solo por la industria. También por la vida comunitaria. Lo instalaba un vecino y después lo pedía el siguiente. Si un bloque empezaba en verde, casi siempre continuaba en verde. La fachada, al fin y al cabo, no pertenece del todo a cada vivienda: es un elemento común, sujeto a acuerdos, costumbres y normas de comunidad.

Ahí está una de las claves de su simbolismo. El toldo verde habla de propiedad horizontal, de reuniones de vecinos, de acuerdos no siempre escritos y de esa estética heredada que pasa de una generación a otra. Quien compra un piso no solo hereda una vivienda. A menudo hereda también el color del toldo.

Por eso estos toldos forman parte de un patrimonio cotidiano. No son monumentos, pero representan una manera de vivir. Como las persianas, las bombonas de butano, los aparatos de aire acondicionado en fachada, los rótulos de comercios de barrio o los quioscos de la ONCE, construyen una definición popular de la calle española.

Durante años, estos elementos fueron mirados con cierto desdén. Parecían feos, repetidos, pobres en diseño. Pero Arboleda propone otra lectura: revisar la idea de patrimonio para no limitarla solo a los edificios bellos o monumentales. También puede haber patrimonio en aquello que acompaña la vida diaria, en lo que se repite en barrios modestos, en lo que ha dado sombra a varias generaciones.

El toldo verde no cuenta la historia de los grandes arquitectos, sino la de las familias que necesitaban hacer habitable su casa en verano. Es una memoria de clase media y trabajadora, de bloques levantados deprisa, de terrazas con sillas plegables, de salones protegidos del calor y de comunidades que decidieron, casi sin saberlo, fijar un color en la fachada durante décadas.

En sus primeras versiones, muchos toldos tenían incluso un reverso estampado con flores. Por fuera se mantenía la uniformidad de la comunidad; por dentro, la familia veía una decoración más íntima. Con el tiempo, esos estampados fueron desapareciendo y el verde acabó imponiéndose por los dos lados de la lona. Se perdió el adorno, pero quedó el símbolo que pervive en el 7 del Camino Llano.