Higinio Barriga, el gruista de Cáceres que aprendió la vida entre el campo, la obra y la emigración: 37 años cotizados

Higinio Barriga habla como trabajan los obreros de toda la vida: sin adornos, sin rodeos y sin darse importancia. Es de Aliseda. Nacido en Aliseda, criado en Aliseda y, como él mismo precisa, «autóctono de Aliseda». Allí fue al colegio, allí hizo la infancia, allí conserva sus amistades, allí se casó y allí sigue teniendo a la familia. Su vida, resume, ha sido la de «un obrero normal y cualquiera». Pero dentro de esa frase caben muchas cosas: el campo, la construcción, la emigración, la crisis de 2008, los hijos pequeños, los meses lejos de casa, los madrugones, el calor y una preocupación que se repite cada vez más en las obras: no hay relevo.

Higinio tiene 57 años y es operario de Grúas Torres. Antes de llegar a la construcción fue hombre de campo. Empezó a trabajar con 16 años junto a sus padres, «de ayudante, a todo lo que salía». Y lo que salía entonces era la poda, la esquila de ovejas, hacer carbón y cualquier faena que permitiera sacar adelante la casa. No habla de aquello con queja, pero tampoco lo endulza. «El campo es duro», reconoce. Luego se corrige a sí mismo, como quien no quiere parecer más sufrido que nadie: «Bueno, duros son todos los trabajos».

Aguantó en el campo hasta los 26 años. Fue casi una década de jornales, de manos castigadas y de una vida que conocía bien desde niño. Pero llegó un momento en el que quiso cambiar. «Estaba cansado», cuenta. Probó en la construcción, entró en la obra y encontró un oficio que le gustó. Después se sacó el carné de gruista y desde entonces ha trabajado casi siempre ligado a las grúas, a los solares, a las estructuras y a ese mundo en el que los edificios se levantan despacio, planta a planta, con el esfuerzo de muchos.

Del campo a la grúa

Estudiar nunca fue lo suyo. Lo admite sin vueltas. Su escuela ha sido otra: mirar, aprender, obedecer primero, coger oficio después y asumir que en una obra cualquier despiste puede tener consecuencias. La construcción tiene su propio lenguaje, sus propios ritmos y sus propias reglas. Higinio las aprendió trabajando.

Desde entonces ha recorrido media España. También ha trabajado fuera. Estuvo en Argelia, en Orán y Mostaganem, y también en Bélgica. No se fue por aventura ni por deseo de conocer mundo. Se fue porque no quedaba otra. La crisis de 2008 apretó con fuerza y la obra, que durante años había dado trabajo a miles de familias, se frenó de golpe. «No había nada», recuerda. «La única opción que había era irse fuera».

Lo difícil de emigrar

A aquella falta de trabajo se le sumaron los malos pagos y la incertidumbre. «Hubo un cúmulo de cosas que se juntaron y hubo que emigrar», explica. Dicho así parece sencillo, pero no lo fue. Emigrar, para Higinio, no fue una palabra grande de telediario. Fue marcharse de casa, dejar atrás a su mujer y a sus hijos, adaptarse a otro país y contar los días para volver.

De Argelia recuerda un mundo diferente. Otra cultura, otras costumbres, otra comida, otra manera de vivir. Pero lo que más le costó no fue eso. Lo peor fue la distancia. «Tres meses sin venir a casa», dice. Y entonces la conversación deja de estar en el trabajo para entrar en lo que verdaderamente pesa: los hijos pequeños, la familia, el pueblo y la vida cotidiana que seguía en Aliseda mientras él trabajaba lejos.

Casado

Higinio está casado con Toñi, también de Aliseda. Ella trabaja como cocinera en un restaurante. Tienen dos hijos. La mayor tiene 26 años, nació el 31 de diciembre de 1999 y vive en Puerto Real, en Cádiz, donde trabaja después de estudiar técnico audiovisual. El pequeño ha terminado ahora un grado superior de automoción en Valencia de Alcántara. El pasado viernes fue su graduación y en casa ya miran hacia la siguiente pregunta: qué pasará ahora, si encontrará trabajo, si podrá arrancar, si habrá una oportunidad.

Esa preocupación por sus hijos conecta con una mirada más amplia sobre los jóvenes. Higinio no habla de ellos desde la superioridad ni desde el reproche fácil. Sabe que son otros tiempos y que la mentalidad ha cambiado. Lo que no entiende es que, después de tantos años de trabajo, haya oficios que sigan sin ofrecer una salida digna a quienes empiezan.

«No hay relevo»

En la construcción lo ve claro. Faltan jóvenes. «No hay relevo», repite. Mira a su alrededor y apenas encuentra compañeros por debajo de los 50 años. Esa es una de las grandes preocupaciones del sector: los veteranos siguen en la obra, pero no llegan suficientes manos nuevas. Y para Higinio hay una razón que pesa más que muchas otras: el salario. «Lo que no puede ser es que estemos ya en el siglo XXI y estemos ganando menos que hace 20 años», denuncia. Recuerda que cuando empezó en la construcción se ganaba más dinero que ahora.

A sus 57 años, Higinio podría pensar ya en la jubilación, pero sabe que no es tan sencillo. Tiene más de 37 años cotizados y aun así asume que deberá seguir. Cuando se le pregunta si ha sido feliz, responde que sí. No cuenta una vida perfecta. Habla de altibajos, como en todas las casas, pero no se siente derrotado. Sus padres no le pusieron impedimentos, su familia ha estado ahí y él ha hecho lo que entendía que debía hacer: trabajar, salir fuera cuando no quedaba otra y volver siempre que pudo a su pueblo.

El fútbol...

También hubo fútbol. Jugó hasta los 30 años en el equipo de Aliseda y después al fútbol sala. Lo dejó al casarse, porque la vida fue ordenando las prioridades. «Lo único que podía pasar es que estropeara el trabajo», recuerda. «Y antes estaba la familia que el fútbol».

Higinio Barriga, gruista de Aliseda, resume sin discursos una vida entera de trabajo. Ha sido feliz, sí. Pero lo más duro fue irse. Y en la obra, mientras falten jóvenes y sobren sueldos bajos, seguirá repitiéndose una frase que pesa como una losa sobre quienes todavía empiezan antes de que salga el sol: «No hay relevo».